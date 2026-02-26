- Home
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ కాంబోలో నెల్సన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సినిమాలో విలన్గా నటించబోయే నటుడి గురించి ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Image Credit : Asianet News
RK x KH Movie Villain
తమిళ సినీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'తలైవర్ 174'. 47 ఏళ్ల తర్వాత కమల్ హాసన్, రజినీకాంత్ కలిసి నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేలా, మేకర్స్ తాజాగా ఓ ప్రోమో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ స్టైలిష్ లుక్స్లో కనిపించారు. అనిరుధ్ మాస్ మ్యూజిక్ కూడా తోడవడంతో 'తలైవర్ 174' ప్రోమో అదిరిపోయింది.
Image Credit : Instagram
విలన్ ఎవరు?
ఈ వీడియోలో నెల్సన్, అనిరుధ్ కూడా కనిపిస్తారు. 'హీరో ఎవరు?' అనే ప్రశ్నతో వీడియో ముగుస్తుంది. 47 ఏళ్ల తర్వాత కమల్, రజినీ కలిసి నటిస్తుండటంతో.. ఈ సినిమాలో రజినీ హీరోగా, కమల్ విలన్గా ఉంటారని మొదట ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు కథలో కొత్త ట్విస్ట్ వచ్చింది. విలన్ పాత్ర కోసం మేకర్స్ మరో స్టార్ యాక్టర్ను సంప్రదించినట్లు సమాచారం. ఆ నటుడు మరెవరో కాదు, మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి. ఈ సినిమాలో ఆయనే విలన్గా నటించనున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
Image Credit : Mammootty Kampany
ఎగిరిపోతున్న హైప్
గతంలో రజినీ-నెల్సన్ కాంబోలో వచ్చిన 'జైలర్' సినిమాలో వినాయకన్ పోషించిన విలన్ పాత్రకు మొదట మమ్ముట్టినే అనుకున్నారట. కానీ క్లైమాక్స్కు సంబంధించిన కన్ఫ్యూజన్ వల్ల మమ్ముట్టి ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించారని, ఆయన స్థానంలో వినాయకన్ను తీసుకున్నామని నెల్సన్ గతంలో చెప్పారు. ఇటీవల 'కళమ్కావల్' సినిమాలో మమ్ముట్టి విలన్ పాత్రలో నటించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇప్పుడు రజినీ-కమల్ సినిమాలో కూడా ఆయన విలన్గా నటిస్తే, సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరగడం ఖాయం.
Image Credit : youtube
షూటింగ్ ఎప్పుడు?
రజినీకాంత్-కమల్ హాసన్ సినిమా ప్రకటన ఇప్పుడు వచ్చినా, షూటింగ్ మాత్రం ఈ ఏడాది చివర్లో లేదా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రజినీకాంత్ చేతిలో సిబి చక్రవర్తితో ఒక సినిమా, కమల్ హాసన్ చేతిలో అన్బరివ్తో మరో సినిమా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలు పూర్తి చేశాకే, రజినీ-కమల్ కలిసి సెట్స్పైకి వెళ్తారు. ఈ చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ బ్యానర్పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఆయన నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం.
