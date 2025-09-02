8 నెలల్లో కేవలం 8 హిట్స్ మాత్రమే 167 ప్లాపులతో షాకింగ్ రిపోర్టు
2025 సంవత్సరం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మొదటి 8 నెలల్లో 175 సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వగా ఎన్ని సినిమాలు ప్లాప్ అయ్యాయో తెలుసా? కోలీవుడ్ మూవీ షాకింగ్ రిపోర్టు.
2025 సంవత్సరం జెట్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. ఈమధ్యే కొత్త సంవత్సరం వేడుక జరుపుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఈలోపే 8 నెలలు గడిచిపోయాయి. ఈ 8 నెలల్లోకోలీవుడ్ సినిమా చాలా హెచ్చు తగ్గులను చవిచూసింది. ఈ 8 నెలల్లో మొత్తం 175 సినిమాలు తమిళంలో విడుదలయ్యాయి. నయనతార, మాధవన్, సిద్ధార్థ్, మీరా జాస్మిన్ నటించిన 'టెస్ట్' సినిమా నేరుగా ఓటీటీలో విడుదలైంది.
8 నెలల్లో విడుదలైన 175 సినిమాల్లో కేవలం 8 సినిమాలు మాత్రమే హిట్ అయ్యాయి. ఈ సంవత్సరంలో 10 శాతం సినిమాలు కూడా విజయం సాధించలేదు. గత సంవత్సరం ఈ సమయానికి తమిళ సినిమాలో 157 సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ సంవత్సరం 18 సినిమాలు ఎక్కువగా విడుదలైనా, చాలా వరకు పరాజయం పాలయ్యాయి. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు 167 సినిమాలు పరాజయం పాలయ్యాయని రిపోర్టులు చెపుతున్నాయి. . ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
జనవరిలో విశాల్ నటించిన 'మదగజరాజా', మణికంఠన్ 'కుటుంబస్థన్' సినిమాలు విజయం సాధించాయి. ఫిబ్రవరిలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ 'డ్రాగన్' సినిమా మాత్రమే హిట్ అయ్యింది. మార్చిలో ఒక్క సినిమా కూడా హిట్ కాలేదు. ఏప్రిల్ లో అజిత్ నటించిన 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' హిట్ అయ్యింది. మే నెలలో శశికుమార్ 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ', సూరి 'మామన్' సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. జూన్ లో కూా ఒక్క సినిమా కూడా హిట్ అవ్వలేదు. జూలైలో విజయ్ సేతుపతి 'తలైవర్ తలైవి' సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఆగస్టులో రజనీకాంత్ 'కూలీ' బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది.
ఇక మిగిలిన నాలుగు నెలల్లో తమిళ సినిమా ఎక్కువ హిట్ సినిమాలు ఇస్తేనే ఇండస్ట్రీ పెద్ద నష్టం నుండి బయటపడగలదు. ఈ నాలుగు నెలల్లో దసర, దీపావళి, క్రిస్మస్ సీజన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి, కొత్త సినిమాలు భారీగాా విడుదల కానున్నాయి. దీపావళికి ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన రెండు సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి. ఇప్పటివరకు పరాజయం చూడని ప్రదీప్, మరో రెండు హిట్లు ఇస్తే, అది ఆయన కెరీర్ కు మాత్రమే కాదు, తమిళ సినిమాకు కూడా పాజిటీవ్ గా మారే అవకాశం ఉంది. . కార్తి, శివకార్తికేయన్, సూర్య సినిమాలు కూడా ఈ సమయంలోనే విడుదల కానున్నాయి కాబట్టి తమిళ సినిమా ఈ నాలుగు నెలల్లో కోలుకుంటుందో లేదో చూడాలి.