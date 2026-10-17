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- Jr NTR: నా ఇమేజ్ వల్ల ఆ సినిమా పాడైపోయేది, అందుకే పక్కన పెట్టా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంత ఆలోచించారా ?
Jr NTR: నా ఇమేజ్ వల్ల ఆ సినిమా పాడైపోయేది, అందుకే పక్కన పెట్టా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంత ఆలోచించారా ?
ఎన్టీఆర్ తన కెరీర్ రిజెక్ట్ చేసిన ఓ అద్భుతమైన మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన ఇమేజ్ వల్లే ఆ సినిమాని పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది అని తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Jr NTR
హీరోలంతా ఏదో ఒక సందర్భంలో కొన్ని గొప్ప సినిమాలని మిస్ అవుతుంటారు. ఆ చిత్రం తమ వద్దకు వచ్చినప్పటికీ రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు. కొన్ని సినిమాల గురించి తెలిస్తే.. ఇంత మంచి సినిమాని వీళ్ళు ఎలా రిజెక్ట్ చేశారు అనే అనుమానం కలుగుతుంది. ఆ విధంగా యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఓ గొప్ప సినిమాని రిజెక్ట్ చేశారు. తారక్ రిజెక్ట్ చేసిన ఆ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించి కల్ట్ క్లాసిక్ గా నిలిచింది.
బొమ్మరిల్లు ప్రభంజనం
ఆ సినిమాకి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, యువత బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏంటంటే బొమ్మరిల్లు. భాస్కర్ దర్శకత్వంలో సిద్దార్థ్, జెనీలియా నటించిన ఈ మూవీ అప్పట్లో ఎలాంటి సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ సినిమాని దిల్ రాజు ముందుగా ఎన్టీఆర్ తో చేయాలనుకున్నారు. కథ కూడా వినిపించారు.
నా ఇమేజ్ వల్ల పాడైపోవచ్చు
కానీ తాను ఎందుకు రిజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనే విషయాన్ని తారక్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. దిల్ రాజు గారు బొమ్మరిల్లు కథని నా వద్దకు తీసుకువచ్చి వినిపించారు. వెంటనే చాలా బాధపడ్డాను. ఎందుకంటే ఇంత మంచి సినిమా చేయడానికి నా ఇమేజ్ నాకు అడ్డుగా వస్తోంది. నా సినిమాలో అభిమానులు ఫైట్స్, భారీ డైలాగులు లాంటివి ఆశిస్తారు. అవన్నీ పక్కన పెట్టి చేస్తే నా ఇమేజ్ వల్ల సినిమా పాడైపోయే అవకాశం ఉంది.
హిట్ కాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ
నా ఇమేజ్ వాళ్ళ ఒక సినిమా సూపర్ హిట్ కాకపోయినా పర్వాలేదు.. కానీ పాడైపోకూడదు అని కోరుకుంటా. అంత మంచి కథని నేను చేస్తే ఏమవుతుందో అనే సందేహంతో పక్కన పెట్టేశాను అని తారక్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత బొమ్మరిల్లు చిత్రం సిద్దార్థ్ చేతుల్లోకి వెళ్లడం అతడు చేయడం జరిగింది.
ఎన్టీఆర్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు
తారక్ చెప్పిన ఈ విషయాలు గమనిస్తే అతడు ఒక సినిమా విషయంలో ఎంత లోతుగా ఆలోచిస్తాడు అనేది అర్థం అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో డ్రాగన్ అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో గాడ్ ఆఫ్ వార్ చేయాల్సి ఉంది.