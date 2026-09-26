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- Bigg Boss 10 Elimination: మూడో వారం ఎలిమినేషన్, వంశీ ఔట్..? ఆమె జస్ట్ లో మిస్ ?
Bigg Boss 10 Elimination: మూడో వారం ఎలిమినేషన్, వంశీ ఔట్..? ఆమె జస్ట్ లో మిస్ ?
Bigg Boss 10 Elimination: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ మూడో వారం ఎలిమినేషన్కి సంబంధించిన ఆసక్తికరంగా మారింది. ఉత్కంఠ నెలకొంది. వర్షిణి ఎలిమినేషన్ అన్నారు. కానీ అనూహ్యంగా ఆ మేల్ కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అవుతున్నాడట.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 మూడో వారం ఎలిమినేషన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ మూడో వారం కూడా ముగింపుకి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం వీకెండ్కి సంబంధించిన షూటింగ్ జరుగుతుంది. నాగార్జున ఎంట్రీ ఇచ్చి కంటెస్టెంట్లతో మాట్లాడుతున్నారు. తప్పులు చేసిన వారిని ఆడుకుంటున్నారు. వారిపై ఫైర్ అవుతున్నారు. అదే సమయంలో ఇక అందరి చూపు ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేదాని మీదనే ఉంది. మరి ఈ వారం ఎవరు హౌజ్ని వీడబోతున్నారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే లీకేజీ సమాచారం ప్రకారం ఈ సారి మేల్ కంటెస్టెంట్ హౌజ్ని వీడబోతున్నాడట.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 నామినేషన్లో ఉన్నది వీరే
మూడో వారం బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 నామినేషన్లో త్రిగుణ్, సుధీర్ రెడ్డి, అమన్, చరణ్, వంశీ, షాలిని, వర్షిణి, సింగర్ ఝాన్సీ ఉన్నారు. ఓటింగ్ ప్రకారం త్రిగుణ్ టాప్లో ఉన్నారట. గత రెండు వారాల్లో బాటమ్లో ఉన్న సుధీర్ రెడ్డి ఈ సారి పుంజుకున్నాడు. టాప్ 2లోకి వచ్చాడట. అలాగే అమన్, చరణ్లు కూడా టాప్లోనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక బాటమ్లో మాత్రం వంశీ, షాలిని, వర్షిణి, ఝాన్సీ ఉన్నట్టుగా అనధికారిక ఓటింగ్ చెబుతుంది. మరి అధికారికంగా బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు నిర్వహించిన ఓటింగ్ ఎలా ఉందనేది క్లారిటీ లేదు. కానీ లేటెస్ట్ గా తెలుస్తోన్న సమాచారం ప్రకారం బాటమ్లో చిన్న మార్పులు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.
టెంపర్ వంశీ ఎలిమినేట్
బాటమ్లో సింగర్ ఝాన్సీ ఉందని, ఆమె ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని భావించారు. అలాగే వర్షిణికి ఛాన్స్ ఉందన్నారు. కానీ అనూహ్యంగా టెంపర్ వంశీ బాటమ్లోకి వచ్చాడట. మూడో వారం హౌజ్ని వీడేది టెంపర్ వంశీనే అని సమాచారం. వంశీ, వర్షిణి మధ్యనే పోటీ ఉందని, ఈ క్రమంలో వర్షిణి జస్ట్ లో మిస్ అయ్యిందని, వంశీ ఎలిమినేట్ అవుతున్నాడని అంటున్నారు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వంశీ ఎలిమినేట్ అయినట్టు పోస్టులు పెడుతున్నారు. లీక్ సమాచారం మేరకు కూడా ఆయనే అని సమాచారం. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ జరుగుతుందని సమాచారం. మరి ఇందులో నిజమెంతా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లే టార్గెట్ గా ఎలిమినేషన్
మొదటి వారం చైత్ర రాయ్ ఎలిమినేట్ అయ్యింది. సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్ హౌజ్ని వీడారు. రెండో వారం కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు మూడో వారం కూడా సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంటే ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు. ఇదే ఇప్పుడు అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అయితే వీరంతా హౌజ్లో కంటెంట్ ఇవ్వలేకపోయిన వాళ్లే. అందుకే వీరికి ఓట్లు పడటం లేదని, బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు కూడా ఇలాంటి కంటెంట్ ఇవ్వలేని వారిని హౌజ్ నుంచి పంపించే ఆలోచనలో కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా మూడో వారం వంశీ హౌజ్ని వీడబోతున్నాడని తెలుస్తోంది. మరి ఇందులో మార్పు ఏమైనా ఉంటుందా అనేది ఈ రాత్రికి క్లారిటీ రానుంది. ఇప్పటికైతే వంశీనే ఎలిమినేట్ అని సమాచారం.