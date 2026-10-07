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- Roja Selvamani: చిరంజీవి, రోజా, సురేఖ దొంగతనంగా మారువేషంలో చేసిన పనేంటో తెలుసా? వామ్మో అరాచకం
Roja Selvamani: చిరంజీవి, రోజా, సురేఖ దొంగతనంగా మారువేషంలో చేసిన పనేంటో తెలుసా? వామ్మో అరాచకం
చిరంజీవి రోజాల కాంబినేషన్కి టాలీవుడ్లో మంచి పేరుంది. ఈ ఇద్దరి మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయ్యింది. అయితే సినిమాలే కాదు, తెరవెనుక వీరిద్దరు కలిసి కొన్ని చిలిపి పనులు కూడా చేశారట.
మూడు సినిమాలతో రచ్చ చేసిన చిరంజీవి, రోజా
చిరంజీవి, రోజా కలిసి మూడు సినిమాలు చేశారు. `ముఠా మేస్త్రీ`, `ముగ్గురు మొనగాళ్లు`, `బిగ్ బాస్` చిత్రాల్లో నటించారు. వీటిలో రెండు సినిమాలు బాగా ఆడాయి. కానీ వీరి జోడీకి మంచి పేరొచ్చింది. ముఖ్యంగా వీరి కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అయ్యింది. ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ చేసి చూడ్డానికి కనువిందుగానూ ఉంటుంది. రోజా.. చిరంజీవితో నటించడానికి ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపిస్తుంటుంది. ఇప్పుడు కూడా ఆయనతో కలిసి నటించాలని ఉందని పలు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది రోజా. సినిమాలకు మించి చిరంజీవి గారితో మంచి అనుబంధం ఉందని చెప్పింది రోజా. ఈ క్రమంలో వీళ్లు మారువేషంలో చేసే దొంగపనులను వెల్లడించింది.
బిర్యానీ కోసం చిరంజీవి, రోజా, సురేఖ మారు వేషంలో చేసిన పని
రోజా కెరీర్ ప్రారంభంలో చిరంజీవి ఫ్యామిలీకి చాలా క్లోజ్గా ఉండేదట. ఈ క్రమంలో వీళ్లు కొన్ని చిలిపి పనులు చేసేవారట. చిరంజీవి, ఆయన భార్య సురేఖతో కలిసి వీళ్లు మారువేషంలో బయటకు వెళ్లేవారట. ఆ విషయాలను రోజా వెల్లడించింది. అప్పట్లో హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్లో ఓ పాతకాలపు ఫేమస్ బిర్యానీ సెంటర్ ఉండేదట. అక్కడ బిర్యానీ తినాలని చిరంజీవి, రోజా అనుకునేవారట. అయితే చిరంజీవి స్టార్డమ్ కారణంగా సాధారణంగా బయటకు వెళ్లడం అంత సులభం కాదు. అందుకే ఎవరికీ గుర్తుపట్టకుండా మారువేషాల్లో వెళ్లేవారట. రోజా స్కార్ఫ్తో ముఖాన్ని కవర్ చేసుకునేవారని, చిరంజీవి క్యాప్ పెట్టుకునేవారని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. సురేఖ కూడా వీరిద్దరితో కలిసి వెళ్లేవారని తెలిపారు.
బిర్యానీ తింటూ దొరికిపోయిన వైనం
ఎప్పుడు బిర్యానీ తినాలని అనిపించినా ఇదే పనిచేసేవాళ్లట. అయితే ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్లినా బిర్యానీ తినే సమయంలో అసలు విషయం బయటపడేదట. ముఖాలకు కప్పుకున్నవి తీసేసి తినడం మొదలుపెట్టగానే అభిమానులు గుర్తుపట్టేవారని రోజా నవ్వుతూ చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఫొటోల కోసం అభిమానులు పోటీపడేవారని తెలిపారు. దీంతో ఎవరికీ తెలియకుండా వెళ్లిన బిర్యానీ ప్లాన్ చివరకు అభిమానులతో ఫొటోలు దిగే కార్యక్రమంగా మారిపోయేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
చిరంజీవి, రోజా డాన్సులకు ఆడియెన్స్ ఫిదా
చిరంజీవి, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలు కూడా అప్పట్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా `ముఠామేస్త్రి`లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ, పాటలు ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోయాయి. 1993లో విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ఏ. కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. చిరంజీవి ముఠామేస్త్రి, మంత్రి అనే రెండు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించగా, రోజా మంత్రి పీఏ పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమాలోని పాటలు అప్పట్లో మంచి ఆదరణ పొందాయి. ఇందులో ఎంత ఘాటు ప్రేమయో` అనే పాట అప్పట్లో ఊపేసింది. బాగా పాపులర్ అయ్యింది.
చిరంజీవికి పోటీగా డాన్సు చేసిన రోజా
ఆ తర్వాత `ముగ్గురు మొనగాళ్లు`లోనూ చిరంజీవి, రోజా కలిసి నటించారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి ట్రిపుల్ రోల్లో కనిపించడం విశేషం. అనంతరం ‘బిగ్ బాస్’ సినిమాలో కూడా వీరిద్దరి కాంబినేషన్ కనిపించింది. ఇందులో `మావ మావ` పాట ఓ ఊపు ఊపేసింది. ఇందులో చిరంజీవికి పోటీగా రోజా డాన్స్ చేయడం విశేషం.
వీటితోపాటు హిందీ `జెంటిల్మేన్`లో స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది. ఇదిలా ఉంటే `ముఠామేస్త్రి` షూటింగ్ సమయంలో తనకు నటనపై ఆసక్తి తగ్గిపోయి సినిమాలు వదిలేయాలని అనిపించేదని కూడా రోజా గత జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. అయితే చిరంజీవి తన నటనను, డ్యాన్స్ను ప్రశంసిస్తూ ప్రోత్సహించారని చెప్పారు. ఇక ప్రస్తుతం చిరంజీవి `కాకా` మూవీలో నటిస్తుండగా, రోజా మళ్లీ రీఎంట్రీకి ప్లాన్ చేసుకుంటోంది.