Horror Comedy: ఓటీటీలో తప్పక చూడాల్సిన 6 హారర్ కామెడీ చిత్రాలు.. దెయ్యం సినిమాతో హీరోయిన్ రికార్డులు
ప్రస్తుతం అక్షయ్ కుమార్ నటిస్తున్న 'భూత్ బంగ్లా' సినిమా గురించి బీ-టౌన్లో తెగ చర్చ నడుస్తోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇది ఒక హారర్ కామెడీ సినిమా. దీనికి దర్శకుడు ప్రియదర్శన్.
హారర్ కామెడీ సినిమాలు
అక్షయ్ కుమార్ 'భూత్ బంగ్లా' సినిమా చూసేలోపు, మీరు ఓటీటీలోని వివిధ ప్లాట్ఫామ్లపై కొన్ని అద్భుతమైన హారర్ కామెడీ సినిమాలను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసి, ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ సత్తా చాటుతున్న ఆ 6 సినిమాలేంటో చూద్దాం.
స్త్రీ 2
రాజ్కుమార్ రావు, శ్రద్ధా కపూర్ నటించిన 'స్త్రీ 2' సినిమా 2024లో వచ్చింది. దీనికి అమర్ కౌశిక్ దర్శకత్వం వహించారు. రూ.105 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, రూ.874.58 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.
భూల్ భులయ్యా
2007లో వచ్చిన అక్షయ్ కుమార్ 'భూల్ భులయ్యా' సినిమాకు ప్రియదర్శన్ దర్శకుడు. ఈ హారర్ కామెడీ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు. ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, రూ.85 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
ముంజ్యా
2024లో విడుదలైన 'ముంజ్యా' సినిమాకు ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో శర్వరీ వాఘ్, అభయ్ వర్మ, మోనా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను జియోహాట్స్టార్లో చూడొచ్చు. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, రూ.132.13 కోట్లు వసూలు చేసింది.
భూల్ భులయ్యా 2
2022లో వచ్చిన కార్తీక్ ఆర్యన్ 'భూల్ భులయ్యా 2' ఒక కామెడీ హారర్ సినిమా. దీనికి అనీస్ బజ్మీ దర్శకత్వం వహించారు. రూ.65 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, రూ.266.88 కోట్లు సంపాదించింది. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు.
భేదియా
'భేదియా' సినిమా 2022లో వచ్చిన ఒక కామెడీ హారర్ ఫిల్మ్. దీనికి అమర్ కౌశిక్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో వరుణ్ ధావన్, కృతి సనన్ నటించారు. రూ.60 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, రూ.89.97 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ మూవీని జియోహాట్స్టార్లో చూడొచ్చు.
భూత్నాథ్
2008లో వచ్చిన అమితాబ్ బచ్చన్ 'భూత్నాథ్' ఒక హారర్ కామెడీ సినిమా. జూహీ చావ్లా, షారుఖ్ ఖాన్ కూడా నటించిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ.20 కోట్లు కాగా, రూ.38.8 కోట్లు సంపాదించింది. ఈ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్స్టార్లలో చూడొచ్చు.
