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- Venkatesh Family Movies: వెంకటేష్ కెరీర్ లో టాప్ 6 ఫ్యామిలీ మూవీస్.. వీటిల్ని కొట్టే సినిమాలు ఉన్నాయా?
Venkatesh Family Movies: వెంకటేష్ కెరీర్ లో టాప్ 6 ఫ్యామిలీ మూవీస్.. వీటిల్ని కొట్టే సినిమాలు ఉన్నాయా?
వెంకటేష్ అంటే ఫ్యామిలీ సినిమాలకు బ్రాండ్. వెంకటేష్ సరైన కుటుంబ కథా చిత్రం చేస్తే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవుతుంది. గతంలో ఇది చాలా సార్లు రుజువైంది. వెంకీ కెరీర్ లో అద్భుతమైన టాప్ 6 ఫ్యామిలీ మూవీస్ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Venkatesh
విక్టరీ వెంకటేష్ సినిమా అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్స్ కి ఎగబడతారు. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లో వెంకటేష్ కి ఉండే క్రేజ్ ఇతర టాలీవుడ్ హీరోలకు లేదు. అందుకే వెంకీ కూడా తన కెరీర్ లో ఎక్కువగా కుటుంబకథా చిత్రాలు చేస్తూ వచ్చారు. వెంకటేష్ చేసిన ఫ్యామిలీ మూవీస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద వండర్స్ క్రియేట్ చేశాయి. వెంకటేష్ కెరీర్ లో టాప్ 6 బెస్ట్ ఫ్యామిలీ సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పవిత్ర బంధం
ఇది ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. భార్య భర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని తెలియజేసే ఈ చిత్రం 1996లో విడుదలై సూపర్ హిట్ అయింది. ఈ మూవీలో వెంకటేష్ తో పాటు సౌందర్య కూడా నట విశ్వరూపం ప్రదర్శించింది.
సూర్యవంశం
వెంకటేష్, మీనా జంటగా నటించిన మూవీ ఇది. భీమనేని శ్రీనివాసరావు ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. వెంకటేష్ డ్యూయెల్ రోల్ లో నటించారు. రెండు పాత్రల్లో వెంకటేష్ నటన ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. వినోదం, సెంటిమెంట్ రెండూ ఈ చిత్రంలో ఉంటాయి.
కలిసుందాం రా
ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ చిత్రం. వెంకటేష్, సిమ్రాన్ మధ్య కెమిస్ట్రీ, సాంగ్స్ అప్పట్లో యువతని ఊపు ఊపేశాయి. ఈ మూవీలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉండే సన్నివేశాలకు ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు.
నువ్వు నాకు నచ్చావ్
ఇది ఒక స్పెషల్ మూవీ. కామెడీకి కొత్త అర్థం చెప్పిన సినిమా ఇది. ఇప్పటికీ బుల్లితెరపై, యూట్యూబ్ లో మోత మోగిస్తూనే ఉంటుంది. ఇది కామెడీ, లవ్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన అద్భుతమైన చిత్రం. వెంకటేష్ - ప్రకాష్ రాజ్ మధ్య కామెడీ సీన్లు, బ్రహ్మానందం కామెడీ, వెంకీ- ఆర్తి అగర్వాల్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూవీలో హైలైట్ గా నిలిచాయి.
సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు
ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన బెస్ట్ మల్టీస్టారర్ కుటుంబ కథా చిత్రం ఇది. వెంకటేష్, మహేష్ బాబు కలసి నటించారు. శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
వెంకటేష్ తన కామెడీ టైమింగ్ తో పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మరో సారి నిరూపించిన చిత్రం ఇది. ఈ మూవీ సంక్రాంతికి విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా 300 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టింది. అనిల్ రావిపూడి ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు.