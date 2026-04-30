- Home
- Entertainment
- TV
Karthika Deepam 2 Today Episode: బావే నా భర్త- మనసు విప్పిన జ్యో- చెంప పగలకొట్టిన దీప, సుమిత్ర
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (ఏప్రిల్ 30)లో జ్యో మనసులో మాట చెప్పించిన కార్తీక్. బావతోనే నా పెళ్లి అని చెప్పిన జ్యో. ఛీ కొట్టిన కార్తీక్. దీప తాళి తెంపే ప్రయత్నం చేసిన జ్యో. లాగిపెట్టి కొట్టిన దీప, సుమిత్ర. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే..
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ గురువారం ఎపిసోడ్ లో మీ కోసం అన్ని అర్హతలున్న అబ్బాయిని వెతికి తీసుకువస్తే పెళ్లిచూపులు ఏంటీ అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఎందుకు పెద్ద మేడం గారు అంటాడు కార్తీక్. నా చేతితో నా చెంపే పగలకొట్టుకునేలా చేశారు. చావు దెబ్బ కొట్టారు కదా బావ అని మనసులో అనుకుంటుంది జ్యోత్స్న.
పారు, జ్యోత్స్నను అలా కూర్చోబెట్టు అంటాడు కార్తీక్. మీ అందరికీ పెళ్లి చూపులు అని ముందే తెలుసా? అని అడుగుతుంది జ్యోత్స్న. తెలుసు అని చెప్తారు అంతా. మరి నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదా? అని అడుగుతుంది జ్యోత్స్న. నువ్వే కదా ఆ బాధ్యత కార్తీక్ గాడికి ఇచ్చావు అంటాడు శివన్నారాయణ. సైలెంట్ అవుతుంది జ్యోత్స్న.
జ్యోత్స్న షాక్
అబ్బాయి నచ్చితే ముందు నిశ్చితార్థం, తర్వాత పెళ్లి అంటాడు కార్తీక్. అందరికీ నచ్చాలి కదా అంటుంది జ్యోత్స్న. మాకు అందరికీ నచ్చాడు అని చెప్తారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇక చేసేదేమిలేక నాకు నచ్చలేదు అని ఓపెన్ అవుతుంది జ్యోత్స్న. ఎందుకు అని అడుగుతాడు శివన్నారాయణ. నచ్చలేదు అంటే నచ్చలేదు అంతే.. అంటుంది జ్యోత్స్న. అయితే మనకు మరో సంబంధం రెడీగా ఉంది అని చెప్తాడు కార్తీక్. నువ్వు ఎన్ని సంబంధాలు తీసుకొచ్చినా నాకు నచ్చవు బావ అంటుంది జ్యోత్స్న.
నాతో మాట్లాడితే నేను మీకు నచ్చుతాను అంటాడు పెళ్లిచూపులకు వచ్చిన అబ్బాయి. రేయ్ పోరా ముందు ఇక్కడినుంచి అంటుంది జ్యోత్స్న. ఏంటి సార్, ఆమె నన్ను తిడుతుంది. ఈ డైలాగ్ లు సీన్ పేపర్లో లేవు కదా అని పేపర్ తీస్తాడు ఆ అబ్బాయి. దాంతో కార్తీక్ డ్రామా బయటపడుతుంది. ఏంటి ఇదంతా అని అడుగుతాడు శివన్నారాయణ. జ్యోత్స్న మనసులో ఏముందో మీకు తెలియాలి కదా, అందుకే పారుతో కలిసి ఈ పెళ్లి చూపులు నాటకం ఆడానని చెప్తాడు కార్తీక్. షాక్ అవుతుంది జ్యోత్స్న.
డౌట్ తోనే ఇలా..
మనుమడా నువ్వు మాట్లాడతావా, లేదా నన్ను మాట్లాడమంటావా అని అడుగుతుంది పారు. నేనే మాట్లాడతాను అని స్టార్ట్ చేస్తాడు కార్తీక్. నెల రోజుల్లో పెళ్లి జరగాలి, లేదంటే పెళ్లి యోగం లేదని పంతులు చెప్పాడు. అందుకే జ్యోత్స్న కోసం మంచి సంబంధం చూడాలనుకున్నా. కానీ ఎక్కడో చిన్న అనుమానం వచ్చింది. ఎందుకైనా మంచిది అని ఇలా పెళ్లి చూపుల డ్రామా ఆడాను అని చెప్తాడు కార్తీక్.
నీ మనసులో ఏముంది?
