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- The Paradise 10 Days Collection: శనివారం ప్యారడైజ్ ఊహించని జంప్.. పదో రోజు నాని మూవీకి అదిరిపోయే కలెక్షన్లు
The Paradise 10 Days Collection: శనివారం ప్యారడైజ్ ఊహించని జంప్.. పదో రోజు నాని మూవీకి అదిరిపోయే కలెక్షన్లు
నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓడెల రూపొందించిన `ది ప్యారడైజ్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద ఇంకా అదిరిపోయే కలెక్షన్లని రాబడుతోంది. ఈ చిత్రానికి శనివారం వసూళ్లు ఊహించని విధంగా పెరిగాయి.
ది ప్యారడైజ్ మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద రచ్చ
నాని హీరోగా, కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా, మోహన్ బాబు విలన్గా నటించిన `ది ప్యారడైజ్` మూవీ సెప్టెంబర్ 24న విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. శ్రీకాంత్ ఓడెల రూపొందించిన ఈ చిత్రానికి ఆడియెన్స్ నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. క్రిటిక్స్ నుంచి కూడా అలాంటి రియాక్షనే వచ్చింది. అయితే ఓపెనింగ్స్ మాత్రం అదిరిపోయేలా రాబట్టుకుంది. మొదటి రోజు ఏకంగా రూ.74(అధికారికంగా రూ.88)కోట్లని రాబట్టడం విశేషం. నాని కెరీర్లోనే ఇది అత్యధికం కావడం మరో విశేషం. ఇదొక రికార్డు అని చెప్పొచ్చు.
మొదటి వారంలో దుమ్మురేపిన ప్యారడైజ్
మొదటి వారాంతం వరకు ఊహించని కలెక్షన్లతో దుమ్మురేపిందీ మూవీ. కానీ సోమవారం నుంచి పడిపోయాయి. నైజాంలో డీసెంట్గానే నడుస్తున్నా, ఏపీలో మాత్రం దారుణంగా పడిపోయింది. అక్కడి ఆడియెన్స్ ఈ సినిమాని తీసుకోలేకపోయారు. తెలంగాణ నేపథ్యం మూవీ, మరీ యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో వాళ్లు అంతగా పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ అక్కడ కూడా మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. ఇక ఈ సినిమా రిలీజ్ అయి పది రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఎంత రాబట్టింది. శనివారం దీనికి ఎంత వచ్చాయనేది చూస్తే.
ప్యారడైజ్ 10 రోజుల కలెక్షన్లు
ది ప్యారడైజ్ మూవీకి శనివారం రూ.5.40కోట్లు వచ్చాయి. ఇండియా నెట్ దీనికి నాలుగున్నర కోట్లు కావడం విశేషం. శుక్రవారం రెండున్నర కోట్లు రాగా, శనివారం ఊహించని విధంగా డబుల్ జంప్ అయ్యింది. ఇది సినిమాకి పాజిటివ్ నోట్గా చెప్పొచ్చు. ఈ వారం విడుదలైన సినిమాల్లో ఒక్కటి కూడా ఆకట్టుకునేలా లేదు. అందుకే ఆడియెన్స్ ప్యారడైజ్కే ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. దీంతో మళ్లీ పుంజుకుంది. ఆదివారం వసూళ్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక మొత్తంగా పది రోజుల్లో ఈ చిత్రానికి రూ.167.39కోట్లు వచ్చాయి. ఇండియా గ్రాస్ రూ.136.44కోట్లు, ఇండియా నెట్ రూ.115.56కోట్లు. ఓవర్సీస్లో దీనికి రూ.31కోట్లు వచ్చాయి. అక్కడ ఈ సినిమాకి భారీగా వస్తాయని భావించారు. కానీ ఆ తర్వాత డల్ అయ్యింది.
స్టేట్ వైడ్ కలెక్షన్లు, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
ఇక ప్యారడైజ్ మూవీకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.104కోట్లు, తమిళనాడులో నాలుగున్నర కోట్లు, కర్నాటకలో రూ.12కోట్లు, కేరళాలో రూ.90లక్షలు, నార్త్ లో రూ.13.50కోట్లు వచ్చాయి. ఇక ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ.200కోట్ల(గ్రాస్). వంద కోట్ల షేర్ రావాలి. ఇప్పటి వరకు ఎనబై కోట్లకుపైగా షేర్ వచ్చింది. ఇంకా ఇరవై కోట్ల వరకు అంటే నలభై కోట్ల వరకు గ్రాస్ రాబడితే సినిమా హిట్ జాబితాలో చేరుతుందని చెప్పొచ్చు. నైజాంలో ఇది సేఫ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, కానీ ఏపీలో మాత్రం దాదాపు నలభై శాతం లాస్ వస్తుందని సమాచారం.