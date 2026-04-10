'పుష్ప 2'లో 'కిసిక్' ఐటెం సాంగ్తో అదరగొట్టిన శ్రీలీల, పీరియడ్స్పై చేసిన ఓ కామెంట్తో పెద్ద దుమారం రేగింది. MBBS చదివిన డాక్టర్ అయి ఉండి ఇలాంటి 'సున్నితత్వం లేని' వ్యాఖ్యలు చేయడమేంటని సోషల్ మీడియాలో జనం మండిపడుతున్నారు.
శ్రీలీల, ఇటీవలే MBBS పూర్తి చేసి డాక్టర్ పట్టా అందుకున్నారు. అయితే, ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద వివాదానికి దారితీశాయి. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా సక్సెస్ పార్టీలో శ్రీలీల మాట్లాడుతూ.. పీరియడ్స్ అనేది ఒక సాకు కాదని, మహిళలు శారీరక పరిమితులను దాటి ముందుకు సాగాలని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు బయటకు రావడంతోనే సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర వ్యతిరేకత మొదలైంది. శ్రీలీల స్వయంగా డాక్టర్ అయి ఉండి కూడా ఇలాంటి సున్నితత్వం లేని వ్యాఖ్యలు చేయడమేంటని చాలామంది యూజర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఈ వివాదంపై శ్రీలీల వైపు నుంచి ఎలాంటి వివరణ గానీ, స్పందన గానీ రాలేదు.
శ్రీలీల ఏమన్నారంటే..
"నా పాటలన్నీ దాదాపుగా అందరికీ నచ్చాయి. నేను పీరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా షూటింగ్ చేశాను, కాబట్టి అది ఎక్కడా ఒక సాకు కాకూడదు. మనం సమానత్వం గురించి మాట్లాడినప్పుడు, శారీరక పరిమితులను దాటి ఆలోచించాలి. మానసికంగా గానీ, శారీరకంగా గానీ ఏదీ ఒక సాకుగా ఉండకూడదు" అని శ్రీలీల అన్నారు.
శ్రీలీల వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్ల ఫైర్
శ్రీలీల వ్యాఖ్యల తర్వాత ఇంటర్నెట్లో నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఒక యూజర్, "డాక్టర్ అయి ఉండి కూడా దీన్ని సాధారణం చేసేస్తున్నారు. పీరియడ్స్ ఒక్కొక్కరి శరీరంలో ఒక్కోలా ఉంటాయి, అది అర్థం చేసుకోండి" అని రాశారు. మరొకరు, "ఈమె ఆస్తమా పేషెంట్తో కూడా 'గట్టిగా గాలి పీల్చుకో, గాలి చాలా ఉందిగా' అంటుందేమో" అని వ్యంగ్యంగా కామెంట్ చేశారు. "మీకు ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి, అందరికీ ఉంటుందని కాదు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు!" అని మరో యూజర్ మండిపడ్డారు. ఇంకొకరు, "MBBS డిగ్రీతో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడటం షాకింగ్గా ఉంది" అని కామెంట్ చేశారు.
శ్రీలీల సినిమాలు
ఈ మొత్తం వివాదంపై శ్రీలీల ఇంకా స్పందించలేదు. ఇక ఆమె సినిమాల విషయానికొస్తే, చివరిగా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లో కనిపించిన శ్రీలీల, త్వరలో అనురాగ్ బసు దర్శకత్వంలో ఓ హిందీ సినిమాలో నటించనున్నారు. ఇందులో కార్తీక్ ఆర్యన్ హీరో. ఇది కాకుండా, ధనుష్ హీరోగా రాబోతున్న ఓ తమిళ సినిమాలో కూడా ఆమె కనిపించనుంది. ఈ రెండు సినిమాల టైటిల్స్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.