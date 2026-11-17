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- Vijay Antony: ప్రతి అడుగులోనూ ఆమె గుర్తే! విజయ్ ఆంటోనీ చెప్పులు వేసుకోకపోవడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే
Vijay Antony: ప్రతి అడుగులోనూ ఆమె గుర్తే! విజయ్ ఆంటోనీ చెప్పులు వేసుకోకపోవడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే
Vijay Antony: తమిళ హీరో విజయ్ ఆంటోనీ చాలా కాలంగా చెప్పులు వేసుకోవడం మానేశారు. దీనికి గల అసలు కారణాన్ని ఆయన భార్య ఫాతిమా తాజాగా బయటపెట్టారు. ఇంతకీ విజయ్ ఎందుకు చెప్పులు వేసుకోవడం లేదు? దాని వెనుక ఉన్న ఎమోషనల్ రీజన్ ఏంటో తెలుసా?
విజయ్ ఆంటోనీ 'అప్పా కుట్టి'
తమిళ సినిమాలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి, విభిన్నమైన సంగీతంతో ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకున్నారు విజయ్ ఆంటోనీ. ఆ తర్వాత యాక్టింగ్లో కూడా అడుగుపెట్టి, తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. రొటీన్ కథలకు దూరంగా, కొత్త తరహా కథలను ఎంచుకోవడంలో ఆయనకు ఆసక్తి ఎక్కువ. ప్రస్తుతం 'అప్పా కుట్టి' సినిమాతో అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించారు.
చెప్పులు వేసుకోని విజయ్ ఆంటోనీ
ఇటీవల పబ్లిక్ ఈవెంట్స్, సినిమా వేడుకలు ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా విజయ్ ఆంటోనీ చెప్పులు లేకుండానే వస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని చాలా మంది గమనించారు. ఎప్పుడూ సింపుల్గా ఉండే ఆయన, సడెన్గా చెప్పులు వేసుకోవడం ఎందుకు మానేశారు అని ఫ్యాన్స్లో కూడా ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో కూడా రకరకాల చర్చలు జరిగాయి.
ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ ఆంటోనీ చెప్పులు వేసుకోకపోవడానికి గల అసలు కారణాన్ని ఆయన భార్య ఫాతిమా తాజాగా వెల్లడించారు. 'అప్పా కుట్టి' సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ఆమె చెప్పిన విషయాలు అందరినీ కంటతడి పెట్టించాయి.
కూతురి కోసమే ఈ నిర్ణయం!
విజయ్ ఆంటోనీ, ఫాతిమా దంపతుల పెద్ద కూతురు మీరా.. మూడేళ్ల క్రితం ఊహించని విధంగా మరణించారు. ఈ విషాదం నుంచి ఆ కుటుంబం ఇంకా కోలుకోలేదు. కూతురి గుర్తుగానే విజయ్ ఆంటోనీ చెప్పులు వేసుకోవడం మానేశారని ఫాతిమా ఎమోషనల్ అవుతూ చెప్పారు.
మీరా కాలేజీకి వెళ్లే ముందు ఆమెకు ఇష్టమైన చెప్పులు చాలా కొనివ్వాలని వారు అనుకున్నారట. అలా కూతురి కోసం 50కి పైగా జతల చెప్పులు కొని ఇంట్లో పెట్టామని ఫాతిమా తెలిపారు.
కానీ ఎంతో ఇష్టంగా కొనిచ్చిన ఆ చెప్పులను ఆమె వేసుకోకముందే ఈ ఘోరం జరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆ చెప్పులన్నీ ఇంట్లోనే భద్రంగా ఉన్నాయని, వాటిని చూసిన ప్రతిసారీ మీరా జ్ఞాపకాలు మనసును బాధిస్తున్నాయని ఫాతిమా చెప్పుకొచ్చారు.
తండ్రి ప్రేమను తెలిపే ఎమోషనల్ స్టోరీ!
కూతురి కోసం కొన్న చెప్పులు ఇంట్లో అలానే ఉన్నప్పుడు, ఇకపై తాను కూడా చెప్పులు వేసుకోకూడదని విజయ్ ఆంటోనీ నిర్ణయించుకున్నట్లు ఫాతిమా తెలిపారు. కూతురి జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ తనతోనే ఉంచుకోవాలనే ఓ తండ్రి ఆవేదనగా ఈ నిర్ణయాన్ని చూడొచ్చు.
సినిమాల్లో రకరకాల పాత్రలు చేస్తూ ఫ్యాన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న విజయ్ ఆంటోనీ జీవితంలో.. ఇంతటి లోతైన బాధ ఉందనే విషయం అందరినీ కలిచివేస్తోంది. ముఖ్యంగా కూతురి కోసం కొన్న చెప్పులను, వాటితో ముడిపడి ఉన్న జ్ఞాపకాలను ఆయన ఇప్పటికీ మనసులో మోస్తుండటం ఫ్యాన్స్ను కంటతడి పెట్టిస్తోంది.
ఫాతిమా చెప్పిన ఈ ఎమోషనల్ విషయాలు వైరల్ కావడంతో, సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ అంతా విజయ్ ఆంటోనీ కుటుంబానికి ధైర్యం చెబుతున్నారు. ఓ తండ్రికి, కూతురికి మధ్య ఉన్న ప్రేమను మాటల్లో చెప్పలేమనే విషయాన్ని ఈ సంఘటన రుజువు చేస్తోంది.