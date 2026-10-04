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- Singeetham Life Story: సినిమాకి కొత్త రుచులు చూపించిన సింగీతం.. 60 చిత్రాలు, ఎన్నో అద్భుతాలు, ఎవరికీ తెలియని నిజాలు
Singeetham Life Story: సినిమాకి కొత్త రుచులు చూపించిన సింగీతం.. 60 చిత్రాలు, ఎన్నో అద్భుతాలు, ఎవరికీ తెలియని నిజాలు
Singeetham Life Story: తెలుగు సినిమా స్థాయిని తన ప్రయోగాలతో మరో మెట్టు ఎక్కించిన దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు. పుష్పక విమానం నుంచి ఆదిత్య 369 వరకు ఎన్నో వైవిధ్యమైన చిత్రాలను అందించిన ఆయన జీవితం, కెరీర్, కుటుంబం, అవార్డులపై కంప్లీట్ స్టోరీ.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు కంప్లీట్ లైఫ్ స్టోరీ
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కొందరు దర్శకులు కమర్షియల్ విజయాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటే.. మరికొందరు తమ ఆలోచనలతోనే ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తారు. అలాంటి అరుదైన దర్శకుల్లో సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఒకరు. మూసధోరణికి భిన్నంగా సినిమాలు తీయడం, కథ చెప్పే పద్ధతిలో కొత్త ప్రయోగాలు చేయడం, ప్రేక్షకుల ఊహలకు అందని కథాంశాలను తెరపై ఆవిష్కరించడం ఆయన ప్రత్యేకత. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో సుమారు 60 చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన ఆయన భారతీయ సినిమా చరిత్రలో తనకంటూ ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్నారు. అలాంటి దర్శకుడు ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోవడం అత్యంత బాధాకరం. సింగీతం శ్రీనివాసరావు శనివారం రాత్రి కన్నుమూశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన లైఫ్ జర్నీని చూస్తే.
సింగీతం రూటే సెపరేట్
సినిమాల్లోకి రాకముందు జీవితం
సింగీతం శ్రీనివాసరావు 1931 సెప్టెంబర్ 21న అప్పటి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలోని నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న ఉదయగిరిలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచే కళలు, సాహిత్యం, నాటకాలపై ఆసక్తి ఉండేది. చదువులోనూ ప్రతిభ కనబరిచిన ఆయన మద్రాస్ యూనివర్సిటీ నుంచి భౌతికశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. సైన్స్ చదివినప్పటికీ ఆయన మనసు మాత్రం కళల వైపు ఉండేది. ముఖ్యంగా నాటకరంగంపై ఉన్న ఆసక్తితో తెలుగు నాటకాలు రచించడం, వాటిని ప్రదర్శించడం చేసేవారు. ఆయన రచించిన నాటకాలకు పలు పోటీల్లో గుర్తింపు కూడా లభించింది. సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి ముందు నాటకరంగంలో సంపాదించిన అనుభవం ఆయనకు ఎంతో ఉపయోగపడింది. కథను ఎలా నడిపించాలి? ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని ఎలా పెంచాలి? భావాలను మాటలతోనే కాకుండా దృశ్యాలతో ఎలా వ్యక్తీకరించాలి? అనే అంశాలపై అప్పుడే అవగాహన పెంచుకున్నారు.
దిగ్గజ దర్శకుడి దగ్గర శిష్యరికం
సింగీతం సినీ ప్రయాణంలో ప్రముఖ దర్శకుడు కె.వి.రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారు. తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో ఎన్నో అద్భుత చిత్రాలను అందించిన కె.వి.రెడ్డి వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసే అవకాశం ఆయనకు లభించింది. 1958లో విడుదలైన 'పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు' చిత్రానికి సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. అక్కడే సినిమా నిర్మాణంలోని సాంకేతిక అంశాలు, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, నటీనటుల నుంచి నటన రాబట్టే విధానం వంటి విషయాలను నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత కన్నడ చిత్రం 'సంస్కార'కు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. ఈ సినిమా 1970లో జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రపతి స్వర్ణ పతకాన్ని అందుకుంది. అనంతరం 1972లో 'నీతి నిజాయితీ' సినిమాతో దర్శకుడిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు.
