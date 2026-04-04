Expensive Indian Films: వారణాసి, రామాయణ మాత్రమే కాదు.. అత్యంత ఖరీదైన 5 సినిమాలు ఇవే, 17 ధురంధర్ 2లతో సమానం
రణ్బీర్ కపూర్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా టీజర్ ఇటీవల రిలీజైంది. ఇండియన్ సినిమాలోనే ఇది అత్యంత ఖరీదైన సినిమా అని చెబుతున్నారు. మరి ఆశ్చర్యపరిచే బడ్జెట్తో రాబోతున్న టాప్ 5 భారతీయ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
1. రామాయణ (Ramayana)
- బడ్జెట్: సుమారు రూ.4000 కోట్లు
- రిలీజ్ డేట్: 2026 దీపావళి (పార్ట్ 1), 2027 దీపావళి (పార్ట్ 2)
- స్టార్ కాస్ట్: రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవి దుబే, యశ్, సన్నీ డియోల్
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా బడ్జెట్ నిజంగానే రూ.4000 కోట్లు అయితే, ఈ డబ్బుతో ఇటీవల బ్లాక్బస్టర్ అయిన 'ధురంధర్ 2' లాంటి 17కు పైగా సినిమాలు తీయొచ్చు. రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' బడ్జెట్ రూ.225 కోట్లు అని సమాచారం.
2. వారణాసి
- బడ్జెట్: సుమారు రూ.1400 కోట్లు
- రిలీజ్ డేట్: 7 ఏప్రిల్ 2027
- స్టార్ కాస్ట్: మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్
ఈ సినిమాకు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది ఇండియన్ సినిమాలో రెండో అత్యంత ఖరీదైన సినిమా. దీని బడ్జెట్తో దాదాపు 7 'ధురంధర్ 2' లాంటి సినిమాలు తీయొచ్చు.
3. AA22XA6
- బడ్జెట్: రూ.800-900 కోట్లు
- రిలీజ్ డేట్: 2027 (తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు)
- స్టార్ కాస్ట్: అల్లు అర్జున్, దీపికా పదుకొణె, రష్మిక మందన్న, మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్
తమిళంలో సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్గా పేరున్న అట్లీ కుమార్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్తో అట్లీకి ఇది మొదటి సినిమా. ఈ చిత్రంతోనే ఆయన తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.
4. కల్కి 2898 AD పార్ట్ 2
- బడ్జెట్: సుమారు రూ.700 కోట్లు (అంచనా)
- రిలీజ్ డేట్: 2027 (అంచనా, తేదీ ఖరారు కాలేదు)
- స్టార్ కాస్ట్: ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్
2024లో బ్లాక్బస్టర్ అయిన 'కల్కి 2898 AD'కి ఇది సీక్వెల్. దీనికి కూడా నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మొదటి పార్ట్లో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటించగా, పార్ట్ 2లో ఆమె స్థానంలో మరో హీరోయిన్ కనిపిస్తుందని టాక్. సాయి పల్లవి పేరు వినిపిస్తున్నా, అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
5. టాక్సిక్
- బడ్జెట్: సుమారు రూ.600 కోట్లు
- రిలీజ్ డేట్: 4 జూన్ 2026
- స్టార్ కాస్ట్: యశ్, కియారా అద్వానీ, నయనతార, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, కైల్ పాల్, టోవినో థామస్
ఇది కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. మొదట ఈ సినిమాను మార్చి 19న 'ధురంధర్ 2'తో పాటు రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా మేకర్స్ చివరి నిమిషంలో వాయిదా వేశారు.