కాంట్రవర్షియల్ మూవీ జాతీయ అవార్డు కొట్టిన నటి.. కెరీర్ ని నిలబెట్టిన సినిమాలు ఇవే
విద్యా బాలన్ పుట్టినరోజు: విద్యా బాలన్ తన కెరీర్ను మ్యూజిక్ వీడియోలు, వాణిజ్య ప్రకటనలతో ప్రారంభించింది. ఆమె మొదటి బెంగాలీ చిత్రం 'భాలో థేకో' (2003). 'పరిణీత' (2005)తో హిందీలోకి అడుగుపెట్టింది.
విద్యా బాలన్ పుట్టినరోజు
విద్యా బాలన్ జనవరి 1న తన 47వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. 1979లో జన్మించిన ఈ బాలీవుడ్ నటి ఎన్నో సూపర్హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. ఆమె తన కెరీర్ను టీవీ షోలతో ప్రారంభించింది. అయితే, 2007లో ఐదు ప్రధాన చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి, ఇది నటికి ఒక బ్రేక్త్రూ సంవత్సరంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఆమె వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు.
మ్యూజిక్ వీడియోలు
విద్యా బాలన్ తన కెరీర్ను మ్యూజిక్ వీడియోలు, వాణిజ్య ప్రకటనలతో ప్రారంభించింది. ఆమె బెంగాలీ చిత్రం 'భాలో థేకో'తో వెండితెరపైకి అడుగుపెట్టింది. 'పరిణీత' (2005)తో హిందీ చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టి, ఉత్తమ నూతన నటిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డును గెలుచుకుంది.
లగే రహో మున్నాభాయ్
విద్యా బాలన్ మొదటి సూపర్హిట్ చిత్రం రాజ్కుమార్ హిరానీ 'లగే రహో మున్నాభాయ్' (2006). 2007 నటి కెరీర్లో ఒక ముఖ్యమైన సంవత్సరంగా నిలిచింది, ఆ ఏడాది ఆమె ఐదుకు పైగా చిత్రాలు విడుదల కాగా, వాటిలో మూడు సూపర్హిట్లుగా నిలిచాయి.
ఫ్లాప్ సినిమాలు
జనవరి 12, 2007న విడుదలైన 'గురు' థియేటర్లలో వాణిజ్యపరంగా విజయం సాధించింది. ఫిబ్రవరి 16, 2007న విడుదలైన 'ఏకలవ్య: ది రాయల్ గార్డ్' థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయ్యింది.
విద్యాబాలన్ ఇతర సినిమాలు
జనవరి 25, 2007న విడుదలైన 'సలామ్-ఎ-ఇష్క్' ఒక సాధారణ చిత్రం. ఇందులో సల్మాన్ ఖాన్, అనిల్ కపూర్, జుహీ చావ్లా, గోవిందా, ప్రియాంక చోప్రా, అక్షయ్ ఖన్నా, విద్యా బాలన్ వంటి పెద్ద తారాగణం ఉన్నా, వికీపీడియా ప్రకారం, ₹43 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹52.24 కోట్లు వసూలు చేసింది.
నేషనల్ అవార్డు
ఆగస్టు 24, 2007న విడుదలైన 'హే బేబీ' ఒక కామెడీ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ అయ్యింది. అక్టోబర్ 12, 2007న విడుదలైన 'భూల్ భూలయ్యా' బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
ఆ తర్వాత విద్యాబాలన్ సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ డర్టీ పిక్చర్ సినిమాలో నటించింది. వివాదం సృష్టించిన ఈ సినిమాతో విద్యాబాలన్ ఏకంగా నేషనల్ అవార్డు సొంతం చేసుకుంది.