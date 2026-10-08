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- The Paradise 14 Days Collection: దారుణంగా పడిపోయిన ప్యారడైజ్, నానికి లాస్ట్ ఛాన్స్.. ఇంకా ఎంత రావాలంటే?
The Paradise 14 Days Collection: దారుణంగా పడిపోయిన ప్యారడైజ్, నానికి లాస్ట్ ఛాన్స్.. ఇంకా ఎంత రావాలంటే?
నేచురల్ స్టార్ నాని యాక్షన్ సినిమాలతో అలరిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఇటీవల `ది ప్యారడైజ్` మూవీతో వచ్చారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ చిత్రంగా మిగలబోతుందని సమాచారం.
ప్యారడైజ్తో తనలోని పీక్ యాక్షన్ చూపించిన నాని
`దసరా` మూవీ నుంచి నాని యాక్షన్ సినిమాల వైపు టర్న్ తీసుకున్నారు. అంతకు ముందు ఫ్యామిలీ, లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉంది. దాన్నుంచి బయటపడాలని, తన మార్కెట్ని పెంచుకోవడం కోసం యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత `సరిపోదా శనివారం`, `హిట్ 3` చిత్రాలతో తనలోని యాక్షన్ని చూపించాడు. ఇటీవల వచ్చిన `ది ప్యారడైజ్`తో తనలోని ఊరమాస్ యాక్షన్ని ఆవిష్కరించాడు. ఇంతకు మించి యాక్షన్ ఉండబోదనేలా ఈ సినిమా ఉండటం విశేషం. సెప్టెంబర్ 24న విడుదలైన ఈ మూవీకి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ నుంచి పెదవి విరుపు కనిపించింది. కేవలం యాక్షన్ లవర్స్ కి, తెలంగాణలోని కొంత మంది ఆడియెన్స్ కి మాత్రం బాగా నచ్చింది.
ప్యారడైజ్ 14రోజుల కలెక్షన్లు
సినిమా విడుదలై 14 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఎంత వచ్చాయి. రోజుకి ఎంత వస్తున్నాయనేది చూస్తే, బుధవారం ఈ చిత్రానికి కోటి రూపాయల వరకు కలెక్షన్లు వచ్చాయి. అందులో రూ.94లక్షల ఇండియా నెట్, 1.05కోట్ల టోటల్ గ్రాస్ వచ్చింది. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ఈ చిత్రానికి రూ.169.10కోట్లు వచ్చాయి. అటు ఇటుగా ఇది రూ.170కోట్లకు చేరిందని చెప్పొచ్చు. కానీ సినిమా హిట్ కావాలంటే ఇంకా ముప్పై కోట్లు రావాలి.
ప్యారడైజ్కి నష్టాలు తప్పవా?
ప్రారంభంలో `ప్యారడైజ్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద సత్తా చాటింది. ఓపెనింగ్ డే అదరగొట్టింది. వీకెండ్ వరకు దుమ్ములేపింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తోంది. ఇక ఇప్పుడు దారుణంగా పడిపోయింది. రోజుకి కోటీ మాత్రమే వస్తుంది. ఇలా అయితే ఈ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్కి చేరడం కష్టమనే టాక్ వినిపిస్తుంది. టార్గెట్ ఇంకా ముప్పై కోట్లు ఉంది. ఇప్పుడు వస్తున్న కలెక్షన్ల ప్రకారం టార్గెట్ రీచ్ కావడం కష్టమనే చెప్పొచ్చు. అంతేకాదు ఈ మూవీకి లాస్ట్ ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంది. ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే థియేటర్ నుంచి ఏమైనా రాబట్టగలదు. శుక్రవారం నుంచి కొత్త సినిమాలు వస్తాయి. చాలా వరకు థియేటర్లు ఎత్తేస్తాయి. వచ్చే వారం `జైలర్ 2`, `రణబాలి` మూవీస్ ఉన్నాయి. దీంతో మొత్తంగా ఎత్తేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా ఏం చేసినా ఈ సినిమా రెండు మూడు కోట్లు మాత్రమే రాబట్టగలదు. మొత్తంగా షేర్ రూపంలో సుమారు రూ.12-15కోట్ల వరకు నష్టాలను మిగిల్చబోతుందని చెప్పొచ్చు.
అక్కడ ప్యారడైజ్కి భారీ నష్టాలు
అయితే ఈ చిత్రం తెలంగాణలో చాలా వరకు బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యిందని సమాచారం. కానీ మిగిలిన అన్ని చోట్ల నష్టాల దిశగా వెళ్తుందట. ఓవర్సీస్లోనూ నష్టాలు తప్పలేదని సమాచారం. అక్కడ ఈ మూవీ రూ.31కోట్లు రాబట్టింది. అయినా నష్టాలనే మిగిల్చిందట. ఇక ఏపీలో మాత్రం దారుణంగా పోతుందని, దాదాపు నలభై శాతం నష్టాలు తప్పవని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెబుతున్నారు. టికెట్ రేట్ల వల్ల కొంత కలక్షన్లు వచ్చాయని, లేకపోతే అది కూడా కష్టమే అంటున్నారు. ఓవరాల్గా భారీ హైప్తో వచ్చిన ఈ మూవీ నష్టాలతో క్లోజ్ కాబోతుండటం గమనార్హం.
సవారీలు గుర్తింపు కోసం చేసిన పోరాటమే ప్యారడైజ్
ఇక నాని హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహించగా, కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా నటించింది. మోహన్ బాబు విలన్గా చేశారు. సంపూర్నేష్ బాబు, ఈశ్వరీ రావు, సోనాలీ కులకర్ణి, విషిక, ప్రియదర్శి కీలక పాత్రలు పోషించారు. సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. సవారీ అనే జాతి తన గుర్తింపు కోసం చేసే పోరాటం ప్రధానంగా వారికి జడల్(నాని) చేసిన పోరాటం నేపథ్యంలో సాగే చిత్రమిది. ఆద్యంతం యాక్షన్ ప్రధానంగా సాగింది.