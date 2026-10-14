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- Top 7 Dramas On Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇండియన్స్ మెచ్చే 7 బెస్ట్ చైనీస్ డ్రామాలు
Top 7 Dramas On Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇండియన్స్ మెచ్చే 7 బెస్ట్ చైనీస్ డ్రామాలు
Top 7 Dramas On Netflix: మీకు క్యూట్ లవ్ స్టోరీలు ఇష్టమా? లేదా అద్భుతమైన ఫాంటసీ డ్రామాలు చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉన్న ఈ ఏడు బెస్ట్ చైనీస్ సిరీస్లను మీరు అస్సలు మిస్ కావొద్దు.
ఇండియన్స్ కోసం బెస్ట్ చైనీస్ డ్రామాలు
మీకు డ్రమాటిక్ లవ్ స్టోరీలు, కాలేజ్ రొమాన్స్, ఫాంటసీ ప్రపంచాలు ఇష్టమైతే చైనీస్ డ్రామాలను (సీ-డ్రామాలు) కచ్చితంగా చూడాలి. కొరియన్ డ్రామాలు, మన ఇండియన్ ఓటీటీ షోలకు భిన్నంగా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎన్నో మాండరిన్ భాషా సిరీస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తేలికపాటి లవ్ స్టోరీల నుంచి భారీ సెట్టింగ్స్ ఉండే ఫాంటసీ డ్రామాల వరకు.. మీరు తప్పక చూడాల్సిన ఏడు బెస్ట్ షోల లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది.
హిడెన్ లవ్ – క్యూట్ అండ్ ఎమోషనల్ రొమాన్స్
స్లో-బర్న్ రొమాన్స్ ఇష్టపడే వారికి 'హిడెన్ లవ్' బెస్ట్ ఆప్షన్. తన అన్నయ్య ఫ్రెండ్ డువాన్ జియాక్సును సాంగ్ జ్హీ ఇష్టపడటంతో ఈ కథ మొదలవుతుంది. వయసుతో పాటు వారి మధ్య ప్రేమ ఎలా చిగురించింది, ఎమోషనల్గా వాళ్లు ఎలా ఒక్కటయ్యారు అనేది ఈ సిరీస్లో చాలా అందంగా చూపించారు.
వెన్ ఐ ఫ్లై టువార్డ్స్ యు – ఫస్ట్ లవ్ ఫీలింగ్
స్కూల్ ఫ్రెండ్షిప్స్, టీనేజ్ క్రష్, క్యూట్ రొమాన్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ సిరీస్ బాగా నచ్చుతుంది. ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండే సు జైజై, సైలెంట్గా ఉండే ఆమె స్కూల్మేట్ జాంగ్ లు రాంగ్ మధ్య స్నేహం ఎలా ప్రేమగా మారిందనేది ఈ కథలో చూడొచ్చు.
అమిడ్స్ట్ ఎ స్నోస్టార్మ్ ఆఫ్ లవ్ – స్పోర్ట్స్ అండ్ రొమాన్స్
మంచు కురిసే అందమైన లొకేషన్లలో సాగే ఈ కథలో రొమాన్స్తో పాటు బిలియర్డ్స్ ఆటను కూడా చూపించారు. కెరీర్పై ఫోకస్ పెడుతూనే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ప్రేమ ఎలా పెరిగిందనేది ఈ మోడ్రన్ రొమాంటిక్ సిరీస్లో ఆకట్టుకునేలా తీశారు.
ఫాలింగ్ ఇంటూ యువర్ స్మైల్ – గేమింగ్ అండ్ లవ్
కాంపిటేటివ్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్ సాగుతుంది. ఇందులో ఈ-స్పోర్ట్స్, టీమ్వర్క్, రొమాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కెరీర్లో సక్సెస్ కోసం కష్టపడుతూనే, రిలేషన్షిప్ను బ్యాలెన్స్ చేసే యువత కథలు ఇష్టపడే వారు దీన్ని కచ్చితంగా చూడాలి.
పుట్ యువర్ హెడ్ ఆన్ మై షోల్డర్ – క్యూట్ కామెడీ
అనుకోకుండా ఒకే ఇంట్లో ఉండాల్సి వచ్చిన ఇద్దరు యువతీయువకుల కథే ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ సిరీస్. వారి మధ్య జరిగే ఫన్నీ సంఘటనలు, మెల్లగా చిగురించే ప్రేమ.. ఈ సిరీస్ను క్యాజువల్గా బింజ్-వాచ్ చేయడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్గా మార్చాయి.
లవ్ బిట్వీన్ ఫెయిరీ అండ్ డెవిల్ – ఫాంటసీ లవర్స్ కోసం
మోడ్రన్ స్టోరీల కంటే మ్యాజికల్ ప్రపంచాలను ఇష్టపడే వారికి ఈ ఫాంటసీ రొమాన్స్ బాగా నచ్చుతుంది. ఇందులో సూపర్ న్యాచురల్ ఫైట్స్, అద్భుతమైన కాస్ట్యూమ్స్, బద్ధ శత్రువుల మధ్య స్నేహం లాంటివి ఉంటాయి. ఫాంటసీ థీమ్స్తో సాగే ఈ డ్రామా మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తుంది.
ది అన్టేమ్డ్ – మిస్టరీ అండ్ అడ్వెంచర్
రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీలకు భిన్నంగా ఏదైనా చూడాలనుకుంటే 'ది అన్టేమ్డ్' బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో మిస్టరీ, మార్షల్ ఆర్ట్స్, ఫాంటసీ, స్నేహం అన్నీ కలగలిపి ఉంటాయి. కాస్త పెద్ద సిరీస్ అయినా సరే, దీని కథనం, అద్భుతమైన సెట్టింగ్స్ ప్రేక్షకులకు మంచి థ్రిల్ ఇస్తాయి.