అన్ని జానర్లలోనూ సింగీతం తనదైన ముద్ర
సింగీతం శ్రీనివాసరావు కెరీర్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఆయన ఎంచుకున్న కథలు. ఒకే తరహా సినిమాలకు పరిమితం కాకుండా కుటుంబ కథలు, హాస్యం, ప్రేమకథలు, సైన్స్ ఫిక్షన్, జానపద చిత్రాలు, ప్రయోగాత్మక సినిమాలు తెరకెక్కించారు.
సింగీతం దర్శకత్వంలో వచ్చిన ముఖ్యమైన చిత్రాలు:
నీతి నిజాయితీ, పంతులమ్మ, అమెరికా అమ్మాయి, సొమ్మొకడిది సోకొకడిది, మయూరి, పుష్పక విమానం, ఆదిత్య 369, భైరవద్వీపం, మేడమ్, శ్రీకృష్ణార్జున విజయం, మైఖేల్ మదన కామరాజన్, అపూర్వ సహోదరులు, లిటిల్ జాన్, ఘటోత్కచుడు, వెల్కమ్ ఒబామా.
ఈ సినిమాల్లో కొన్ని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాలు సాధించగా, మరికొన్ని సినిమా మేకింగ్లో కొత్త ఒరవడికి నాంది పలికాయి. తెలుగు సినిమా దశ దిశని మార్చేశాయి. ఇండియన్ సినిమాలోనే సింగీతం ఒక సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచారని చెప్పొచ్చు. మన వద్ద హాలీవుడ్ పోకడలను పనిచయంచేసింది కూడా ఆయనే. అడ్వాన్స్ ఆలోచనతో ఆకట్టుకున్నారు. జయాపజయాలకు అతీతంగా సినిమాని ఒక సెలబ్రేట్ చేసుకునేలా చేశారు సింగీతం.
ప్రయోగాత్మక చిత్రాలకు సింగీతం పాపులర్
పుష్పక విమానం.. మాటలు లేకుండానే మ్యాజిక్!
సింగీతం శ్రీనివాసరావు పేరు చెప్పగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే చిత్రం 'పుష్పక విమానం'. కమల్ హాసన్, అమల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా 1987లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో సాధారణ సినిమాల మాదిరిగా సంభాషణలు ఉండవు. పాత్రలు మాట్లాడకుండానే కథను ముందుకు నడిపించడం దర్శకుడికి అతిపెద్ద సవాలు. హావభావాలు, సంగీతం, నేపథ్య శబ్దాలు, విజువల్ కామెడీతో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించారు. ఒక నిరుద్యోగ యువకుడు అనుకోకుండా ఓ ధనవంతుడి జీవితంలోకి ప్రవేశించడం, ఆ తర్వాత ఎదురయ్యే పరిణామాలను బ్లాక్ కామెడీ రూపంలో చూపించారు. భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించగలిగే సినిమా తీయవచ్చని నిరూపించిన చిత్రమిది. ఈ సినిమా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన వినోదాత్మక చిత్రంగా గుర్తింపు పొందింది.
ఆదిత్య 369.. తెలుగు సినిమాకు టైమ్ ట్రావెల్ పరిచయం
తెలుగు ప్రేక్షకులకు టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ను పరిచయం చేసిన చిత్రాల్లో 'ఆదిత్య 369'కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా 1991లో విడుదలైంది.
టైమ్ మెషీన్ ద్వారా గతంలోకి, భవిష్యత్తులోకి ప్రయాణించే కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అప్పట్లో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నుంచి భవిష్యత్తు ప్రపంచం వరకు కథను విస్తరించడం, సైన్స్ ఫిక్షన్ను చారిత్రక అంశాలతో కలపడం దర్శకుడి ప్రతిభకు నిదర్శనం. తక్కువ సాంకేతిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్న సమయంలోనే ఇలాంటి కథను తెరపై ఆవిష్కరించడం విశేషం. ఈ చిత్రం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ప్రముఖ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
మయూరి.. నిజ జీవిత పోరాటానికి తెరరూపం
సుధా చంద్రన్ నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'మయూరి' కూడా సింగీతం కెరీర్లో ప్రత్యేకమైన సినిమా. ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయినప్పటికీ పట్టుదలతో నృత్యరంగంలో తిరిగి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఓ మహిళ ప్రయాణాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించారు. సుధా చంద్రన్ తన పాత్రలో జీవించగా, కథలోని భావోద్వేగాలను సహజంగా తెరపై ఆవిష్కరించారు. ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులతో పాటు ఇతర భాషల్లోనూ గుర్తింపు పొందింది.
