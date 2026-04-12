- Mangli: శ్రీముఖిపై అతడి కన్ను పడింది, అందుకే నన్ను టార్గెట్ చేశాడు..సింగర్ మంగ్లీ సంచలన ఆరోపణలు
సింగర్ మంగ్లీ తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై స్పందించారు. వ్యాపారం పేరుతో కొంత మంది వద్ద మంగ్లీ డబ్బు తీసుకుని మోసం చేసింది అంటూ న్యాయవాది ఒకరు కేసు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రముఖ తెలుగు సింగర్ మంగ్లీ ఇటీవల ఎక్కువగా వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. పెట్టుబడుల పేరుతో 100మందిని పైగా ఆమె మోసం చేసింది అనే ఆరోపణలతో పాటు, న్యాయవాదిని బెదిరించిన ఆరోపణలతో కూడా ఆమెపై కేసు నమోదైంది. సుబ్బారావు అనే న్యాయవాది ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మంగ్లీపై కేసు నమోదు చేశారు. దీనితో ఒక్కసారిగా మంగ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు.
వ్యాపారాల పేరుతో మోసం
అసలేం జరిగిందంటే.. మంగ్లీ, ఆమె సోదరుడు శివ, విరాటపర్వం దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల, మరికొందరు కలసి వ్యాపారాల పేరుతో 100 మందిని పైగా నమ్మించి వారి వద్ద డబ్బు తీసుకున్నారట. దీని వల్ల అధికమొత్తంలో లాభాలు వస్తాయి అని ఆశ చూపారట. ఎన్నిరోజులైనా లాభాలు చూపలేదు కదా కనీసం అసలు కూడా ఇవ్వలేదని బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభించారు.
పోలీసులని ఆశ్రయించి కేసు నమోదు
దీనితో వారి తరుపున సుబ్బారావు అనే న్యాయవాది పోరాటానికి దిగారు. దీనితో మంగ్లీ, ఆమె సోదరుడు, శివ, దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల.. సుబ్బారావుపై బెదిరింపులకు దిగారట. ఏకంగా యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేస్తాం అని బెదిరిస్తున్నారట. దీనితో న్యాయవాది సుబ్బారావు పోలీసులని ఆశ్రయించి కేసు నమోదు చేశారు.
ఏమాత్రం సంబంధం లేని వివాదంలోకి నన్ను లాగారు
పోలీసులు మంగ్లీని విచారణ చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ వివాదం తర్వాత తొలిసారి మీడియా ముందుకు వచ్చిన మంగ్లీ కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు. అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వివాదంలోకి నన్ను లాగారు అని ఆమె కన్నీరు మున్నీరు అయ్యారు. ఇందులో తన ఇన్వాల్వ్ మెంట్ ఉంది అని తేలితే ఎలాంటి శిక్షకు అయినా సిద్ధం. నేను కూడా మీడియా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను.
శ్రీముఖి అంటే క్రష్
పాటే ప్రపంచంగా బతుకుతున్నాను. నాకు పాట తప్ప ఇంకొక వ్యాపారం తెలియదు. ఎలాంటి వ్యాపారాలు లేవు. పాటలతో నాకు ప్రజల నుంచి ఎలాంటి ఆదరణ వస్తుందో తెలుసు కదా. అలాంటప్పుడు నాకు మరో వ్యాపారం చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అని మంగ్లీ అన్నారు. సుబ్బారావు అనే న్యాయవాది సెలేబ్రిటిగా మారాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఫేమస్ అవ్వడమే తన లక్ష్యం. అందుకే ఇలాంటి వివాదాలు పెట్టుకుంటున్నాడు. సుబ్బారావుకి భరతనాట్యం తెలుసు. సినిమాలు అంటే పిచ్చి. శ్రీముఖి అంటే క్రష్ అని చెప్పాడు. నా ద్వారా ఫేమస్ అయి బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాడు. అందుకే నన్ను ఇలా ఇరికించాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంటూ మంగ్లీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది.