Pawan Kalyan: విజయ్ దళపతి రీమేక్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ ఏకైక సినిమా ఏదో తెలుసా ?
తమిళనాట గెలిచిన విజయ్ దళపతి, ఆంధ్రాలో గెలిచిన పవన్ కళ్యాన్ ఇద్దరి మధ్య చాలా పోలికలు ఉన్నాయి. అయితే వీరిద్దరు ఒకరి సినిమాలు మరొకరు రీమేక్ చేసుకున్నారన్న సంగతి మీకు తెలుసా?
తమిళనాట విజయ దళపతి సంచలనం..
తమిళ్ స్టార్ హీరో విజయ్ ప్రస్తుతం తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలల్లో గెలిచి అధికారం ఏర్పాటు చేసే దిశగా దూసుకుపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో చాలా విషయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో విజయ్, ఆంధ్రాలో పవన్ కళ్యాణ్ సాధించిన విజయాలు, వారిద్దరి మధ్య ఉన్న సినిమా బంధం గురించి కూడా చర్చ జరుగుతోంది.
విజయ్ ,పవన్ మధ్య పోలికలు..
దళపతి విజయ్ ,పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరూ తమ తమ భాషల్లో స్టార్ హీరోలుగా గుర్తింపు పొందారు. ఇద్దరి వయసు ఇంచుమించు ఒకటే. సినిమాల పరంగా మాత్రమే కాకుండా అభిమానుల విషయంలో, అలాగే రాజకీయాల్లో కూడా వీరిద్దరి దారి ఒకటే. అంతే కాదు సినిమాలు చేస్తున్న టైమ్ లో కూడా ఇద్దరు ఒకరి సినిమాలను మరొకరు రీమేక్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే విజయ్ దళపతి మూడు సినిమాలను పవన్ కళ్యాణ్ రీమేక్ చేస్తే.. విజయ్ మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి ఒకే ఒక్క సినిమాను రీమేక్ చేశాడు.
ఇద్దరి మధ్య సినిమా బంధం..
విజయ్ నటించిన మూడు తమిళ్ సినిమాలను పవన్ కళ్యాణ్ తెలుగులో రీమేక్ చేశారు. వాటిలో ‘లవ్ టుడే’ సినిమాను ‘సుస్వాగతం’గా, ‘ఖుషి’ సినిమాను అదే పేరుతో ‘ఖుషి’గా, ‘తిరుప్పాచ్చి’ సినిమాను ‘అన్నవరం’గా రీమేక్ చేశారు. ఈ సినిమాలు తెలుగులో మంచి గుర్తింపు పొందాయి. ఖుషి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. సుస్వాగతం కూడా హిట్ అవ్వగా.. అన్నవరం మాత్రం యావరేజ్ గా నిలిచింది.
పవన్ రీమేక్ సినిమాలో విజయ్..
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలలో విజయ్ ఒక్క సినిమానే రీమేక్ చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన సూపర్ హిట్ మూవీ ‘తమ్ముడు’ను తమిళ్లో ‘బద్రి’ పేరుతో విజయ్ రీమేక్ చేశారు. అక్కడ కూడా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. పి.ఎ. అరుణ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్, ప్రీతీ జింటా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈమూవీ బాక్సింగ్ నేపథ్యంతో రూపొందింది.
విజయ్ రీమేక్ చేసిన తెలుగు సినిమాలు?
తమ్ముడు’ సినిమా 1999లో విడుదలై భారీ విజయాన్ని సాధించింది. అదే సినిమాను పి.ఎ. అరుణ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలోనే విజయ్, భూమికలతో తమిళ్లో 2001లో రీమేక్ చేయగా అక్కడ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ సాధించింది. అయితే విజయ్ దళపతి తెలుగు నుంచి చాలా సినిమాలను తమిళ్ లో రీమేక్ చేశారు. అందులో ఒక్కడు, నువ్వునాకు నచ్చావ్, పెళ్లి సందడి, పోకిరి లాంటి హిట్లు ఉన్నాయి.