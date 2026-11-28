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- Bigg Boss 10 Elimination: ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్, ఈ ఇద్దరు ఔట్.. నటరాజ్ మాస్టర్ అన్నట్టే అయ్యిందా?
Bigg Boss 10 Elimination: ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్, ఈ ఇద్దరు ఔట్.. నటరాజ్ మాస్టర్ అన్నట్టే అయ్యిందా?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్.. 12 వ వారం ఎలిమినేషన్ విషయంలో క్లారిటీ వచ్చింది. మొదటగా వంశీ ఎలిమినేట్ అయ్యాడట. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కి ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. మరి రెండో ఎలిమినేషన్ ఎవరు?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10.. 12వ వారం ఎలిమినేషన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10.. 12వ వారం ఎలిమినేషన్కి సంబంధించి షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుందట. గత వారం సింగిల్ ఎలిమినేషన్ చేశారు. దీంతో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ చేయబోతున్నారట. త్రిగుణ్, ముఖేష్, రామ్ ప్రసాద్, దేబ్జానీ, రామకృష్ణ, వంశీ, వర్షిణి ఈ వారం నామినేషన్లో ఉన్నారు.
వీరిలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారని ఇప్పటి వరకు సస్పెన్స్ గా, ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఓటింగ్ ప్రకారం త్రిగుణ్, ముఖేష్ టాప్లో ఉన్నారు. రాంప్రసాద్, రామకృష్ణ, దేబ్జానీ యావరేజ్ ఓటింగ్తో మిడిల్లో ఉన్నారు. ఇక డేంజర్లో ఉన్నది వంశీ, వర్షిణి. వీరిద్దరిలో ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని ప్రచారం జరిగింది. ఇప్పుడు అనుకున్నదే జరిగింది.
టెంపర్ వంశీ ఎలిమినేట్ ?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 లో 12 వారం ఎలిమినేషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ నడుస్తోంది. చిత్రీకరణ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా మొదటి ఎలిమినేషన్ జరిగిందని సమాచారం. అందులో మొదటగా వంశీని ఎలిమినేట్ చేశారట.
ఆడియెన్స్ ఓటింగ్లో ఆయనకు తక్కువ ఓటింగ్ వచ్చిందని, దీంతో ఆయన్ని ఎలిమినేట్ చేసినట్టు సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో పలువురు బిగ్ బాస్ లవర్స్, ఈ షోని ఫాలో అయ్యేవాళ్లు కామెంట్ల రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు. ఈ వారం మొదటి ఎలిమినేషన్గా వంశీని ఇంటికి పంపించినట్టు చెబుతున్నారు.
డబుల్ ఎలిమినేషన్
ఇక ఈ వారం డబుల్ డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందట. మరో కంటెస్టెంట్ కూడా హౌజ్ని వీడబోతున్నట్టు సమాచారం. అందులో భాగంగా వర్షిణికి ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. వంశీతోపాటు వర్షిణిని కూడా ఎలిమినేట్ కాబోతుందని, ఆమెకి సంబంధించిన విషయం డిసైడ్ అయ్యిందని, ఆ షూటింగ్ జరగాల్సి ఉందని తెలుస్తోంది. దీంతో అనుకున్నట్టుగానే ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు. అనుకున్న వాళ్లే ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు.
మరి నిజంగానే డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా? వంశీతోపాటు వర్షిణి ఎలిమినేట్ అవుతుందా. కేవలం వంశీకే పరిమితం చేస్తారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. సోర్స్ ప్రకారం ప్రకారం ఈ ఇద్దరు ఎలిమినేట్ కాబోతున్నారని టాక్. అది కాకుండా చివరి నిమిషంలో ఏదైనా ట్విస్ట్ ఉంటుందా అనేది చూడాలి. ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ వారం ఈ ఇద్దరు హౌజ్ని వీడబోతున్నారని టాక్.
నటరాజ్ మాస్టర్ అనుకున్నట్టే అయ్యిందా?
ఇదిలా ఉంటే బిగ్ బాస్ షోపై మొన్న నటరాజ్ మాస్టర్ ఆరోపణలు చేయించారు. వంశీ దారుణమైన పదాలు వాడుతున్నాడని, మహిళలపై అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేశాడని, తనపై కూడా కామెంట్ చేశాడని నీతూ మాస్టర్ కామెంట్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో దీనిపై నటరాజ్ మాస్టర్ మాట్లాడుతూ ఫైర్ అయ్యాడు. వంశీ రౌడీ అని, రియల్ రౌడీలా ప్రవర్తిస్తున్నాడని, మహిళలపై అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నాడని ఆరోపించాడు. ఇలాంటి వాళ్లని బిగ్ బాస్ సేవ్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. వాళ్లని వెంటనే హౌజ్ నుంచి పంపించాలని కూడా చెప్పారు. అన్నట్టుగానే ఇప్పుడు వంశీ ఎలిమినేట్ కావడం షాకిస్తోంది.