భైరవద్వీపం.. జానపద చిత్రాల్లో మరో మైలురాయి
బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన 'భైరవద్వీపం' 1994లో విడుదలైంది. జానపద కథ, మాయాజాలం, రాజకుమారి, సాహసాలు, ప్రేమ వంటి అంశాలను కలిపి రూపొందించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. సాంకేతికంగా, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పరంగా అప్పటి తెలుగు సినిమా స్థాయిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ సినిమా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం. పాటలు, కథనం, బాలకృష్ణ నటనతో పాటు దర్శకుడి ఊహాశక్తి ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాయి.
కమల్ హాసన్తో ప్రత్యేక అనుబంధం
సింగీతం శ్రీనివాసరావు, కమల్ హాసన్ కలయికలో వచ్చిన సినిమాలు భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సినవి. పుష్పక విమానం, అపూర్వ సహోదరులు, మైఖేల్ మదన కామరాజన్, ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ వంటి చిత్రాలు వీరిద్దరి ప్రయోగాత్మక ఆలోచనలకు ఉదాహరణలు. ఒకే సినిమాలో కమల్ హాసన్ విభిన్న పాత్రలు పోషించడం, శరీరాకృతిలో ప్రత్యేకత కలిగిన పాత్రను సృష్టించడం, హాస్యాన్ని కొత్త కోణంలో చూపించడం వంటి ప్రయత్నాల్లో సింగీతం కీలక పాత్ర పోషించారు.
అవార్డులు.. అందుకున్న గుర్తింపులు
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వ ప్రతిభకు జాతీయ, ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఎన్నో గుర్తింపులు లభించాయి.
'దిక్క పార్వతి' చిత్రానికి ఉత్తమ తమిళ చిత్రంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు.
'పంతులమ్మ' చిత్రానికి నాలుగు నంది అవార్డులు.
'తరం మారింది' చిత్రానికి ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా నంది అవార్డు.
కన్నడ చిత్రం 'హాలూ జేను'కు రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ చిత్ర గుర్తింపు.
'పుష్పక విమానం'కు జాతీయ స్థాయిలో వినోదాత్మక చిత్రంగా గుర్తింపు.
భారతీయ సినిమా అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలు, వైవిధ్యమైన చిత్రాలు ఆయనకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించాయి.
వ్యక్తిగత జీవితం.. కుటుంబం
సింగీతం శ్రీనివాసరావు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రచారంలోకి తీసుకురాని వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన భార్య పేరు లక్ష్మీ కల్యాణి. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలు, పిల్లల వివరాలపై స్పష్టమైన ధ్రువీకరించిన సమాచారం పరిమితంగా ఉంది. సినిమా రంగంలో ఎన్నో దశాబ్దాలు కొనసాగినా వ్యక్తిగత జీవితం కంటే తన పనికే ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. దర్శకుడిగా మాత్రమే కాకుండా రచయితగా, నటుడిగా, సంగీతంతో సంబంధం ఉన్న విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు.
94 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆగని ప్రయోగం
సాధారణంగా దర్శకులు ఒక వయసు తర్వాత సినిమాలకు దూరమవుతారు. కానీ సింగీతం మాత్రం అందుకు భిన్నంగా నిలిచారు. 2026లో 94 ఏళ్ల వయసులో 'సింగ్ గీతం' అనే తన 61వ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. సంభాషణలన్నీ పాటల రూపంలో సాగే వినూత్న ఆలోచనతో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా తన మనసులో ఉన్న ఆలోచనను ఇంత వయసులోనూ తెరపైకి తీసుకురావడం ఆయన సృజనాత్మక తపనకు నిదర్శనం. సినిమా అంటే కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు.. కొత్త ఆలోచనలకు అని తన ప్రతి చిత్రంతో చెప్పిన దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు. పుష్పక విమానం, ఆదిత్య 369, భైరవద్వీపం వంటి సినిమాలు ఆయన ప్రయోగాలకు నిలువుటద్దాలుగా నిలుస్తాయి. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఆయన పేరు ఒక దర్శకుడిగా మాత్రమే కాదు.. కొత్తగా ఆలోచించడానికి భయపడని సృజనశీలిగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.