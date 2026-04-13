OTT Movies: ఈవారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు, 'ఉస్తాద్' వచ్చేస్తున్నాడు.. అందరి కళ్ళు పవన్ మూవీపైనే
ఏప్రిల్ 13 నుంచి 19 వరకు OTT ప్లాట్ఫామ్లలో కళ్ళు చెదిరే ఎంటర్టైన్మెంట్ అందుబాటులోకి రానుంది. హాలీవుడ్, కొరియన్ డ్రామాలు, కామెడీ సినిమాలు, అలాగే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి తెలుగు సినిమాలు కూడా ఈ వారం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
This Week OTT Releases
Netflix
Ustaad Bhagat Singh
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: April 16, 2026
పవర్ స్టార్ Pawan Kalyan నటించిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ థియేటర్లలో విడుదలై ఇప్పుడు OTTలోకి రానుంది. మాస్ ఎలిమెంట్స్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లో అభిమానులని ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుండటంతో ఆసక్తి నెలకొంది.
Alpha Males Season 5
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: April 17, 2026
మిడిల్ ఏజ్ సమస్యలు, ఫ్రెండ్స్ మధ్య జరిగే ఫన్నీ సంఘటనలతో ఈ సీజన్ కొనసాగుతుంది. మొత్తం ఎపిసోడ్లు ఒకేసారి విడుదల కానున్నాయి.
Roommates
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: April 17, 2026
కోలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ కామెడీ మూవీ ఇద్దరు రూమ్మేట్స్ మధ్య జరిగే సంఘటనలను చూపిస్తుంది. ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా కాంప్లికేట్ అవుతుందో కథలో చూపిస్తారు.
JioHotstar
Euphoria Season 3
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: April 13, 2026
ఈ సీజన్లో కథ హైస్కూల్ నుంచి ఐదు సంవత్సరాల టైమ్ జంప్తో adulthood దశలోకి మారుతుంది. Zendaya ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తుంది. ప్రతి వారం కొత్త ఎపిసోడ్ విడుదల అవుతుంది.
Viki
ఎక్కడ చూడాలి: Viki
రిలీజ్ డేట్: April 13, 2026
మూడేళ్ల తర్వాత యుమీ జీవితంలో వచ్చిన మార్పులు, ఆమె లవ్ స్టోరీ ఫైనల్ స్టేజ్ ఈ సీజన్లో చూపించబడుతుంది. లైవ్ యాక్షన్, యానిమేషన్ మిక్స్ ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకత.