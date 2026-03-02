- Home
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జాకీ ష్రాఫ్ కొడుకు టైగర్ ష్రాఫ్ 36వ పడిలోకి అడుగుపెట్టాడు. 1990 మార్చి 2న జన్మించిన టైగర్, ఇండస్ట్రీలో యాక్షన్ హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఎన్నో సినిమాల్లో అదిరిపోయే యాక్షన్ సీన్లు చేశాడు.
Image Credit : instagram
36 ఏళ్ల టైగర్ ష్రాఫ్
36 ఏళ్ల టైగర్ ష్రాఫ్ ఏడాదికి ఒకటి లేదా రెండు సినిమాల్లోనే కనిపిస్తాడు. చాలా కాలంగా అతను ఒక్క హిట్ సినిమా కూడా ఇవ్వలేకపోయాడు. గత కొన్నేళ్ల రికార్డు చూస్తే, అతని చాలా సినిమాలు డిజాస్టర్లుగానే మిగిలిపోయాయి.
Image Credit : instagram
టైగర్ ష్రాఫ్ ఎప్పుడు డెబ్యూ చేశాడు
టైగర్ ష్రాఫ్ 2014లో 'హీరోపंती' సినిమాతో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు. కృతి సనన్తో కలిసి నటించిన ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది. రూ.25 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.72.6 కోట్లు వసూలు చేసింది.
Image Credit : instagram
12 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో యాక్టివ్ టైగర్ ష్రాఫ్
టైగర్ ష్రాఫ్ సుమారు 12 ఏళ్లుగా బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. ఈ పన్నెండేళ్లలో దాదాపు 15 సినిమాల్లో నటించాడు. ఇండస్ట్రీలో అతడిని యాక్షన్ హీరోగా ప్రేక్షకులు గుర్తుపడతారు.
Image Credit : instagram
టైగర్ ష్రాఫ్ ఎన్ని సినిమాల్లో నటించాడు
టైగర్ ష్రాఫ్ తన ఇప్పటివరకు సాగిన సినీ కెరీర్లో దాదాపు 15 సినిమాల్లో పనిచేశాడు. టైగర్ సినిమాల్లో హిట్ల కన్నా ఫ్లాపులే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గత 5 ఏళ్లుగా అతని బాక్సాఫీస్ రికార్డు ఏమాత్రం బాగాలేదు.
Image Credit : instagram
టైగర్ ష్రాఫ్ హిట్ సినిమాలు
టైగర్ ష్రాఫ్ తన 12 ఏళ్ల కెరీర్లో 15 సినిమాలు చేస్తే, వాటిలో కేవలం 5 మాత్రమే హిట్ అయ్యాయి. అవి: హీరోపंती, బాఘీ, బాఘీ 2, వార్ 2, బాఘీ 3. మిగిలిన సినిమాలన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్లుగా నిలిచాయి.
Image Credit : instagram
టైగర్ ష్రాఫ్ అప్కమింగ్ సినిమాలు
ఇక టైగర్ ష్రాఫ్ వర్క్ఫ్రంట్ విషయానికొస్తే, అతను రాంబో, స్క్రూ ఢీలా, మిషన్ ఈగిల్, లగ్ జా గలే వంటి చిత్రాల్లో కనిపించనున్నాడు. ఈ ఏడాది అంటే 2026లో అతని సినిమా 'లగ్ జా గలే' మాత్రమే విడుదల కానుంది.
