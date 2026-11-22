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- Dulquer Salmaan: మహానటి నుంచి ఆకాశంలో ఒక తార వరకు.. రాకెట్ లా దూసుకుపోతున్న దుల్కర్ టాలీవుడ్ క్రేజ్
Dulquer Salmaan: మహానటి నుంచి ఆకాశంలో ఒక తార వరకు.. రాకెట్ లా దూసుకుపోతున్న దుల్కర్ టాలీవుడ్ క్రేజ్
విభిన్నమైన కథలు, అద్భుతమైన నటనతో మలయాళ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయ్యాడు. ఆయన టాలీవుడ్కు ఎలా ఫేవరెట్ అయ్యాడో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దుల్కర్ సల్మాన్
టాలీవుడ్ హీరో కాకపోయినా ఇక్కడి ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ మలయాళ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ ఆ మ్యాజిక్ చేశాడు. తన అద్భుతమైన నటన, డిఫరెంట్ కథల సెలక్షన్తో టాలీవుడ్లో మంచి ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇప్పుడు దుల్కర్ని ఇక్కడి జనాలు పరాయి భాష హీరోలా కాకుండా, మన టాలీవుడ్ హీరోలా ఓన్ చేసుకున్నారు.
'మహానటి'తో మొదలైన తెలుగు జర్నీ
దుల్కర్ సల్మాన్ తెలుగు జర్నీ నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్ట్ చేసిన 'మహానటి' (2018) సినిమాతో మొదలైంది. ఇందులో లెజెండరీ యాక్టర్ జెమినీ గణేశన్ పాత్రలో ఆయన కనిపించాడు. అది రెగ్యులర్ హీరో క్యారెక్టర్ కాకపోయినా, తన న్యాచురల్ యాక్టింగ్తో తెలుగు ఆడియన్స్ని ఫిదా చేశాడు. తొలి సినిమాతోనే తన స్టామినా ఏంటో చూపించాడు.
'సీతా రామం'తో బిగ్గెస్ట్ హిట్
కానీ దుల్కర్ క్రేజ్ను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లిన సినిమా 'సీతా రామం' (2022). మృణాల్ ఠాకూర్తో కలిసి నటించిన ఈ మూవీలో లెఫ్టినెంట్ రామ్ పాత్రలో ఆయన అందరి మనసు దోచుకున్నాడు. ప్రేమ, త్యాగం చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో దుల్కర్ నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వడమే కాదు, టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు అత్యంత ఇష్టమైన పరభాషా నటుడిగా దుల్కర్ను నిలబెట్టింది.
'లక్కీ భాస్కర్'తో మరో సక్సెస్
'సీతా రామం' లాంటి హిట్ తర్వాత కూడా దుల్కర్ తన వెరైటీ కథల ఎంపికను మార్చుకోలేదు. 2024లో వచ్చిన 'లక్కీ భాస్కర్' అతని టాలీవుడ్ జర్నీకి మరింత బలాన్ని ఇచ్చింది. ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమాలో ఒక మిడిల్ క్లాస్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా దుల్కర్ కనిపించాడు. రొమాంటిక్ డ్రామాకు పూర్తి భిన్నమైన కథలో నటించి, తాను కమర్షియల్ సక్సెస్ కూడా కొట్టగలనని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.
'ఆకాశంలో ఒక తార'కు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్
ఇప్పుడు దుల్కర్ సల్మాన్ తన కొత్త తెలుగు సినిమా 'ఆకాశంలో ఒక తార'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. నవంబర్ 20న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమాను పవన్ సాధినేని డైరెక్ట్ చేశాడు. సాత్విక వీరవల్లి, శ్రుతి హాసన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాకు స్టార్టింగ్ నుంచే ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ముఖ్యంగా దుల్కర్ ఎమోషనల్ యాక్టింగ్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. అంతేకాదు, స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కూడా ఈ సినిమాను మెచ్చుకున్నారు. ఇదొక అద్భుతమైన విజయం అని, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోయిందని రాజమౌళి కితాబిచ్చారు.
ఒక్క సినిమాతో వచ్చిన క్రేజ్ కాదు!
దుల్కర్ సల్మాన్ టాలీవుడ్ జర్నీ చూస్తే..సినిమా సినిమాకు దుల్కర్ క్రేజ్ పెరుగుతోంది. ఆయన క్రేజ్ కేవలం ఒక్క హిట్ వల్ల రాలేదని అర్థమవుతుంది. 'మహానటి'లో జెమినీ గణేశన్గా, 'సీతా రామం'లో లవర్గా మెప్పించాడు. 'లక్కీ భాస్కర్'లో మిడిల్ క్లాస్ మనిషి కష్టాలను తెరపై అద్భుతంగా చూపించాడు. ఇప్పుడు 'ఆకాశంలో ఒక తార'తో మరో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లో ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాడు. ప్రతీ సినిమాలో ఏదో ఒక కొత్తదనం చూపిస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులతో స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఏర్పరచుకున్నాడు. భాష ఏదైనా మంచి కథ, నిజాయితీతో కూడిన నటన ఉంటే సక్సెస్ గ్యారెంటీ అనడానికి దుల్కరే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.