- ఈ వారం ఓటీటీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ తో వస్తున్న బిగ్ బాస్ విన్నర్..విజయ్ సేతుపతి, తరుణ్ భాస్కర్ చిత్రాలు రెడీ
This Week OTT Releases
ఈ వారం OTT ప్లాట్ఫామ్లు కొత్త కంటెంట్తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. తెలుగు నుంచి కొత్త క్రైమ్ సిరీస్, సినిమాలు రానున్నాయి. అదే విధంగా తమిళ, మలయాళీ చిత్రాలు కూడా ఓటీటీలోకి రానున్నాయి. ఈ మొదటి వారంలో విడుదల కానున్న 7 తాజా OTT రిలీజ్ల వివరాలు ఇవే.
ZEE5
Gandhi Talks
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 6, 2026
తమిళ నటుడు విజయ్ సేతుపతి ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన గాంధీ టాక్స్ ఒక సైలెంట్ సినిమా. డైలాగ్లు లేకుండా, నటుల అభినయం, A. R. Rahman సంగీతం ద్వారా కథనం ముందుకు సాగుతుంది. నిరుద్యోగ యువకుడు మహదేవ్ జీవితం ఓ ధనిక వ్యాపారవేత్తతో కలిసిపోతుంది. Aditi Rao Hydari, Arvind Swamy కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. కొత్త సినిమాటిక్ అనుభవం కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
Sun NXT
Dear Radhi
ఎక్కడ చూడాలి: Sun NXT
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 6, 2026
రోమాన్స్, డ్రామా, థ్రిల్లర్ మేళవింపుతో వచ్చిన ఈ తమిళ చిత్రం ఐటీ ఉద్యోగి మధన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. మహిళలతో మాట్లాడటానికి భయపడే అతను రాధిని డబ్బు ఇచ్చి తనతో సమయం గడపమని కోరతాడు. అయితే పరిస్థితులు ప్రమాదకర మలుపు తిరుగుతాయి. Saravana Vickram, Hasli Amaan ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
Granny (Occhai)
ఎక్కడ చూడాలి: Sun NXT
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 6, 2026
ఈ తమిళ సూపర్నేచురల్ కథలో ఓ NRI దంపతులు తమ పిల్లలతో కలిసి పూర్వీకుల ఇంటికి వచ్చి నివసిస్తారు. ఓ వృద్ధురాలైన ఒచ్చైకి ఆశ్రయం ఇస్తారు. కానీ ఆమె గతం భయానక రహస్యాలతో నిండినదని కుటుంబం గ్రహిస్తుంది. ప్రముఖ నటి Vadivukkarasi ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
Devagudi
ఎక్కడ చూడాలి: Sun NXT
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 3, 2026
రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే ఈ తెలుగు గ్రామీణ డ్రామా ఓ శక్తివంతమైన కుటుంబం, వారి శత్రువుల మధ్య జరిగే ఘర్షణలపై కేంద్రీకృతమైంది. Raghu Kunche, Raghu Babu ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించని ఈ చిత్రం OTTలో ఎలా స్పందన అందుకుంటుందో చూడాలి.
Dheeram
ఎక్కడ చూడాలి: Sun NXT
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 6, 2026
మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ Dheeramలో ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ ACP స్టాలిన్ జోసెఫ్ పాత్రలో Indrajith Sukumaran కనిపిస్తారు. కోഴിക്കోడ్ నగరంలో జరిగిన హత్యల కేసును ఛేదించేందుకు అతను దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తాడు. బాధితుల మధ్య సంబంధాలను కనుగొంటూ సీరియల్ కిల్లర్ వెనుకనున్న నిజాన్ని వెలికితీయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Aju Varghese, Reba Monica John, Divya Pillai కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
JioHotstar
Vikram on Duty
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 6, 2026
తెలుగు పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన ఈ క్రైమ్ సిరీస్లో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 8 విజేత Nikhil Maliyakkal ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సభ్యుడు విక్రమ్ వాసుగా కనిపించే అతను, న్యాయం కోసం కట్టుబడి ఉంటాడు. అయితే అతని గతంలో ఉన్న చీకటి రహస్యాలు కథకు ఉత్కంఠను జోడిస్తాయి.
aha
Om Shanti Shanti Shantihi
ఎక్కడ చూడాలి: aha
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 4, 2026
ఈ తెలుగు చిత్రం మలయాళ చిత్రం Jaya Jaya Jaya Hey ఆధారంగా రూపొందింది. చదువుకున్న ప్రశాంతి, పురుషాధిక్య భావాలు కలిగిన ఓంకార్ నాయుడుతో వివాహం చేసుకుంటుంది. శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురైన తర్వాత ఆమె ప్రతిఘటించాలని నిర్ణయిస్తుంది. రీమేక్ అయినప్పటికీ, మలయాళ ఒరిజినల్ స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.