- Home
- Entertainment
- Roja Selvamani: రోజాకి హీరోలెవ్వరూ ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయలేదో తెలుసా..ఇన్నేళ్లకు నిజం బయటపడింది
Roja Selvamani: రోజాకి హీరోలెవ్వరూ ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయలేదో తెలుసా..ఇన్నేళ్లకు నిజం బయటపడింది
Roja Selvamani: సినీ నటి రోజా తన కెరీర్, పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండస్ట్రీలో తనకు అస్సలు వేధింపులు ఎదురుకాలేదని రోజా అన్నారు.
నటి రోజా
నటి రోజా ఒకప్పుడు హీరోయిన్ గా వెలుగు వెలిగారు. ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత నగిరి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. బుల్లితెరపై జబర్దస్త్ లాంటి టీవీ షోలలో రోజా పాల్గొన్నారు.
ఇండస్ట్రీలో వేధింపులు
రోజా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్లకు వేధింపులు తప్పవని, కాంప్రమైజ్ లు అడుగుతారని అంటుంటారు. అది నిజమేనా ? మీకు ఎప్పుడూ వేధింపులు ఎదురుకాలేదా ? అని యాంకర్ ప్రశ్నించారు. హీరోయిన్లకు వేధింపులు ఎదురవుతాయా లేదా అనేది నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. అందరిలా నేను కూడా విన్నాను అంతే.
నా జోలికి ఎవ్వరూ రాలేదు
నాకైతే వేధింపులు అస్సలు ఎదురుకాలేదు. నన్ను ఎవరూ ఇబ్బంది పెట్టలేదు అని రోజా తెలిపారు. రోజా తమిళంలో చామంతి అనే చిత్రంతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు ఆర్కే సెల్వమణి. తొలి చిత్రంతోనే సెల్వమణితో రోజా ప్రేమలో పడ్డారట. ఫస్ట్ మూవీతోనే సెల్వమణి నేను ప్రేమించుకోవడం ప్రారంభించాము. సెల్వమణి గారు ఆ టైంలో పాపులర్ డైరెక్టర్.
హీరోలు ఎవ్వరూ ప్రపోజ్ చేయలేదు
పాపులర్ డైరెక్టర్ ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిని కావడంతో నన్ను అందరూ రెస్పెక్ట్ తో చూసేవారు. హీరోలు కూడా ఎవ్వరూ నాకు ప్రపోజ్ చేయలేదు. అలాంటిది ఇక వేధించడం ఏముంటుంది అని రోజా తెలిపారు. సెల్వమణి గారిని ప్రేమించడం కెరీర్ బిగినింగ్ లో నాకు రక్షణ గా నిలిచింది అని రోజా పేర్కొన్నారు.
నటనపై ఇష్టంతో ఇండస్ట్రీకి రాలేదు
నేను నటనపై ఇష్టంతో ఇండస్ట్రీలోకి రాలేదు. అనుకోకుండా వచ్చాను. కాబట్టి కచ్చితంగా నటించాలి, అవకాశాల కోసం ఎలాగైనా ప్రయత్నించాలి అనే మెంటాలిటీ తనకు లేదని రోజా అన్నారు. అందుకే ఎవ్వరూ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేదు అని రోజా పేర్కొన్నారు.