ప్రభాస్ స్పిరిట్ నుంచి ప్రకాశ్ రాజ్ను తీసేశారా? అసలేం జరిగిందంటే..
సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో, ప్రభాస్ హీరోగా వస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమా నుంచి నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ను తొలగించారని వార్తలు వచ్చాయి. షూటింగ్ సెట్లో డైరెక్టర్తో గొడవ పడటమే దీనికి కారణమని ప్రచారం జరిగింది. అసలు నిజమేంటి?
Image Credit : Asianet News
స్పిరిట్ మూవీ షూటింగ్ లో ఏం జరుగుతోంది?
సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమా 2027లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె తప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా టీమ్తో గొడవపడి బయటకు వచ్చేశారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.
Image Credit : Instagram
షూటింగ్ సెట్లో గొడవల కారణంగానే
ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్ రాజ్ ఒక కీలక పాత్ర చేస్తున్నారు. సినిమా అనౌన్స్మెంట్ వీడియోలో ఆయన వాయిస్ కూడా ఉంది. అయితే, ఓటీటీ ప్లే రిపోర్ట్ ప్రకారం, ప్రకాశ్ రాజ్ ఇకపై ఈ సినిమాలో నటించడం లేదట. హైదరాబాద్లో జరిగిన షూటింగ్ సెట్లో గొడవల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆ రిపోర్ట్ పేర్కొంది.
Image Credit : Asianet News
గొడవ పెద్దది కావడంతో
అదే రిపోర్ట్ ప్రకారం, స్క్రిప్ట్, ఒక నిర్దిష్ట సన్నివేశం విషయంలో ప్రకాశ్ రాజ్కు, డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగాకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ గొడవ పెద్దది కావడంతో ప్రకాశ్ రాజ్ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారని ఆ కథనం తెలిపింది. ఆయన ప్రవర్తన నిర్మాతలకు కోపం తెప్పించిందని కూడా అందులో రాశారు.
Image Credit : X
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬದಲು ತೃಪ್ತಿ
'స్పిరిట్' సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక వార్తతో వైరల్ అవుతూనే ఉంది. 8 గంటల షిఫ్ట్ డిమాండ్ చేయడంతో, ముందుగా అనుకున్న హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణెను ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పించారు. ఆమె స్థానంలో ఇప్పుడు తృప్తి డిమ్రిని హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు. సందీప్, తృప్తి గతంలో 'యానిమల్' సినిమాకు కలిసి పనిచేశారు.
Image Credit : X
ప్రకాశ్ రాజ్ స్పష్టత
అయితే ఈ వార్తలపై స్వయంగా ప్రకాశ్ రాజ్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ ప్రచారంలో నిజం లేదని, ఇదంతా ఫేక్ న్యూస్ అని కొట్టిపారేశారు. తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో పోస్ట్ పెడుతూ, 'స్పిరిట్' షూటింగ్ ఇంకా మొదలే కాలేదని, అప్పుడే ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ ఎలా పుట్టిందని ప్రశ్నించారు. 'కాస్త ఎదగండి, ఫేక్ న్యూస్ ఆపండి' అని ఆయన రాసుకొచ్చారు.
Image Credit : Getty
పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ప్రభాస్..
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, నిర్మాత సంస్థ టీ-సిరీస్ 'స్పిరిట్' సినిమాను మార్చి 5, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ తొలిసారిగా పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వివేక్ ఒబెరాయ్, కాంచన కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా మొదటిసారి కలిసి పనిచేస్తున్నారు.
