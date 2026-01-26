- Home
- కృష్ణ, ఎన్టీఆర్ నుంచి రాంచరణ్, రవితేజ వరకు.. క్రేజీ హీరోలు ప్రాణం పెట్టి నటించిన అత్యుత్తమ దేశభక్తి చిత్రాలు
Best Patriotic movies: టాలీవుడ్ లో రూపొందిన అత్యుత్తమ దేశభక్తి సినిమాల జాబితా ఈ కథనంలో ఉంది. అల్లూరి సీతారామరాజు నుంచి ఆర్ఆర్ఆర్ వరకు ఉత్తమ దేశభక్తి సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
రిపబ్లిక్ డే రోజున దేశభక్తి చిత్రాలు చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమాలు బెస్ట్ ఛాయిస్ అనే చెప్పాలి. స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నుంచి ఈతరం హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రాంచరణ్ వరకు చాలా మంది దేశభక్తి చిత్రాల్లో నటించారు. టాలీవుడ్ లో వచ్చిన ఉత్తమ దేశభక్తి సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అల్లూరి సీతారామరాజు (1974)
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కెరీర్ లో మైలురాయిలా నిలిచింది అల్లూరి సీతారామరాజు. బ్రిటిష్ వారి వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. అల్లూరి పాత్రలో కృష్ణ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి రాబోవు తరాల ప్రేక్షకులు కూడా చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు. ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్న ఈ మూవీ అనేక అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ సొంతం చేసుకుంది. వి. రామచంద్రరావు అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.
బొబ్బిలి పులి (1982)
ఎన్టీఆర్ తన పవర్ ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో ప్రేక్షకులకు అందించిన దేశభక్తి చిత్రం బొబ్బిలి పులి. దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ ఆర్మీ మేజర్ రోల్ చేశాడు. సమాజంలో చీడపురుగులా తయారైన దుర్మార్గులను అంతం మొందించేందుకు హంతకుడిగా మారిన మేజర్ గా ఎన్టీఆర్ కనిపించారు. శ్రీదేవి హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ కోర్ట్ రూమ్ సీన్ సినిమాకే హైలెట్. న్యాయవ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను సైతం ఎత్తిచూపారు.
నా దేశం(1982)
స్టార్ హీరోగా ఎన్టీఆర్ వెలిగిపోతున్న రోజుల్లో దర్శకుడు బాపయ్య తెరకెక్కించిన చిత్రం నా దేశం. ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ అనాథగా కనిపిస్తారు. జయసుధ హీరోయిన్. అప్పటి సమాజంలో ఉన్న రాజకీయ, సామాజిక లోపాలను ఈ సినిమాలో ఎండగట్టారు.
నేటి భారతం( 1983)
లేడీ సూపర్ స్టార్ విజయశాంతి, సుమన్ ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకుడు టి. కృష్ణ తెరకెక్కించిన నేటి భారతం టాలీవుడ్ లో తెరకెక్కిన దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటి. ఈ చిత్రంలో విజయశాంతి నటన అద్భుతంగా ఉంటుంది. విజయశాంతి లేడి సూపర్ స్టార్ గా ఎదగడంలో దర్శకుడు టి కృష్ణ కీలక పాత్ర వహించారు.
భారతీయుడు (1996)
లంచగొండితనం, అవినీతిపై దర్శకుడు శంకర్ ఎక్కుపెట్టిన బాణాలలో భారతీయుడు చిత్రం ఒకటి. వృద్ధుడిగా కమల్ నటన ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. మనీషా కొయిరాలా, ఊర్మిళ హీరోయిన్స్ గా నటించిన ఈ మూవీ దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించింది. తెలుగులో ఇది డబ్బింగ్ చిత్రం అయినప్పటికీ ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. కమల్ తండ్రి కొడుకులుగా డ్యూయల్ రోల్ చేశారు.
ఖడ్గం(2002)
విలక్షణ చిత్రాల దర్శకుడు కృష్ణ వంశీ తెరకెక్కించిన గొప్ప దేశభక్తి చిత్రం ఖడ్గం. హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అనే కాన్సెప్ట్ తో టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా ఖడ్గం తెరకెక్కింది. శ్రీకాంత్, రవితేజ, ప్రకాష్ రాజ్ కీలక రోల్స్ చేశారు. పేట్రియాటిక్ జోనర్ లో ఖడ్గం బెస్ట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. ఈ మూవీలో చిత్ర పరిశ్రమలో తెరవెనుక జరిగే చీకటి కథలని కూడా కృష్ణ వంశీ బయటపెట్టారు.
సైరా (2019)
చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కిన భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం సైరా. తొలితరం స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేశారు. సిపాయిల తిరుగుబాటు కంటే ముందే బ్రిటీష్ పాలనపై వ్యతిరేకంగా కత్తిదూసిన వీరుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి కథను తెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. తమన్నా, నయనతార హీరోయిన్స్ గా నటించారు.
ఆర్ ఆర్ ఆర్ (2022)
రాజమౌళి విజువల్ వండర్ ఆర్ ఆర్ ఆర్ టాలీవుడ్ ఉత్తమ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటి. ఇద్దరు వీరులు భీమ్, రామ్ తమ లక్ష్య సాధన కోసం బ్రిటీష్ కోటలను ఎలా బద్దలు కొట్టారు. వారిపై ఎలా విజయం సాధించారనేది వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. ఫిక్షనల్ కథగా తెరకెక్కిన ఆర్ ఆర్ ఆర్ వరల్డ్ వైడ్ రూ. 1100 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. హీరోలుగా నటించిన ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్నారు.