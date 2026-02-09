- Home
Top 3 Thriller Films on JioHotstar: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఒకటైన జియోహాట్స్టార్ లో బోలెడన్ని సినిమాలున్నాయి. వాటిలో అస్సలు మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన టాప్ 3 థ్రిల్లర్ సినిమాలేంటో ఈ ఫొటో గ్యాలరీలో చూద్దాం.
రంగూన్
రాజతంధిరమ్
తమిళ సినిమా పెద్దగా గుర్తించని థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో 'రాజతంధిరమ్' ఒకటి. ముగ్గురు స్నేహితుల జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనలే ఈ సినిమా వన్లైన్. ఒక చోట దొంగతనం చేయడానికి ముందే, ఆ ఇంటి ఓనర్కే హీరో ఫోన్ చేసి 'నేను ఇలా దొంగతనం చేయబోతున్నా, దమ్ముంటే ఆపుకో' అని ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. చెప్పినట్టే పక్కా ప్లాన్తో దొంగతనం చేసి బయటపడతాడు. ఈ ఒక్క పాయింట్తో జియో-హాట్స్టార్లో ఈ సినిమా చూడండి, చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది.
కుట్రమే తండనై
'కాక్క ముట్టై', 'కడైసి వివాసాయి' లాంటి చిత్రాలను డైరెక్ట్ చేసిన మణికందన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమానే 'కుట్రమే తండనై'. కంటిచూపు నెమ్మదిగా తగ్గిపోతున్న హీరో, ఐశ్వర్య రాజేష్ ఉంటున్న ఇంటి పై పోర్షన్లో అద్దెకు ఉంటాడు. ఆమె అనుమానాస్పద రీతిలో హత్యకు గురవుతుంది. ఆమె హత్య చుట్టూ తిరిగే సంఘటనలే ఈ సినిమా కథ. తప్పు చేయకూడదు అనే నీతిని చెప్పడానికే మణికందన్ ఈ సినిమా తీశారు. ఈ సినిమా కూడా జియో-హాట్స్టార్లో అస్సలు మిస్ కాకూడని చిత్రాల్లో ఒకటి.