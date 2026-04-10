Monalisa: మరో వివాదంలో మోనాలిసా.. ఏకంగా పోక్సో కేసు నమోదు, కారణం ఏంటంటే?
పూసలమ్మే అమ్మాయి మోనాలిసా ఓవర్ నైట్ స్టార్ గా మారింది. బాలీవుడ్ ను ఏలుతుందనుకుంటే.. ప్రేమ పెళ్లితో వివాదంగా మారింది. అంతటితో ఆగకుండా మరిన్ని వివాదాల్లో చిక్కుకుంటోంది మోనాలిసా.. తాజాగా ఏం జరిగిందంటే?
మరిన్ని వివాదాల్లో మోనాలిసా..
కుంభమేళా సందర్భంగా పూసలు అమ్ముకుంటూ ఓవర్ నైట్ స్టార్ గా మారింది మోనాలిసా. సహజ అందంతో ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన మోనాలిసా జీవితం ఇప్పుడు ఊహించని మలుపులు తిరుగుతోంది. ఓవర్నైట్ సెన్సేషన్గా మారిన ఆమె, సినిమాలు చేసి స్టార్ అవుతుంది అని అనుకుంటే.. సడెన్ గా ప్రేమ వివాహం, లవ్ జిహాద్ ఆరోపణలు వంటి వివాదాలతో వార్తల్లో నిలిచింది. తాజాగా ఈ వ్యవహారం మరింత తీవ్రతరమై, పోక్సో (POCSO) కేసు వరకు చేరుకోవడం సంచలనంగా మారింది.
సంచలనంగా మారిన మోనాలిసా పెళ్లి..
నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ (NCST) చేపట్టిన విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ విచారణలో మోనాలిసా వివాహ సమయంలో మైనర్గా ఉన్నట్లు గుర్తించినట్టు సమాచారం. చట్టపరంగా వివాహానికి అవసరమైన వయస్సు లేకపోవడంతో, ఆమెను వివాహం చేసుకున్న ఫర్మాన్ ఖాన్పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఈ కేసు కొత్త మలుపు తీసుకుంది.
డైరెక్టర్ పై మోనాలిసా ఆరోపణలు..
ఇదిలా ఉండగా, ఈ జంట వివాహం కేరళలో జరిగినట్టు సమాచారం. ఈ విషయంపై దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా స్పందిస్తూ, ఈ వివాహాన్ని “లవ్ జిహాద్”గా కామెంట్స్ చేశాడు. ఆ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. అయితే, దీనికి సమాధానంగా మోనాలిసా సనోజ్ మిశ్రాపై లైంగిక దాడి ఆరోపణలు చేయడం మరోసారి వివాదాన్ని మరింత పెంచింది.
మోనాలిసా పెళ్లి చెల్లదా?
ఇప్పుడు మైనర్ అంశం వెలుగులోకి రావడంతో, ఫర్మాన్ ఖాన్కు చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రేమ జంటగా గుర్తింపు పొందిన వీరిద్దరూ, ప్రస్తుతం చట్టపరమైన సమస్యల్లో పడ్డారు. మరోవైపు, మోనాలిసా వయస్సుకు సంబంధించిన ఆధారాలపై కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న రికార్డులు నిజమా? లేక ఈ కేసు వెనుక ఏదైనా రాజకీయ లేదా సామాజిక కోణం ఉందా? అనే అంశాలపై నెటిజన్లు వివిధ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.