పోకిరి సెట్లో గొడవ.. 19 ఏళ్లుగా స్టార్ హీరోతో మాట్లాడని సీనియర్ నటుడు, ఏం జరిగిందో తెలుసా ?
'పోకిరి' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో నటుడు విజయ్, సీనియర్ నటుడు నెపోలియన్ మధ్య జరిగిన గొడవ గురించి కోలీవుడ్లో చాలా కాలంగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ఈ వివాదం ఇప్పటికీ ఓ కొలిక్కి రాకపోవడం గమనార్హం.
నటుడు, 'తమిళగ వెట్రి కళగం' పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్కు సాధారణంగా ఎవరితోనూ గొడవపడడనే పేరుంది. కానీ, చాలా ఏళ్ల క్రితం ఓ సినిమా షూటింగ్లో జరిగిన చేదు అనుభవం, ఇప్పటికీ ఆయనకు, సీనియర్ నటుడు నెపోలియన్కు మధ్య పెద్ద అగాధాన్ని సృష్టించింది. సుమారు 19 ఏళ్లుగా వాళ్లిద్దరూ మాట్లాడుకోకపోవడం తమిళ సినీ వర్గాల్లో పెద్ద ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో
2007లో ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో విజయ్ హీరోగా వచ్చిన 'పోకిరి' సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో నటుడు నెపోలియన్ ఒక ముఖ్యమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ విదేశాల్లో జరుగుతున్నప్పుడు, ఏదో విషయంలో విజయ్, నెపోలియన్ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిందని అంటారు. ఆ ఘటన తర్వాత, షూటింగ్ సెట్లో ఇద్దరూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం మానేశారు.
9 ఏళ్లు గడిచినా
సినిమా విడుదలై భారీ విజయం సాధించినా, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలు మాత్రం తొలగిపోలేదు. చాలా పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో, సినిమా ఫంక్షన్లలో ఎదురుపడినా, ఒకరినొకరు పలకరించుకోరని చెబుతారు. దాదాపు 19 ఏళ్లు గడిచినా ఈ మౌనం వీడకపోవడం అభిమానుల్లో ఓ మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది.
నేను మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో నెపోలియన్ను దీని గురించి అడిగినప్పుడు, ఆయన చాలా ఓపెన్గా సమాధానమిచ్చారు. "విజయ్ నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడితే, నేను మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అందులో నాకు ఎలాంటి సంకోచం లేదు," అని అన్నారు. కానీ అదే సమయంలో, "విజయ్ తన సొంత తల్లిదండ్రులతోనే మాట్లాడనప్పుడు, నాతో ఎలా మాట్లాడతాడు?" అని ప్రశ్నించి ఓ వివాదాస్పద వ్యాఖ్య చేశారు. ప్రస్తుతం విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన నేపథ్యంలో, ఆయనపై వస్తున్న ఇలాంటి విమర్శలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
