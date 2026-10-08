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- Nana Patekar: హీరో హీరోయిన్లని డామినేట్ చేసిన నానా పటేకర్.. నేషనల్ అవార్డు కొట్టిన ఆ మూవీ మిస్ కావొద్దు
Nana Patekar: హీరో హీరోయిన్లని డామినేట్ చేసిన నానా పటేకర్.. నేషనల్ అవార్డు కొట్టిన ఆ మూవీ మిస్ కావొద్దు
సీనియర్ నటుడు, నట సామ్రాట్ నానా పటేకర్ (75) కన్నుమూశారు. గోవాలోని డోనా పౌలాలో ఉన్న తన ఇంట్లో ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చింది. ఆయన ఆకస్మిక మరణం భారతీయ సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
సపోర్టింగ్ యాక్టర్గా నేషనల్ అవార్డ్ గెలిచిన నానా పటేకర్
నానా పటేకర్ (75) ఇక లేరు. గోవాలోని డోనా పౌలాలో ఉన్న తన ఇంట్లో ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చింది. వెంటనే మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తరలించినా లాభం లేకపోయింది. చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటు.
ఆయన అసలు పేరు విశ్వనాథ్ దినకర్ రావ్ పటేకర్. మరాఠీ థియేటర్ నుంచి బాలీవుడ్ స్థాయికి ఆయన ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. కెరీర్ మొదట్లో ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఆ తర్వాత మరాఠీ, బాలీవుడ్లో ఒకదానికొకటి మించిన పవర్ఫుల్ సినిమాలు చేశారు.
హీరో, విలన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఇలా ఆయన చేయని పాత్ర లేదు. సమకాలీన చిత్రాల నుంచి కామెడీ సినిమాల వరకు ప్రతి దాంట్లో తనదైన మార్క్ చూపించారు. ఏ ఒక్క జానర్కో ఆయన పరిమితం కాలేదు. మరాఠీ సినిమా 'నటసామ్రాట్' ఆయన కెరీర్లో చాలా స్పెషల్.
నటసామ్రాట్ నానా పటేకర్ సినీ ప్రయాణం సాగిందిలా..
నానా పటేకర్ తన యాక్టింగ్ కెరీర్ను నాటకాలతోనే మొదలుపెట్టారు. 1978లో వచ్చిన 'గమన్' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. ఆ పాత్ర చాలా చిన్నది కావడంతో ఎవరూ పెద్దగా గుర్తించలేదు. ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్ల పాటు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటూ వచ్చారు.
1988లో వచ్చిన 'సలామ్ బాంబే!' సినిమా ఆయన కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇక 1989లో వచ్చిన 'పరిందా' సినిమాలో అన్నా పాత్రకు గాను ఆయనకు జాతీయ అవార్డుతో పాటు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు కూడా వరించింది. తన పవర్ఫుల్ డైలాగ్ డెలివరీ, యాక్టింగ్ స్టైల్తో ఆయనకంటూ ఒక సెపరేట్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
హాలీవుడ్ రీమేక్ 'అగ్ని సాక్షి'లో నానా పటేకర్
నానా పటేకర్, మనీషా కోయిరాలా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా 'అగ్ని సాక్షి'. 1996లో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా అప్పట్లో పెద్ద సూపర్ హిట్. నిజానికి ఈ సినిమా ఒక హాలీవుడ్ మూవీకి రీమేక్.
అగ్ని సాక్షి: సపోర్టింగ్ యాక్టర్గా నేషనల్ అవార్డ్
ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్ కంటే సపోర్టింగ్ రోల్ చేసిన నానా పటేకర్ కే జాతీయ అవార్డు దక్కింది.
మీరు ఈ సినిమా చూశారా? చూడకపోతే కచ్చితంగా ఒకసారి చూడండి. ఇందులో జాకీ ష్రాఫ్, మనీషా కోయిరాలాతో కలిసి నానా పటేకర్ నటించారు.
ఆయన మెయిన్ లీడ్ కాకపోయినా, సినిమా మొత్తం తన భుజాలపై మోశారు. అందుకే దీన్ని నానా పటేకర్ సినిమా అని పిలుస్తుంటారు. మ్యూజిక్, రొమాన్స్, థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఈ సినిమా నిడివి 2 గంటల 22 నిమిషాలు.
ఈ సినిమాలో అద్భుత నటనకు గాను నానా పటేకర్ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్నారు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా ఈ మూవీ భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది.
నానా పటేకర్ 'అగ్ని సాక్షి' ఎక్కడ చూడొచ్చు?
1991లో వచ్చిన హాలీవుడ్ మూవీ 'స్లీపింగ్ విత్ ది ఎనిమీ'కి రీమేక్గా 'అగ్ని సాక్షి' తెరకెక్కింది. ఇందులో నానా పటేకర్ సపోర్టింగ్ రోల్లో అదరగొట్టారు. పార్థో ఘోష్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాకు హృదయ్ లానీ, రణబీర్ పుష్ప్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. IMDbలో 6.2 రేటింగ్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సూపర్ హిట్ సినిమాను మీరు ఇప్పుడు ZEE5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.