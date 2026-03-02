- Home
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కెరీర్ బిగినింగ్ లో ఓ స్టార్ హీరో సినిమా చూశారు. ఎలాగైనా తాను కూడా అలాంటి సినిమా చేయాలి అని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇంతకీ అల్లు అర్జున్ చూసిన ఆ స్టార్ హీరో సినిమా ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గంగోత్రి చిత్రంతో టాలీవుడ్ లోకి అడుగుపెట్టాడు. రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. కానీ మాస్ లో, యూత్ లో బన్నీకి కోరుకున్న ఇమేజ్ దక్కలేదు. ఎలాగైనా యువతలో క్రేజ్ తెచ్చుకోవాలి అని అల్లు అర్జున్ ఫిక్సయ్యారు.
రవితేజ ఇడియట్ మూవీ
ఓ కార్యక్రమంలో అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ రవితేజ ఇడియట్ మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇడియట్ మూవీ చూసిన తర్వాత నాకు కూడా ఇలాంటి సినిమానే పడాలి అని బలంగా కోరుకున్నట్లు అల్లు అర్జున్ తెలిపారు. ఇడియట్ చూశాక ఎలాగైనా నేను కూడా ఇలాంటి సినిమానే చేయాలి అని అనిపించింది.
అల్లు అర్జున్ ఆర్య మూవీ
ఇదే తరహాలో యూత్ ఫుల్ అంశాలు ఉండే కథ చేయాలి అని అనుకుంటున్న టైంలో సుకుమార్ గారు ఆర్య కథతో వచ్చారు. ఇడియట్ కథకి, ఆర్య కథకి సంబంధం లేదు కానీ మంచి యూత్ ఫుల్ స్టోరీ అని బన్నీ తెలిపారు. దిస్ ఈజ్ మై ఇడియట్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చినట్లు బన్నీ తెలిపారు.
యువతలో క్రేజ్
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆర్య మూవీ అల్లు అర్జున్ కి యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ తీసుకువచ్చింది. ప్రేమ కథా చిత్రంలో ఆర్య మూవీ వైవిధ్యమైన చిత్రంగా నిలిచింది.
పాన్ ఇండియా స్టార్ గా బన్నీ
ఆర్య మూవీతోనే సుకుమార్ దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు. పుష్ప 2 తో సుకుమార్ పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ గా ఎదిగారు. అల్లు అర్జున్ ఈ చిత్రంతో తిరుగులేని పాన్ ఇండియా స్టార్ గా అవతరించారు.