Ustaad: పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విట్టర్ రివ్యూ.. ఇచ్చి పడేసే గోత్రంతో ఇరగదీసిన పవర్ స్టార్, కానీ
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రానికి ప్రీమియర్స్ షోల నుంచి రెస్పాన్స్ మొదలైంది. ఈ చిత్రం ఎలా ఉంది ? పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విట్టర్ రివ్యూ
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ చేసిన ప్రచార కార్యక్రమాలతో సినిమాపై బజ్ ఇంకా పెరిగింది. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. రావు రమేష్, పార్తీబన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా, తమన్ బీజియం ఇచ్చారు. మొత్తంగా థియేటర్స్ లోకి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వచ్చేసింది. యుఎస్ ప్రీమియర్ షోలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ప్రీమియర్స్ నుంచి ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ దక్కుతుందో ట్విట్టర్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ గా
పవన్ కళ్యాణ్ చిన్ననాటి సన్నివేశాలతో ఈ చిత్ర కథ ప్రారంభం అవుతుంది. పోలీస్ స్టేషన్ లో పవన్ ఎంట్రీ ఇచ్చే సీన్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఇక అక్కడి నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది. ఆడియన్స్ నుంచి ఫస్ట్ హాఫ్ కి మంచి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉందని అంటున్నారు. కానీ రొటీన్ స్టోరీ అని కూడా చెబుతున్నారు.
వింటేజ్ పవన్ కళ్యాణ్
చాలా కాలం తర్వాత వింటేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ ని చూస్తున్నాం అని అంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కామెడీ టైమింగ్, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, ఎక్కే దాక అనే సాంగ్ బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయి. డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కొత్తగా ట్రై చేయకుండా పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రెంత్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈ చిత్రం తెరకెక్కించినట్లు ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఎలివేషన్ సీన్స్ కూడా బాగానే వర్కౌట్ అయ్యాయి.
ఇంటర్వెల్ సీన్
ఇంటర్వెల్ సన్నివేశం అయితే నెక్స్ట్ లెవల్ ఉందని ఆడియన్స్ అంటున్నారు. ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ సాగింది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీలో కమర్షియల్ సినిమాకి కావలసిన హంగులు అన్నీ ఉన్నాయి.
సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉంది ?
ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా కొన్ని సాలిడ్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. అవకాశం ఉన్న ప్రతి సీన్ లో హరీష్ శంకర్ పవన్ కళ్యాణ్ ని ఎలివేట్ చేస్తూ వచ్చారు. అయితే ఈ చిత్రంలో కూడా కొన్ని మైనస్ లు ఉన్నాయి. సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు పవన్ కళ్యాణ్ వన్ మ్యాన్ షో అన్నట్లుగా సాగింది. కొత్తగా ప్రయత్నించిన అంశాలు లేవు. దీనితో ఆడియన్స్ రొటీన్ గా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
తమన్ బీజియం
కొన్ని మాస్ సన్నివేశాలు గతంలో చాలా సార్లు చూసినట్లుగా రొటీన్ గా అనిపిస్తాయి. రాశి ఖన్నా, శ్రీలీల లకు నటించే అవకాశం తక్కువగా దొరికింది. ఇక తమన్ తన బిజీయంతో అవసరమైన సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఉస్తాద్ మూవీ కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ ఎనెర్జీ, అభిమానులని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెరకెక్కించినదే.