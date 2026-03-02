- Home
Suriya 46: 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' స్టోరీ ఇదేనా.. సూర్య చేతిలో బిడ్డ ఎవరు? ఫస్ట్ లుక్ అదిరిందిగా!
విజయ్ 'వారసుడు' సినిమా లాగే కార్పొరేట్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే కథ ఇది. సూర్య ఒక పెద్ద వ్యాపారవేత్తగా కనిపించబోతున్నాడు. ఆయన చేతిలో ఉన్న ఆ బిడ్డ ఎవరు? 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' ఫస్ట్ లుక్ వెనుక ఉన్న రహస్యాలేంటో చూద్దాం.
Image Credit : X
Viswanath & Sons, Suriya 46 Movie Title
చాలా కాలం తర్వాత సూర్య సినిమా ఈ ఏడాది బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలవబోతోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో సూర్య నటిస్తున్న 46వ చిత్రం 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'. ఈ సినిమా జూలై 2026లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంస్థ ఈ ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసింది. సూర్య కూడా ఈ పోస్టర్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ.. 'ప్రేమతో కూడిన వైవిధ్యం, లక్ష్యంతో కూడిన కుటుంబం.. జూలైలో వస్తున్నాం' అని రాశారు.
Image Credit : Suriya Sivakumar X Page
సినిమాలోని తారాగణం
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నాగ వంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో సూర్య సరసన మలయాళ నటి మమితా బైజు హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. రాధికా శరత్కుమార్, భవానీ శ్రీ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. కమల్ హాసన్ 'అభయ్' (ఆలవందాన్) సినిమాలో నటించిన బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కూడా ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
Image Credit : Suriya Sivakumar X Page
'వారసుడు' తరహాలో 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'
విజయ్ 'వారసుడు' సినిమా లాగే ఈ సినిమా కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీ, వారసుల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో సూర్య ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ ఆఫీస్ మధ్యలో నిల్చుని ఉన్నాడు. చుట్టూ అద్దాలు, కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. ఒక చేతిలో పసిబిడ్డ, మరో చేతిలో పాలసీసాతో సూర్య ఒక బాధ్యత గల కుటుంబ పెద్దగా కనిపిస్తున్నాడు.
Image Credit : Suriya Sivakumar X Page
ఎవరీ బిడ్డ?
సూర్య చేతిలో ఉన్న బిడ్డ ఈ కథకే పెద్ద ట్విస్ట్ అని అంటున్నారు. ఆ బిడ్డ సూర్య కొడుకు కాదని, స్వయానా తమ్ముడని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా కథ మొత్తం ఆ చిన్నారి చుట్టూనే తిరుగుతుందట. 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' అనే టైటిల్కు తగ్గట్టే, వ్యాపారవేత్త విశ్వనాథ్ పెద్ద కొడుకు సూర్య అని, చిన్న కొడుకు ఆ పసిబిడ్డ అని.. ఈ ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య వచ్చే సమస్యలు, సవాళ్లతో కథ ఆసక్తికరంగా సాగుతుందని టాక్.