ఒకవేళ ఇదే నిజమైన సంబంధం అయి ఉంటే.. జ్యోత్స్న వల్ల అందరిముందు మన పరువు పోయేది. నీకు చెప్పాను కదా నీ అసలైన కూతురిని చూపిస్తాను అని. ఇది నీ కూతురి అసలు స్వరూపం. ఏం చేయమంటావో చెప్పు. నేను తన పెళ్లి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. కానీ తను లేదు. తన మనసులో ఏముందో పెళ్లికి ఎందుకు వద్దు అంటోందో అడుగు అంటాడు కార్తీక్. ఒక తల్లిగా నేనేప్పుడు నీ మంచే కోరుకుంటా. పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నావు. ఇప్పుడు వద్దు అంటున్నావు. నీ మనసేంటో నాకు తెలియాలి అని జ్యోత్స్నతో అంటుంది సుమిత్ర.
శ్రీధర్ సలహా
మరోవైపు కిచెన్ లో పనిచేసుకుంటూ ఉంటుంది కావేరి. స్వప్న హెల్ప్ చేయడానికి వస్తే.. వద్దు అంటుంది. నిశ్చితార్థానికి రెడీ అన్నావు కదా, మరో రెండు రోజుల్లో జరిపించేస్తాం. అప్పటివరకు నాకు కాస్త దూరంగా ఉండు అంటుంది కావేరి. అదే కాశీతో ఉంటానంటే ఎగిరి గంతేసే దానివి కదా అంటుంది స్వప్న. కాశీ లాంటి మంచి భర్త దొరకడు, వదులుకోకు అని చెప్తుంది కావేరి. నాన్న మంచోడే కదా, మరి కాంచన పెద్దమ్మ ఎందుకు క్షమించట్లేదు. ఎందుకంటే ఆవిడ తనకు నచ్చినట్లు బతకాలి అనుకుంటోంది. నేను కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాను అని అంటుంది స్వప్న.
వాళ్ల మాటలు పక్కనుంచి వింటూ ఉంటాడు శ్రీధర్. జీవితంలో ఎవరైనా తప్పులు చేస్తారు. కాశీకి మళ్లీ అవకాశం ఇవ్వాలి కదా అంటుంది కావేరి. మళ్లీ అవకాశం ఇచ్చి నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోలేను అంటుంది స్వప్న. అప్పుడే శ్రీధర్ వాళ్ల దగ్గరకు వచ్చి.. కాశీ గురించి నాలుగు మాటలు గొప్పగా చెప్తాడు. పెళ్లికి ఇంకా టైమ్ ఉంది కదా ఆలోచించుకో అని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు.
జ్యో చెంప చెల్లుమనిపించిన దీప
మరోవైపు మీరు పంతులు చెప్పిన జాతకాన్ని నమ్మితే, నెల రోజుల్లో నా పెళ్లి జరుగుతుంది అంటుంది జ్యోత్స్న. సంబంధాలు చూడొద్దు అంటున్నావు, పెళ్లి జరుగుతుంది అంటున్నావు. అసలు నీ మనసులో ఏముంది అని అడుగుతుంది సుమిత్ర. బావ ఉన్నాడు. నేను బావను తప్పా ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోను అని మనసులో మాట చెప్తుంది జ్యోత్స్న. షాక్ అవుతారు అంతా.
ఛీ కొడతాడు కార్తీక్. నీ బావ ఇప్పుడు నా భర్త. నా మెడలో తాళి కట్టాడు అని కోపంగా అటుంది దీప. నా మెడలో కూడా కడతాడు అని, దీప దగ్గరికి వెల్లి తాళి తెంపే ప్రయత్నం చేస్తుంది జ్యోత్స్న. లాగిపెట్టి కొడుతుంది దీప. అంతా షాక్ అవుతారు.
కూతురి చెంప పగలకొట్టిన సుమిత్ర
సుమిత్ర వచ్చి, నా ముందే నా కూతురిని కొట్టడానికి ఎంత ధైర్యమే నీకు? ఆ చనువు నువ్వు ఎందుకు తీసుకున్నావు.. ఆ పని చేయాల్సింది నేను కదా అని జ్యో చెంప పగలకొడుతుంది సుమిత్ర.
నీ మనసులో కార్తీక్ మీద ప్రేమ నింపింది మేమే.. కాదనట్లేదు. కానీ ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ ఆటలు. ఒకవేళ దీప మెడలో కార్తీక్ తాళి కట్టకపోయి ఉంటే నా తల తాకట్టు పెట్టి అయినా వాడిని నీ భర్తను చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు కార్తీక్ మరో ఆడదానికి భర్త. నా మెడలో తాళి ఉన్నట్లే, దీప మెడలో తాళి ఉంది. దానికి ఓ విలువ ఉంది అంటుంది సుమిత్ర. నా ప్రేమకు విలువ లేదా అని అడుగుతుంది జ్యోత్స్న. ఛీ నోరుముయ్.. మాట్లాడకు అంటుంది సుమిత్ర. అంతటితో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.