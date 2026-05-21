Roja Selvamani : రోజా లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..! ఏఏ కార్లు, ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా..?
Roja Selvamani : మాజీ మంత్రి, సినీనటి రోజా వద్ద లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ ఉంది. ఆమె వద్ద ఏఏ మోడల్ కార్లు ఉన్నాయి… కేవలం వీటి విలువే ఎంతుంటుంది..? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోజా వద్ద లగ్జరీ కార్ కలెక్షన్..
Roja Selvamani : సినీ నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి టాప్ హీరోయిన్ గా ఎదిగారు ఆర్కె రోజా. రాజకీయంగా కూడా ఆమె అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్నారు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. ఇలా సుదీర్ఘకాలంగా సినీ, రాజకీయ జీవితంలో ఉన్న ఆమె భారీగానే ఆస్తులు సంపాదించారు... మంత్రిగా పనిచేసిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు తెలంగాణ, తమిళనాడులో కూడా ఆస్తులున్నాయి.
అయితే రోజా మంత్రిగా ఉండగా కొడుకు కృష్ణ కౌశిక్ కు ఖరీదైన కారు బహుమతిగా ఇచ్చారు. లగ్జరీ మెర్సిడెజ్ బెంజ్ జీఎల్ఎస్ 400డి (Mercedes-Benz GLS 400d) ను కొడుకు కోసం కొనుగోలు చేశారు రోజా... దీని విలువ దాదాపు రూ.1.50 కోట్లు ఉంటుంది. మంత్రిపదవి రాగానే రోజా ఇంత ఖరీదైన కారును కొనుగోలు చేయడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. అయితే మంత్రి అయ్యేకంటే ముందే తనవద్ద చాలా కార్లు ఉన్నాయి... ఇవన్నీ తాను హీరోయిన్ గా, టివి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతో కొనుగోలు చేశానని రోజా చెప్పారు. మంత్రిగా తాను ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని... ఆ అవసరం తనకు లేదని వివరణ ఇచ్చారు.
ఇలా రోజా తనవద్ద చాలా కార్లు ఉన్నాయని చెప్పారు... మరి ఆమెవద్ద ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి...? ఏఏ మోడల్స్ ఉన్నాయి..? వాటి మొత్తం విలువ ఎంత..? ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోజా వద్ద ఉన్న కార్లు ఇవే...
1. మహింద్రా XUV500 (Mahindra XUV500 - 2013 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
2. ఫోర్డ్ ఎండీవర్ (Ford Endeavor) - 2007 మోడల్ - తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్
3. చెవర్లే క్రూజ్ (Chevrolet Cruize) - 2010 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
4. ఇన్నోవా క్రిస్టా (Innova Crysta) - 2017 మోడల్ - తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్
5. మహింద్రా స్కార్పియో (Mahindra Scorpio) - 2015 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
6. ఫార్చ్యూనర్ కారు (Fortuner Car) - 2018 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
7. ఫోర్డ్ ఎండీవర్ (Ford Endeavor) - 2020 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
8. బెంజ్ కార్ - సికెడి ఎక్స్167 (Benz Car-CKD X167) - 2022 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
9. ఇసుజు డి-మ్యాక్స్ క్రూ (Isuzu D-Max Crew) - 2019 మోడల్ - ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్
రోజా భర్త సెల్వమణి పేరిట టయోటా ఇన్నోవా కారు ఉంది. ఇది 2012 మోడల్... తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్ తో ఉంది. ఇక రోజా కొడుకు వద్ద కూడా ఖరీదైన కారు ఉంది. ఇలా రోజా ఫ్యామిలీ వద్ద 10 కంటే ఎక్కువ కార్లు ఉన్నాయి... వీటి విలువ రెండు కోట్లకు పైనే ఉంటుంది.
రోజా వద్ద ఎంత బంగారం ఉంది..?
రోజా ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం... ఆమె ఫ్యామిలీ వద్ద కిలోన్నరకు పైగా బంగారం ఉంది. రోజా వద్దే ఏకంగా 986 గ్రాములు అంటే కిలో బంగారం ఉంది.. ఇక ఆమె భర్త సెల్వమణి వద్ద 485 గ్రాముల బంగారం ఉంది. పిల్లల వద్ద మరో 190 గ్రాములు ఉంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ రేటు ప్రకారం రోజా ఫ్యామిలీవద్ద ఉన్న బంగారం విలువ కోటిన్నర రూపాయలకు పైనే ఉంటుంది.
రోజా మొత్తం ఆస్తులెన్ని..?
రోజా సినిమాలు, టీవి షోలు, రాజకీయాల ద్వారా బాగానే సంపాదించారు. ఆమె 2019 అఫిడవిట్ ప్రకారం పది కోట్ల వరకు ఆస్తులున్నాయి. అయితే గత ఎన్నికల నాటికి ఈ ఆస్తులు మరింత పెరిగాయి. అయితే ఆస్తులే కాదు అప్పులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నట్లు రోజా ప్రకటించారు.. కోటి రూపాయలకు పైనే అప్పులు ఉన్నట్లు తన ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో ప్రకటించారు.