- OTT Movies: కాంట్రవర్షియల్ మూవీతో పాటు మలయాళీ థ్రిల్లర్స్, సుమ కొడుకు సినిమా.. ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు ఇవే
This Week OTT Releases: ఈవారం ఓటీటీలో అదిరిపోయే మలయాళీ థ్రిల్లర్, తెలుగు సినిమాలు, ఇతర వెబ్ సిరీస్ లు, కాంట్రవర్షియల్ చిత్రాలు రిలీజ్ కి రెడీ అవుతున్నాయి. వాటి రిలీజ్ డేట్ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
This Week OTT Releases
2025కి ముగింపు పలుకుతూ 2026 కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈవారం ఓటీటీలో కొన్ని కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు రిలీజ్ కి రెడీ అవుతున్నాయి. సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్స్, కోర్ట్రూమ్ డ్రామా, స్పోర్ట్స్, రొమాంటిక్ కథలు ఇలా వివిధ జోనర్స్ లో ఈ వారం విడుదలయ్యే కంటెంట్ ప్రతి రకమైన ప్రేక్షకుడిని ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మలయాళీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, తెలుగు చిత్రాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్నాయి.
నెట్ ఫ్లిక్స్ లో రిలీజయ్యేవి
ఎకో
మలయాళ భాషలో రూపొందిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ Ekō, దర్శకుడు రమేష్ రూపొందించిన “Animal Trilogy”కి ముగింపు. మబ్బులతో కప్పబడిన కాట్టుకున్ను కొండ ప్రాంతంలో సాగే ఈ కథలో, అండర్కవర్ ఇన్వెస్టిగేటర్లు, పాత శత్రువులు, రహస్యాలు ఒకే చోట కలుస్తాయి. ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన కుక్కల పాత్ర కథకు భయానకమైన మలుపులు ఇస్తుంది. రక్షణగా కనిపించే వ్యవస్థే ఎలా నియంత్రణగా మారుతుందన్న అంశాన్ని ఈ సినిమా బలంగా చూపిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: డిసెంబర్ 31, 2025
హక్
1985 షా బానో కేసు ఆధారంగా రూపొందిన కోర్ట్రూమ్ డ్రామా Haq. మహిళా హక్కులు, మతం, రాజ్యాంగ చట్టం మధ్య సంఘర్షణను ఈ సినిమా లోతుగా ఆవిష్కరిస్తుంది. యామి గౌతమ్ ధర్ నటించిన షాజియా బానో పాత్ర, తన హక్కుల కోసం దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం వరకు పోరాడుతుంది. వ్యక్తిగత బాధ ఒక జాతీయ చర్చగా ఎలా మారుతుందో ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది. అత్యంత వివాదాస్పద చిత్రంగా వార్తల్లో నిలిచిన ఈ మూవీ కోసం ఓటీటీ ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 2, 2026
రన్ అవే
హార్లన్ కోబెన్ నవల ఆధారంగా రూపొందిన బ్రిటిష్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ Run Away. డ్రగ్ అడిక్షన్తో బాధపడుతున్న కూతురిని కాపాడేందుకు ఒక తండ్రి ఎంతవరకూ వెళ్లగలడన్నదే కథ. నేర ప్రపంచం, రహస్య కుటుంబ నిజాలు, ప్రమాదకర పరిస్థితులతో ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను చివరి వరకు ఉత్కంఠలో ఉంచుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 1, 2026
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ( ఫైనల్ )
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న Stranger Things సిరీస్ ఫైనల్ ఎపిసోడ్. “Upside Down” అసలు రహస్యం బయటపడే ఈ చివరి అధ్యాయంలో హాకిన్స్ పట్టణం తుది యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. రెండు గంటల క్లైమాక్స్తో, 1983 నుంచి సాగిన ప్రయాణానికి భావోద్వేగ ముగింపు ఇవ్వనుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 1, 2026
జియో హాట్ స్టార్ లో రిలీజయ్యేవి
చీతాస్ అప్ క్లోజ్ విత్ బెర్టీ గ్రెగొరీ (Cheetahs Up Close with Bertie Gregory)
నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ప్రత్యేక డాక్యుమెంటరీ. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన భూ జంతువులైన చిరుతల జీవన పోరాటాన్ని సెరెంగెటి అడవుల్లో అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీతో చూపిస్తుంది. అంతరించిపోతున్న జాతి ఎదుర్కొంటున్న ప్రమాదాలను హృదయాన్ని తాకేలా ఆవిష్కరిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 2, 2026
లవ్ బియాండ్ వికెట్
తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా Love Beyond Wicket. విఫలమైన క్రికెటర్ ఒక కోచ్గా మారి యువ ఆటగాళ్ల జీవితాలను ఎలా మార్చాడన్నదే కథ. రెండో అవకాశం విలువ ఏమిటో ఈ సినిమా భావోద్వేగంగా చెబుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 1, 2026
Sun NXT లో విడుదల
ఇతిరి నేరం
మలయాళ భాషలో రూపొందిన సున్నితమైన సంభాషణాత్మక డ్రామా. గతాన్ని, వర్తమానాన్ని కలిపే ఒక రాత్రి ప్రయాణం ద్వారా “ముందుకు సాగడం” అంటే ఏమిటన్న ప్రశ్న వేస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Sun NXT
రిలీజ్ డేట్: డిసెంబర్ 31, 2025
ETV Win లో విడుదల
మోగ్లీ
అడవుల్లో పెరిగిన యువకుడు, ప్రేమ, పోలీస్ వ్యవస్థలోని క్రూరత్వం మధ్య జరిగే పోరాటమే Mowgli. మనుషులే అసలైన మృగాలా అన్న సందేశాన్ని బలంగా చెబుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ETV Win
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 1, 2026