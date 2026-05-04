- Vijay Trisha Movies: విజయ్, త్రిష కలిస్తే బాక్సాఫీసుకి పూనకాలే.. వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలివే
విజయ్, త్రిష కలిసి నాలుగైదు సినిమాల్లో నటించారు. వాటిలో చాలా వరకు విజయాలు సాధించాయి. అదే సమయంలో వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. మరి దానికి దారి తీసిన సినిమాలేంటనేది చూస్తే. thalapathy Vijay trisha act together this super hit movies
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో దళపతి విజయ్ విజయం సాధించారు. అధికారం దక్కించుకునే దిశగా దూసుకుపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో త్రిషతో ఆయన సంబంధం చర్చనీయాంశం అయ్యింది. నేడు త్రిష పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆమె తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకుంది. ఆ తర్వాత నేరుగా విజయ్ ఇంటికి వెళ్లింది. దీంతో వీరి రిలేషన్ మరింత హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ సందర్భంగా వీరు కలిసి నటించిన సినిమాల గురించి చర్చ నడుస్తోంది. సినిమాల వల్లే వీరి మధ్య మంచి రిలేషన్ ఏర్పడింది. కెమిస్ట్రీ బలపడింది. ఆ రిలేషన్ ఇంకా నడుస్తోందని సమాచారం. ఈ క్రమంలో విజయ్, త్రిష కాంబినేషన్లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ సినిమాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. గిల్లి (2004)
విజయ్, త్రిషల కెరీర్లోనే 'గిల్లి' ఒక మైలురాయి వంటి సినిమా. తెలుగులో మహేష్ బాబు నటించిన 'ఒక్కడు' చిత్రానికి ఇది రీమేక్. కబడ్డీ ప్లేయర్ అయిన వేలు (విజయ్), ఒక ప్రమాదకరమైన గ్యాంగ్స్టర్ (ప్రకాష్ రాజ్) నుండి ధనలక్ష్మి (త్రిష)ని కాపాడి తన ఇంటికి తీసుకువస్తాడు. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా పండింది. ముఖ్యంగా 'అప్పడి పోడు' పాట అప్పట్లో ఒక ఊపు ఊపేసింది. ఈ సినిమా విజయ్ను మాస్ హీరోగా మరో మెట్టు ఎక్కించింది.
2. తిరుపాచి (2005)
అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో వచ్చిన మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'తిరుపాచి'. చెన్నైలో గూండాల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న తన సోదరి కోసం హీరో ఏ విధంగా పోరాడాడు అనేదే ఈ సినిమా కథ. ఇందులో త్రిష హీరో ప్రేయసిగా సందడి చేసింది. వీరి కెమిస్ట్రీ బాగా పండింది. ఈ సినిమాలోని కామెడీ సన్నివేశాలు, విజయ్-త్రిషల మధ్య సాగే సరదా గొడవలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.
3. ఆది (2006)
తెలుగు సూపర్ హిట్ సినిమా 'అతనొక్కడే'కి రీమేక్గా 'ఆది' తెరకెక్కింది. తన కుటుంబాన్ని చంపిన విలన్లపై పగ తీర్చుకునే యువకుడి కథ ఇది. ఇందులో త్రిష కూడా ఒక పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపిస్తుంది. వీరిద్దరి మునుపటి సినిమాలతో పోలిస్తే ఇది ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించకపోయినా, ఈ జంటను చూడటానికి అభిమానులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు.
4. కురువి (2008)
'గిల్లి' దర్శకుడు ధరణి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మరో యాక్షన్ అడ్వెంచర్ 'కురువి'. తన తండ్రి అదృశ్యం వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి హీరో విదేశాలకు వెళ్లడం, అక్కడ అనుకోకుండా విలన్ సోదరి (త్రిష)తో ప్రేమలో పడటం ఈ సినిమా ఇతివృత్తం. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు భారీగా ఉంటాయి. విజయ్, త్రిషల డ్యాన్స్ నెంబర్లు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
5. లియో (2023)
సుమారు 15 ఏళ్ల తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'లియో' చిత్రంతో ఈ మ్యాజికల్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ కలిసింది. పార్తీబన్ (విజయ్) అనే సాధారణ వ్యక్తి తన కుటుంబాన్ని గ్యాంగ్స్టర్ల నుండి ఎలా కాపాడుకున్నాడు అనేదే ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కథ. ఇందులో త్రిష విజయ్ భార్యగా సత్య అనే పాత్రలో నటించింది. వయసు పెరిగినా వీరిద్దరి మధ్య అదే పాత కెమిస్ట్రీ ఉండటం ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లను సాధించి రికార్డులు సృష్టించింది.