OTT Movies: ఏకంగా సీఎం పైనే, అదిరిపోయే ట్విస్ట్ లతో పొలిటికల్ థ్రిల్లర్.. ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు ఇవే
This Week OTT Releases
This Week OTT Releases
ఈవారం ఓటీటీలో ప్రేక్షకులని అలరించడానికి కొన్ని క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు రెడీ అవుతున్నాయి. బ్యాండ్ మేళం, ప్రతిఛాయ లాంటి సినిమాలు రాబోతున్నాయి. అదే విధంగా హాలీవుడ్ నుంచి కూడా అదిరిపోయే కంటెంట్ వస్తోంది.
Netflix
APEX
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 24
ఒక మహిళ ఆస్ట్రేలియన్ అడవుల్లో తన సాహసాన్ని పరీక్షించుకునే సమయంలో, ఒక ప్రమాదకరమైన మృగంతో గేమ్లో చిక్కుకుంటుంది. సస్పెన్స్, సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మేళవింపుతో ఈ సినిమా సాగుతుంది.
Sold Out on You
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 22
మ్యాథ్యూ లీ అనే రైతు జీవితాన్ని చుట్టూ తిరిగే ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ, అతని కష్టాలు, ప్రేమ, మరియు అతని జీవితంలోని గందరగోళ పరిస్థితులను వినోదాత్మకంగా చూపిస్తుంది.
If Wishes Could Kill
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 24
దక్షిణ కొరియా హారర్ సిరీస్ ఇది. ఐదుగురు హైస్కూల్ విద్యార్థులు “Girigo” అనే ప్రమాదకరమైన యాప్ వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారి జీవితం ప్రమాదంలో పడేలా చేసే డార్క్ సీక్రెట్స్ బయటపడతాయి.
Zee5
Band Melam
ఎక్కడ చూడాలి: Zee5 రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 24
గిరి, రాజి అనే ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితులు ప్రేమలో పడతారు. కానీ కాలంతో పాటు వచ్చిన అపార్థాలు, పరిస్థితులు వారి ప్రేమను, కుటుంబాలను దూరం చేస్తాయి. గ్రామీణ నేపథ్యంతో కూడిన ఈ కథ భావోద్వేగంగా ఉంటుంది.
Jiohotstar
ప్రతిఛాయ
నివిన్ పౌలి నటించిన పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇది. ముఖ్యమంత్రి తనని లైంగికంగా వేధించాడు అంటూ మహిళ ఆరోపణలు చేసే కథ ఇది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : ఏప్రిల్ 24