Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ అస్సలు ఒప్పుకోలేదు, సినిమాపై అనుమానాలు.. ప్రకాష్ రాజ్ పై వైరల్ కామెంట్స్
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాపై అభిమానుల్లో కొత్త చర్చ మొదలయింది. దీనితో డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ స్వయంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి గత ఏడాది రెండు సినిమాలు వచ్చాయి. అందులో ఒకటి హరిహర వీరమల్లు కాగా, మరొకటి ఓజీ. సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఓజీ మూవీ సంచలన విజయం సాధించింది. ఇక ఈ ఏడాది సమ్మర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి మరో సినిమా రాబోతోంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం మార్చి 26న గ్రాండ్ రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది.
అభిమానుల్లో సందేహాలు
ఇప్పటికీ ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన దేఖ్ లేంగే సాలా, ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ అనే పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. అయితే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాపై కామన్ ఆడియన్స్ లో, అభిమానుల్లో కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మూవీలో పొలిటికల్ డైలాగులు ఉంటాయి అని అంతా భావిస్తున్నారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతుండగా హరీష్ శంకర్ స్పందించారు.
ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ కి క్రేజీ రెస్పాన్స్
హరీష్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ సాంగ్ కి ఆడియన్స్ ఇస్తున్న రెస్పాన్స్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సినిమాలో పొలిటికల్ డైలాగులు, సెటైర్లు ఉంటాయి అని భావిస్తున్న వారికి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా. పవన్ కళ్యాణ్ గారు తొలి రోజు నుంచి మాకు ఒకటే చెబుతున్నారు. సినిమాని సినిమా లాగే చూడాలి. సినిమా వేరు, రాజకీయం వేరు అని ఆయన నమ్ముతారు. అదే మాకు చెప్పారు.
గాజు గ్లాస్ పై డైలాగ్
అందుకే సిద్ధాంత పరంగా ప్రకాష్ రాజ్ గారితో విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయనతో వకీల్ సాబ్, ఓజీ లాంటి చిత్రాల్లో కలసి నటించారు. గాజు గ్లాస్ పై డైలాగు ఉంది. కానీ అది పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ ని ఎలివేట్ చేసేలా ఉంటుంది కానీ మరొకరిని కించపరిచేలా ఉండదు. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అన్ని పార్టీలలో అభిమానులు ఉన్నారు.
పవన్ అభిమానులకు హ్యాట్సాఫ్
కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకు కూడా హ్యాట్సాఫ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ముందు నుంచి రాజకీయాన్ని, సినిమాని వేర్వేరుగానే చూస్తున్నారు. సినిమాలో వాళ్ళు వినోదం కోరుకుంటున్నారు. అదే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో అందించబోతున్నట్లు హరీష్ శంకర్ తెలిపారు.