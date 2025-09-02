బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లో ఫోక్ డాన్సర్, సినిమాలు వద్దనుకొని బిగ్ బాస్ లోకి
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఈ వీక్ లో స్టార్ట్ కాబోతోంది. ఇప్పటికీ హౌస్ లోకి వెళ్లబోయే లిస్ట్ లో కొత్త పేర్లు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఓ ఫోక్ సింగర్ కమ్ డాన్సర్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అడుగుపెట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
తెలుగు బిగ్ బాస్ 9 సీజన్కు మరికొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి ఈ సీజన్ గ్రాండ్ లాంచింగ్ జరగనుండగా, ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి నెలకొంది. బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఎవరెవరు అడుగుపెడతారనే ఉత్కంఠతో సోషల్ మీడియా హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ఈసారి సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులకూ అవకాశం ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన బిగ్ బాస్ టీమ్, ‘అగ్ని పరీక్ష’ పేరుతో ఓ ప్రత్యేక పోటీ నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో విజయం సాధించిన ఐదుగురు కామనర్స్కి హౌస్లోకి ఎంట్రీ అవకాశం కల్పించనున్నారు.
అయితే ఈసారి కంటెస్టెంట్ల జాబితాలో ఓ ప్రత్యేకమైన పేరు వినిపిస్తోంది. ఆమె మరెవరో కాదు జానపద నృత్యాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఫోక్ డ్యాన్సర్ నాగ దుర్గ. తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన నాగ దుర్గ, కోవిడ్ కాలంలో సోషల్ మీడియాలో తన డ్యాన్స్తో భారీగా పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నారు. ఆమె చేసిన ‘తిన్నాతిరం పడతలే...’ అనే పాటకు యూట్యూబ్లో 100 మిలియన్ల వ్యూస్ రావడం విశేషం.
భరతనాట్యం, కూచిపూడి వంటి సంప్రదాయ నృత్యాల్లో కూడా ప్రావీణ్యం ఉన్న నాగదుర్గ ఇప్పటి వరకు 1600కి పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. ఆమె స్థాపించిన ‘నాగదుర్గ నృత్యాలయం’ ద్వారా ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నారు. నాగ దుర్గ కెరీర్లో ఆసక్తికరమైన ఒక విషయం ఒకటుంది. ఆమెకు మొదట నాని నటించిన ‘శ్యామ్ సింగరాయ్’ సినిమాలో నటించే అవకాశం వచ్చింది. అలాగే విశ్వక్ సేన్ నటించిన ‘అశోకవనంలో అర్జున కల్యాణం’ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసమూ మొదట ఆమెను సంప్రదించారు.
కానీ డాన్సర్ గా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలన్నఆలోచనతో ఆ సినిమాల్ని తిరస్కరించారు నాగదుర్గ. ఆమెకు నాట్యంలో డాక్టరేట్ చేయాలన్న దృఢ సంకల్పం ఉండటంతో సినిమాలకు విరామం ఇచ్చారు.అయితే ఇటీవల ఆమె ‘కలివివనం’ అనే సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఇప్పుడు అదే ఫేమ్తో బిగ్ బాస్ 9లోకి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాలు పెరిగాయి.
అయితే ఈ సమాచారం బిగ్ బాస్ అధికారికంగా ప్రకటించేవరకు నిర్ధారణ కానిచ్చలేం. అయినప్పటికీ, నాగ దుర్గ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెడితే ఆడియన్స్ కు కొత్త అనుభూతి కలగడంఖాయం అంటున్నారు. మరి నిజంగా నాగదుర్గం ఎంట్రీ ఉంటుందా లేదా అనేది బిగ్ బాస్ 9 సీజన్ ప్రారంభం వరకు వేచి చూడాల్సిందే.