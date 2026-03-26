సిమ్రాన్, రంభ, జ్యోతిక లతో రొమాన్స్.. స్టార్ హీరో కెరీర్ లో టాప్ 10 బెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీస్ ఇవే
నటుడు విజయ్ యాక్షన్ హీరోగా మారకముందు ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రేమకథా చిత్రాల్లో నటించారు. 'కాదలుక్కు మరియాదై', 'ఖుషి' లాంటి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే, ఫ్యాన్స్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అయిన 10 సినిమాలేంటో చూద్దాం.
విజయ్ చేసిన 10 బెస్ట్ రొమాంటిక్ సినిమాలు
కధలుక్కు మరియాదై (1997)
మిన్సార కన్న (1999)
ప్రియమానవలే (2000)
ఖుషి (2000)
షాజహాన్ (2001)
షాజహాన్: ప్రేమను వ్యక్తపరచలేని జంటలను కలిపే 'లవ్ గురు'గా విజయ్ నటించాడు. చివరకు తన ప్రేయసి వేరొకరితో వెళ్తుంటే ఆయన చూపిన మెచ్యూర్డ్ నటన మనసును హత్తుకుంటుంది. మణిశర్మ సంగీతం ఈ సినిమాకు పెద్ద బలం. తిరుమలై: ఒక మెకానిక్ షాప్ నడిపే కుర్రాడికి, ధనవంతుల అమ్మాయికి మధ్య ప్రేమకథ. ప్రేమకు అడ్డొచ్చే హోదా, విలన్లను దాటి వాళ్లిద్దరూ ఎలా కలిశారనేది కథ.
విజయ్ కెరీర్ లో మరిన్ని రొమాంటిక్ మూవీస్
పూవే ఉనక్కాగ (1996): విజయ్ కెరీర్ను మార్చేసిన సినిమా. త్యాగంతో నిండిన వన్ సైడ్ లవ్కు ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. • తుళ్లాద మనముమ్ తుళ్లుమ్ (1999): కుట్టి-రుక్మిణి మధ్య ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, తమిళ సినిమాలోని బెస్ట్ లవ్ స్టోరీస్లో ఒకటి. • నినైత్తేన్ వందాయ్ (1998): ఒకే అమ్మాయిని ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు ప్రేమించే క్లిష్టమైన కథను, మంచి పాటలతో నడిపిన రొమాంటిక్ ఫిల్మ్. • సచిన్ (2005): కాలేజీ ప్రేమను చాలా సరదాగా, అంతే ఎమోషనల్గా చెప్పిన సినిమా. ఇందులో విజయ్ చలాకీ నటన స్పెషల్ అట్రాక్షన్. విజయ్ ఇప్పుడు ఎన్ని యాక్షన్ సినిమాలు చేసినా, ఈ ప్రేమకథా చిత్రాలే ఆయనకు బలమైన ఫ్యాన్ బేస్ను సంపాదించిపెట్టాయి. యవ్వనం, అల్లరి, త్యాగం, వాస్తవికత లాంటి ప్రేమలోని ఎన్నో కోణాలను విజయ్ తన నటనతో చూపించారు.