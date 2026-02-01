- Home
దళపతి విజయ్ సినిమా ‘జన నాయగన్’ CBFC వివాదంలో చిక్కుకుంది. విజయ్ ఈ సినిమా వివాదంతో పాటు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ.. షారుఖ్ ఖాన్ పేరును ప్రస్తావించాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా?
దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా
తమిళ సూపర్ స్టార్ దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా ‘జన నాయగన్’ చాలా కాలంగా సర్టిఫికేషన్ (CBFC) వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఇదే చివరి ప్రాజెక్ట్ కావాల్సింది. దీనికోసం ఆయన చాలా కాలంగా సిద్ధమవుతున్నారు. కానీ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) నుంచి అనుమతి రాకపోవడంతో సినిమా విడుదల ఆగిపోయింది. ఈ మధ్యలో విజయ్, షారుక్ ఖాన్ పేరు చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇంతకీ ఇందులోకి షారుఖ్ ఖాన్ పేరు ఎందుకు వచ్చింది.
నిర్మాత కోసం బాధపడుతున్న దళపతి విజయ్
NDTVకి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, తాను ఇప్పుడు సినిమాలకు వీడ్కోలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని విజయ్ అన్నారు. జన నాయగన్' సినిమా నిర్మాతకు కలుగుతున్న ఆర్థిక నష్టానికి తాను బాధపడుతున్నానని విజయ్ చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. రాజకీయ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల సినిమాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడొచ్చని, కానీ దానికి తాను మానసికంగా సిద్ధంగా ఉన్నానని విజయ్ అన్నారు.
విజయ్ ఎప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేశాడు..
COVID-19 తర్వాత నుంచే రాజకీయాల్లోకి రావడానికి తాను నిర్ణయించుకున్నట్టు విజయ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. కరూర్ విషాదం (Karur tragedy) తన జీవితంలో అతిపెద్ద షాక్ అని, అది తనను రాజకీయ మార్గాన్ని ఎంచుకునేలా మరింతగా ప్రేరేపించిందని విజయ్ తెలిపారు.
షారుఖ్ ఖాన్ స్ఫూర్తితో రాజకీయాల్లోకి విజయ్
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, తన రాజకీయ ప్రయాణంలో షారుఖ్ ఖాన్ ఒక స్ఫూర్తి అని విజయ్ చెప్పారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, "ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడతారు. ఆయన మాట్లాడే విధానం, ఆ వేవ్ చాలా బాగుంటుంది. నేను ఆయన్ని చూసి, ఈ వ్యక్తి ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడో అని అనుకునేవాడిని." ఇది కాకుండా, తమిళ రాజకీయ దిగ్గజాలైన ఎంజీఆర్, జయలలిత, కరుణానిధిని కూడా తను ఆదర్శంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
సుప్రీంకోర్టులో జన నాయగన్ కేసు
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జన నాయగన్' సర్టిఫికేషన్ వివాదంలో ఉంది. CBFC సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ దాఖలు చేసింది. CBFC వాదన వినకుండా ఎలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయకూడదని అందులో పేర్కొంది. దీనివల్ల ఈ కేసు మరింత ఆలస్యం అయ్యేలా కనిపిస్తోంది.