Venkatesh: వెంకటేష్ కెరీర్ ని మార్చిన సంఘటన.. లవ్ స్టోరీస్ చేయడం వెనుక అసలు కథ ఇదే
Venkatesh: వెంకటేష్ లవ్ స్టోరీస్తో ఎక్కువగా విజయాలు అందుకున్నారు. స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. అయితే ఆయన ప్రేమ కథా చిత్రాలు చేయడం వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉందట.
వెంకటేష్ బౌన్స్ బ్యాక్
విక్టరీ వెంకటేష్.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యారు. ఆయన రేంజ్ ఏంటో ఇండస్ట్రీకి చూపించారు. ఫ్యామిలీ స్టోరీస్లో ఉన్న సత్తా ఏంటో గతేడాది వచ్చిన `సంక్రాంతికి వస్తున్నాం` సినిమాతో చూపించారు. ఈ ఏడాది `మన శంకర వరప్రసాద్ గారు`లోనూ మెరిసి అదరగొట్టారు. ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్తో మరో ఫ్యామిలీ స్టోరీతో రాబోతున్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది.
శోభన్ బాబు తర్వాత వెంకటేషే
వెంకటేష్ ఫ్యామిలీ సినిమాలు, లవ్ స్టోరీస్తో ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్నారు. వాటిద్వారానే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కి దగ్గరయ్యారు. శోభన్ బాబు తర్వాత మహిళల్లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరో వెంకటేష్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ వెంకటేష్ కెరీర్ ప్రారంభించింది మాత్రం యాక్షన్ చిత్రాలతోనే. ఆయన ప్రారంభంలో మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు చాలా యాక్షన్ చిత్రాలు చేశారు. బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మాస్, యాక్షన్ మూవీ చేసి విజయాలు కూడా అందుకున్నారు. మంచి స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు.
అనూహ్యంగా లవ్ స్టోరీస్ వైపు వెంకీ టర్న్
కానీ అనూహ్యంగా ఆయన లవ్ స్టోరీస్ వైపు టర్న్ తీసుకున్నారు. `రక్త తిలకం`, `బ్రహ్మపుత్రుడు`, `కూలీ నెం 1` ఇలా వరుసగా మాస్ సినిమాలు చేసిన వెంకటేష్ ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా లవ్ స్టోరీస్ చేశాడు. ఫ్యామిలీ అంశాలకు పెద్ద పీఠ వేసే చిత్రాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు. అయితే ఇలా తాను టర్న్ తీసుకోవడం వెనక ఓ గాయం ఉందట. వరుసగా యాక్షన్ సినిమాలు చేసే సమయంలో వెంకటేష్ మెడకి బలంగా దెబ్బ తగిలిందట. అది చాలా సివియర్గా ఉండేదట. దీంతో యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తే, స్టంట్స్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి, అవి తగ్గించారట. ఆ తర్వాత నుంచి వరుసగా లవ్ స్టోరీస్ కి ప్రయారిటీ ఇచ్చారట.
గాయం మంచే చేసింది
అలా తాను అనుకోకుండా లవ్ స్టోరీస్ చేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు వెంకటేష్. ఓ రకంగా గాయం తగలడం కూడా బెటరే అయ్యిందని, మంచి సినిమాలు చేసే అవకాశం దొరికిందని చెప్పారు వెంకటేష్. ఆ టైమ్లో ఏది జరిగినా అది మన మంచికే అనిపించిందని వెల్లడించారు. దాదాపు 13ఏళ్ల క్రితం ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెంకటేష్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ఏకే 47తో రాబోతున్న వెంకటేష్
వెంకటేష్ ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తొలిసారి సినిమా చేస్తున్నారు. దీనికి `ఆదర్శ కుటుంబం ఇంటి నెం 47`(ఏకే 47). ఈ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ సినిమాని దసరా స్పెషల్గా అక్టోబర్ 16న విడుదల చేయబోతున్నారు. దీంతోపాటు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు వెంకటేష్. ఇందులో కళ్యాణ్ రామ్ మరో హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతుంది.