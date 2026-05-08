- Tollywood Couples: ఫ్లాప్ సినిమాలతో పరిచయం.. ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుని భార్య భర్తలుగా సూపర్ హిట్టైన జంటలు
Tollywood Couples: ఫ్లాప్ సినిమాల్లో నటించిన టాలీవుడ్ ఆన్ స్క్రీన్ జోడీలు ఆ తర్వాత రియల్ లైఫ్ జోడీలుగా మారారు. మహేష్ నుంచి నారా రోహిత్ వరకు తమ ఫ్లాప్ సినిమాల హీరోయిన్లని ప్రేమించారు.
టాలీవుడ్ లో కొంతమంది హీరో, హీరోయిన్లు ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యారు. సినిమాలతో ఏర్పడ్డ పరిచయం ప్రేమగా మారడం ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకోవడం చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే కాస్త విచిత్రంగా కొంతమంది హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ఫ్లాప్ సినిమాలతో ప్రేమలో పడ్డారు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి రియల్ లైఫ్ మాత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నారా రోహిత్ - సిరి లెల్లా
నారా రోహిత్, సిరి లెల్లా ప్రతినిధి 2 చిత్రంలో జంటగా నటించారు. ఈ మూవీతో ఏర్పడ్డ పరిచయమే వీరి మధ్య ప్రేమగా మారింది. గతేడాది వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని ఒక్కటయ్యారు. ప్రతినిధి 2 మూవీ మాత్రం ఫ్లాప్ అయింది.
వరుణ్ తేజ్ - లావణ్య త్రిపాఠి
మిస్టర్ అనే అట్టర్ ఫ్లాప్ మూవీలో తొలిసారి వరుణ్ తేజ్, లావణ్య జంటగా నటించారు. నాలుగేళ్లపాటు రహస్య ప్రేమికులుగా ఉన్న వీరు ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్నారు. వీరికి ఒక కొడుకు సంతానం.
మహేష్ బాబు - నమ్రత శిరోద్కర్
టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ మహేష్ బాబు, నమ్రత. వీరిద్దరూ వంశీ చిత్రంలో జంటగా నటించారు. ఆ మూవీ ఎంత పెద్ద ఫ్లాప్ అయిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ చిత్రంతోనే మహేష్, నమ్రత మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. ఇద్దరూ వివాహ బంధంతో ఒక్కటై టాలీవుడ్ లో క్రేజీ కపుల్ గా మారారు.
వరుణ్ సందేశ్ - వితికా షెరు
ఒకప్పుడు వరుణ్ సందేశ్ కి యువతలో మంది క్రేజ్ ఉండేది. హ్యాపీ డేస్, కొత్తబంగారు లోకం లాంటి చిత్రాలతో వరుణ్ సందేశ్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. వరుస ఫ్లాపుల కారణంగా అతడి క్రేజ్ తగ్గుతూ వచ్చింది. పడ్డానండీ ప్రేమలో మరి అనే చిత్రంలో వరుణ్ సందేశ్, వితిక జంటగా నటించారు. ఈ మూవీతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. దీనితో ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు.
రితేష్ దేశ్ ముఖ్ - జెనీలియా
జెనీలియా టాలీవుడ్ చిత్రాలతోనే ఎక్కువగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె భర్త రితేష్ దేశ్ ముఖ బాలీవుడ్ కి చెందిన నటుడు. వీరిద్దరూ తుజే మేరీ సనమ్ అనే చిత్రంలో నటించారు. ఆ మూవీ యావరేజ్ గా నిలిచింది. వివాహం చేసుకుని ప్రస్తుతం అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్నారు.