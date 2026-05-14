- Home
- Entertainment
- Tollywood Top 5 Debuts: నితిన్ నుంచి రాంచరణ్ వరకు.. ఐదుగురిలో అతడొక్కడే నెక్స్ట్ లెవల్, కాదనగలరా?
Tollywood Top 5 Debuts: నితిన్ నుంచి రాంచరణ్ వరకు.. ఐదుగురిలో అతడొక్కడే నెక్స్ట్ లెవల్, కాదనగలరా?
టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తొలి చిత్రంతోనే కొందరు హీరోలు సంచలనం సృష్టించారు. ఆ జాబితాలో ఉన్న ఐదుగురు హీరోలు వారి సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ టాప్ 5 డెబ్యూ సినిమాలు
నితిన్, రాంచరణ్, ఆది సాయి కుమార్ ఇలా క్రేజీ హీరోలు అదిరిపోయే సినిమాలతో టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. డెబ్యూ మూవీతోనే దుమ్ములేపిన ఐదుగురు హీరోలు వారి సినిమాల వివరాలు ఈ కథనంలో ఉన్నాయి. ఐదుగురి హీరోల్లో ఒక్కరు మాత్రం చాలా స్పెషల్ గా నిలిచారు.
రాంచరణ్ - చిరుత
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ చిరుత చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి తనయుడిగా రాంచరణ్ కి గ్రాండ్ ఎంట్రీ లభించింది. డెబ్యూ మూవీతోనే డ్యాన్స్, ఫైట్స్ తో అదరగొట్టేశాడు. పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.
ఆది సాయి కుమార్ - ప్రేమ కావాలి
సాయి కుమార్ తనయుడిగా ఆది సాయి కుమార్ ప్రేమ కావాలి అనే చిత్రంతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టాడు. ప్రేమ కావాలి చిత్రం మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఆది పెర్ఫార్మెన్స్ కి మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఈ చిత్రంలోని పాటలు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులని మెప్పిస్తూనే ఉన్నాయి.
రామ్ పోతినేని - దేవదాసు
రామ్ పోతినేని దేవదాసు చిత్రంతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. నిర్మాత స్రవంతి రవికిశోర్.. రామ్ కి బాబాయి అవుతారు. వైవిఎస్ చౌదరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. ఈ మూవీతోనే ఇలియానా కూడా టాలీవుడ్ కి పరిచయమైంది.
నితిన్ - జయం
నిర్మాత సుధాకర్ రెడ్డి తనయుడిగా నితిన్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. నితిన్ నటించిన తొలి చిత్రం జయం. ఈ మూవీతోనే సదా కూడా టాలీవుడ్ లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ చిత్రం రీ సౌండింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
రానా దగ్గుబాటి - లీడర్
టాలీవుడ్ లోకి రానా దగ్గుబాటి అద్భుతమైన ఎంట్రీ ఇచ్చారు అనే చెప్పారు. రానా డెబ్యూ చాలా ప్రత్యేకమైనది. అందరు హీరోల కమర్షియల్ సినిమాలతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కానీ రానా మాత్రం తొలి చిత్రంతోనే చాలా బరువైన పాత్రని, కథని ఎంచుకున్నారు. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లీడర్ మూవీ పొలిటికల్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో రానా ముఖ్యమంత్రిగా నటించారు. అంతటి కీలకమైన పాత్రలో కూడా రానా అద్భుతమైన హావభావాలు పండించారు. సో టాలీవుడ్ హీరోలలో రానా దగ్గుబాటిది బెస్ట్ డెబ్యూ అని చెప్పొచ్చు.