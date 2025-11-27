ఓటీటీ లో ఉత్కంఠ రేపే టాప్ 5 థ్రిల్లర్ సినిమాలు, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
Top 5 Indian Thriller Series : వీకెండ్లో బయటకు వెళ్లకుండా.. ఇంట్లోనే ఉండి ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఓటీటీలో కొన్నిఉత్కంఠ రేపే థ్రిల్లర్ సినిమాలున్నాయి. అవి ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
5 క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు
ఓటీటీ లో టాప్ 5 థ్రిల్లర్ సినిమాలు మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఏం జరుగుతుందో అనే ఉత్కంఠతో పాటు టెన్షన్ కలిగిస్తాయి. పదేపదే వచ్చే ట్విస్టులు, అద్భుతమైన కథనంతో మంచి వినోదాన్ని కూడా అందిస్తాయి.
ఢిల్లీ క్రైమ్ సీజన్ 2 - నెట్ఫ్లిక్స్
ఢిల్లీ క్రైమ్ సీజన్ 2.. సీజన్ 1 కన్నా వేగంగా సాగే ఈ సిరీస్ లో ఢిల్లీ పోలీసులు కచ్చా బనియన్ గ్యాంగ్తో పోరాడతారు. వాస్తవ కథ, బలమైన తారాగణం, టైట్ స్క్రీన్ ప్లే తో ఈ సిరీస్ సస్పెన్స్ రేపుతుంది. సీజన్ 3 కూడా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది.
ది నైట్ మేనేజర్ ఇండియా – డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్
ఇది బ్రిటిష్ సిరీస్ రీమేక్. విలాసవంతమైన హోటళ్లు, అండర్కవర్ మిషన్లు, ప్రాణాంతక ఆయుధాల వ్యాపారి కథ ఇది. ఆదిత్య రాయ్ కపూర్, అనిల్ కపూర్ నటన, స్టైలిష్ యాక్షన్, ట్విస్టులు అద్భుతంగా ఉంటాయి.
అరణ్యక్ – నెట్ఫ్లిక్స్
హిమాలయాల్లోని సిరోనా పట్టణంలో ఈ థ్రిల్లర్ సాగుతుంది. ఓ రహస్య హత్యను దర్యాప్తు చేసే పోలీసుల కథ ఇది. భయంకరమైన అడవులు, స్థానిక కథలు, పాత్రల రహస్యాలు చివరిదాకా ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. సీన్ సీన్ కు ట్విస్ట్ అదిరిపోతుందీ సిరీస్ లో.
క్రిమినల్ జస్టిస్ – డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్
ఈ కోర్ట్రూమ్ థ్రిల్లర్లో ప్రఖ్యాత బ్రిటిష్ షో అంశాలున్నాయి. క్రైమ్, సీక్రేట్ లాంటి విషయాల కలబోత ఈసినిమా . ఇందులో ఎంతో మానసిక సంఘర్షణ కనిపిస్తుంది. తాను నిర్దోషి అని నిరూపించుకోవడానికి పోరాడే ఓ యువకుడి కథ ఇది.
దహాద్ – అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
సోనాక్షి సిన్హా నటించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్, అందరి కళ్ల ముందే తిరిగే ఓ సీరియల్ కిల్లర్ను వేటాడే కథ. రాజస్థాన్ గ్రామీణ నేపథ్యం లో ఈ సినిమా ఉంటుంది. చాలా స్లోగా సాగుతూ.. ఉత్కంఠ పెంచుతూ ఉంటుందీ సినిమా. కొన్ని షాకింగ్ ట్విస్ట్ లు కూడా ఆడియన్స్ ను ఆశ్చర్చపరుస్తాయి.