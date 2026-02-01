రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ : ఆస్తిలో ఎవరు అసలైన బాస్? ఎవరి సంపాదన ఎంతంటే?
విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి వార్తలు మరోసారి ఊపందుకున్నాయి. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 2న పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, పెళ్లిపై ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు.
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని, ఇద్దరూ ఫిబ్రవరి 2న పెళ్లి చేసుకోవచ్చని సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో ఉదయ్పూర్ సిటీ ప్యాలెస్ను చూపిస్తున్నారు. కానీ ఈ ఇద్దరు తారల నుంచి ఎటువంటి అప్ డేట్ ఇంత వరకూ రాలేదు.
ఎవరి ఆస్తులు ఎంత?
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరు తారల ఆస్తుల విలువ గురించి చర్చ మొదలయ్యింది. ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ ధనవంతు, ఎవరి సంపాదన ఎంత ? ఎవరు ఎక్కువగా ఆస్తులు కూడబెట్టారు. ఎవరి రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనే వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రష్మిక మందన్న ఆస్తుల వివరాలు..
ముందుగా రష్మిక మందన్న ఆస్తుల వివరాల గురించి చూస్తే... మీడియా కథనాల ప్రకారం, రష్మిక ఆస్తి విలువ రూ.66 కోట్లు. బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కోట్లలో సంపాదిస్తుంది నేషనల్ బ్యూటీ. ఒక్కో సినిమాకు 8 కోట్ల వరకూ తీసుకుంటుందట.
రష్మిక మందన్న కాస్ట్లీ లైఫ్ స్టైల్..
రష్మికకు బెంగళూరు, ముంబై, గోవా, కూర్గ్, హైదరాబాద్లలో లగ్జరీ బంగ్లాలు ఉన్నాయి. బెంగళూరు బంగ్లా విలువ రూ.8 కోట్లు. ఆమె దగ్గర ఆడి క్యూ3, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, టయోటా ఇన్నోవా, మెర్సిడెస్ బెంజ్ సి-క్లాస్ లాంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.
విజయ్ దేవరకొండ రెమ్యునరేషన్, సంపాదన..?
విజయ్ దేవరకొండ ఆస్తి విలువ కూడా ఎక్కువే. కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, అతని ఆస్తి విలువ రూ.50-70 కోట్లు. సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, తన ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ రౌడీ క్లబ్ ద్వారా బాగా సంపాదిస్తున్నాడు. ఒక్కో సినిమాకు ఆయన 20 కోట్ల వరకూ రెమ్యునరేసన్ తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం.
విజయ్ దేవరకొండ ఆస్తులు
విజయ్ దేవరకొండకు హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఓ విలాసవంతమైన బంగ్లా ఉంది. దీని విలువ దాదాపు రూ.15 కోట్లు. దీన్ని 2019లో కొన్నాడు. విజయ్కు ఖరీదైన కార్లంటే ఇష్టం. అతని దగ్గర వోల్వో XC90, ఫోర్డ్ మస్టాంగ్, రేంజ్ రోవర్, బీఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ కార్లు ఉన్నాయి.
రష్మిక, విజయ్ వర్క్ఫ్రంట్
రష్మిక, విజయ్ వర్క్ఫ్రంట్ విషయానికొస్తే, ఇద్దరూ రాబోయే 'రణబలి' సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ఈ పాన్ ఇండియా సినిమా సెప్టెంబర్ 11న విడుదల కానుంది. ఇంతకుముందు గీత గోవిందం (2018), డియర్ కామ్రేడ్ (2019) సినిమాల్లో కలిసి నటించారు.