సినిమా కోసం ఏడాది వయసున్న తన కూతురితో వీడియో చేసిన చిరు.. ఎన్టీఆర్ తర్వాత నువ్వే, జోస్యం చెప్పిన డైరెక్టర్
చిరంజీవి ఓ సినిమా కోసం తన పెద్ద కుమార్తె సుస్మిత ఏడాది వయసు పసిపాపగా ఉన్నప్పుడు ఓ వీడియో చేశారట. ఆ వీడియో చూసి స్టార్ డైరెక్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిరంజీవి కమిట్మెంట్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి పని చేస్తారు. డ్యాన్సులు, ఫైట్స్, నటన ఇలా ప్రతిదీ అభిమానులకు నచ్చేలా చిరంజీవి చూసుకుంటారు. కోదండరామిరెడ్డి తర్వాత చిరంజీవి దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్ర రావుతో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు. వీరిద్దరి కాంబోలో ఘరానా మొగుడు, జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చాయి.
రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో
ఓ ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి అడవి దొంగ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో అడవి దొంగ సినిమా ఫిక్స్ అయింది. కథ ప్రకారం హీరో ఎక్కువగా అడవుల్లో జంతువుల మధ్య ఉంటాడు. ఒక అడవి మనిషిలా ఎలా నటించాలి, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తున్నా.
పెద్ద కుమార్తె సుస్మితతో ఆడుకుంటూ..
అప్పుడు నా పెద్ద కూతురు సుస్మితకి ఏడాది వయసు మాత్రమే. చిన్న పాప కాబట్టి నేలపై పాకుతూ ఉండేది. అప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. నేను కూడా సుస్మితతో ఆడుకుంటూ నేలపై పాకుతూ పోట్లాడినట్లు సరదాగా గడిపేవాడిని. ఆ దృశ్యాలని చిన్న కెమెరాలో షూట్ చేశా. ఒక రోజు రాఘవేంద్ర రావు గారిని ఇంటికి పిలిచా. గురువు గారు.. అడవి దొంగ సినిమాలో నటించేందుకు నేను ఒక ప్రయత్నం చేశాను అని ఆ వీడియో రాఘవేంద్ర రావు కి చూపించాను.
ఎన్టీఆర్ తర్వాత టాలీవుడ్ లో నువ్వే
ఆ వీడియో చూసి రాఘవేంద్ర రావు గారు ఒక మాట అన్నారు. నీకు నటనపై ఇంత కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఇక రామారావు తర్వాత నువ్వే అని అన్నారు. ఆయన తర్వాత అంత పెద్ద స్టార్ అవుతావు అని జోస్యం చెప్పారు. రాఘవేంద్ర రావు మాట్లాడుతూ.. సెట్ లో కి వెళ్ళాక ఎలా నటించాలో డైరెక్టర్ చెబుతారు కదా అని చిరంజీవి అనుకోలేదు. నేను కొత్తగా ప్రయత్నించాలి అని నిత్యం కష్టపడుతూనే ఉండేవారు అంటూ రాఘవేంద్ర రావు అన్నారు.
సంచలన విజయం
అడవి దొంగ మూవీ 1985లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం చిరంజీవికి డైలాగులు ఉండవు. దీనితో చిరంజీవికి డైలాగులు లేకుండా చేశారు ఇదేం సినిమా అని కామెంట్ చేశారు. సెకండ్ హాఫ్ తో సినిమాకి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వచ్చింది అని రాఘవేంద్ర రావు తెలిపారు.