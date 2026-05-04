Trisha: విజయ్ కోసం..స్టార్ హీరోయిన్ తో గొడవ పడిన త్రిష, చివరికి ఏమైంది?
Trisha: హీరోయిన్ గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన కొత్తలోనే త్రిష కి విజయ్ సరసన నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. అయితే… ఆ సమయంలోనే త్రిష విజయ్ కోసం మరో స్టార్ హీరోయిన్ తో గొడవపడిందనే వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
హీరోయిన్ గా 24 ఏళ్ల ప్రయాణం..
స్టార్ హీరోయిన్ త్రిషకు పరిచయం అవసరం లేదు. ఆమె ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో 24 ఏళ్లుగా హీరోయిన్ గా కొనసాగుతోంది. తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో ఇప్పటికీ అవకాశాలు అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది. 96, పొన్నియన్ సెల్వన్, లియో వంటి సినిమాలు ఆమెను మళ్లీ లైమ్ లైట్ లోకి తీసుకువచ్చాయి అని చెప్పొచ్చు.
ఎంతమంది కొత్త హీరోయిన్లు ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టినా.. త్రిష మాత్రం తన స్థానాన్ని పదిలంగా కాపాడుకున్నారు. అయితే.. రీసెంట్ గా వచ్చిన ‘థగ్ లైఫ్’ సినిమా మాత్రం ఆమెకు చాలా విమర్శలు తెచ్చిపెట్టాయి. కమల్ హాసన్ కి ప్రేయసిగా త్రిష నటించడం ఎవరికీ రుచించలేదు.
విజయ్ తో త్రిష బంధం..
ఇదిలా ఉండగా, త్రిష జీవితం కెరీర్ పరంగా అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం తరచూ వివాదాల్లో నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత.. వీరిద్దరిపై రూమర్స్ రావడం ఎక్కువయ్యాయి. త్రిష కారణంగానే విజయ్ తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చారంటూ కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే… విజయ్ కోసం త్రిష ఓ స్టార్ హీరోయిన్ తో గొడవ పడ్డారనే పాత వార్త ఇప్పుడు తెరపైకి వచ్చింది.
విజయ్ కోసం అసిన్ తో గొడవ పడిన త్రిష..?
త్రిష, అసిన్ దాదాపు ఒకే సమయంలో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇద్దరూ స్టార్ హీరోలతో వరస హిట్లు కొట్టడంతో, వారి మధ్య పోటీ, గొడవలు ఉన్నాయనే ప్రచారం జరిగింది. ముఖ్యంగా విజయ్ ‘తిరుప్పాచ్చి’ లో త్రిష, ‘ శివ కాశీ’ లో అసిన్ నటించడంతో ఈ వార్తలు మరింత ఎక్కువయ్యాయి. ఆ తర్వాత ‘ పోకిరి’,‘ కావలన్’ చిత్రాల్లోనూ విజయ్ తో అసిన్ నటించడంతో త్రిష ఆమెతో గొడవపడిందని సమాచారం. అయితే.. ఆ గొడవ తర్వాత ఈ ఇద్దరు హీరోయిన్లు పెద్దగా మాట్లాడుకోవడం కూడా మానేశారట.
అయితే, ఆ తర్వాత అసిన్ బాలీవుడ్ పై దృష్టి పెట్టి, పెళ్లి చేసుకొని సినిమాలకు దూరమయ్యారు. దీంతో వారి మధ్య గొడవ గురించి చర్చ తగ్గింది. అయితే.. ఓ ఇంటర్వ్యూలో అసిన్ తో గొడవపై త్రిష స్పందించారు. ‘ అసిన్ తో నాకు ఎలాంటి గొడవ లేదు. అసిన్ తోనే కాదు, ఏ హీరోయిన్ తోనూ నాకు గొడవలు గొడవలు జరగలేదు’ అని చెప్పడం విశేషం..
‘ వర్షం సినిమాకు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు తీసుకునేటప్పుడు నేను మొదటిసారి అసిన్ ను కలిశాను. అప్పుడు ఆమె నన్ను అభినందించారు. మేమిద్దరం ఒకేలాంటి పాత్రలు చేయడంతో.. మా మధ్య పోటీ ఉందని మీడియానే సృష్టించింది. నేను విజయ్ తో ఒక సినిమా చేస్తే, తర్వాతి సినిమాలో అసిన్ చేసేవారు. కానీ దాన్ని నేనెప్పుడూ వ్యక్తిగతంగా తీసుకోలేదు’ అని త్రిష చెప్పారు.
త్రిష చేతిలో కొత్త సినిమాలు...
ఇదిలా ఉండగా, త్రిష ప్రస్తుతం ‘కరుప్పు’, ‘ విశ్వంభర’, ‘ రామ్’ వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలు త్వరలో విడుదల కానున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత సిద్ధార్థతో కలిసి నటించేందుకు ఆమె కొత్త సినిమా సైన్ చేశారు.