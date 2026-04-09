Vijay Devarakonda: కన్నడలో మాట్లాడి అదరగొట్టిన విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్నా ఫ్యామిలీ ఫిదా
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ జంట కొడగులోని విరాజపేటలో తమ పెళ్లి రిసెప్షన్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో విజయ్ దేవరకొండ కన్నడలో మాట్లాడి అందరినీ, ముఖ్యంగా రష్మికను ఆశ్చర్యపరిచారు.
అత్తారింట్లో విజయ్ దేవరకొండ సందడి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, టాలీవుడ్ రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండతో తన ఫ్యామిలీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విజయ్ తన అత్తగారి ఇంటికి వెళ్లాడు. కర్నాటకలోని కొడగుకి చెందిన విరాజ్ పేట విలేజ్లో రష్మిక కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల కోసం ఈ జంట గ్రాండ్గా రిసెప్షన్ నిర్వహించింది. ఇందులో అక్కడి సాంప్రదాయ లుక్లో మెరిశారు విరోష్ జంట.
కొడవ ట్రెడిషన్లో మెరిసిన విజయ్, రష్మిక
రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ ప్యాలెస్లో కొడవ, తెలుగు సంప్రదాయాల ప్రకారం వీరి వివాహం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 26న మ్యారేజ్ జరగ్గా, మార్చి 4న హైదరాబాద్లో రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు విరాజ్పేటలో నిర్వహించిన రిసెప్షన్లో రష్మిక పూర్తిగా కొడవ అమ్మాయిలా మెరిసింది. ఆమె హెయిర్స్టైల్, నగలు, దుస్తులు అన్నీ కొడవ సంప్రదాయంలోనే ఉన్నాయి. తెలుగు కోడలైనా తన పుట్టింటి సంప్రదాయాన్ని పాటించడం విశేషం. ఇక విజయ్ దేవరకొండ నలుపు, తెలుపు సూట్లో కనిపించారు.
కన్నడలో మాట్లాడి సర్ప్రైజ్ చేసిన విజయ్
ఈ వేడుకలో విజయ్ దేవరకొండ కన్నడలో తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించడం అసలు హైలైట్. నిజానికి రష్మిక మందన్నకు కన్నడ బాగానే వచ్చు. గతంలో కొన్నిసార్లు కన్నడ రానట్లు మాట్లాడినా, ఆమె బాగా కన్నడ మాట్లాడిన వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు విజయ్ కన్నడ మాట్లాడటం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
విజయ్ కన్నడ స్పీచ్కి ఫిదా అయిన రష్మిక
కొడవ ప్రజలను ఉద్దేశించి విజయ్ దేవరకొండ, "ఎల్లరిగూ నమస్కార, ఎల్లరూ హేగిద్దీరా?" (అందరికీ నమస్కారం, అందరూ ఎలా ఉన్నారు?) అని కన్నడలో అనగానే, అక్కడున్న వాళ్లంతా చప్పట్లతో మోత మోగించారు. తన భర్త కన్నడ మాటలు విని రష్మిక కూడా షాక్ అయింది. ఓ రకంగా ఫిదా అయిపోయింది.
విజయ్ కన్నడ మాటలకు బంధువులంతా క్లాప్స్
రష్మిక మందన్నా కుటుంబం స్పెషల్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు
ఈ జంట రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో కొద్దిమంది సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ వేడుకకు కొడగులోని చాలామంది బంధువులు వెళ్లలేకపోయారు. అందుకే, మందన్న కుటుంబం తమ ఆత్మీయులు, బంధువుల కోసం ఈ ప్రత్యేక రిసెప్షన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇక