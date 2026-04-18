- Tabu Real Name: టబు అసలు పేరేంటి? తండ్రి ఇంటిపేరు ఎందుకు వాడరు? ఆయనంటే ఇష్టం లేకపోవడానికి కారణం ఇదే
టబు కొత్త సినిమా 'భూత్ బంగ్లా' రిలీజైంది. ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్ర నిడివి తక్కువే అయినా, ఉన్నంతలో అదరగొట్టేసింది. ఇంతకీ టబు అసలు పేరు మీకు తెలుసా? ఆ పేరు ఎలా మారింది? ఆమె తన తండ్రి ఇంటిపేరును ఎందుకు ఉపయోగించదో తెలుసుకుందాం.
టబు అసలు పేరు ఇదే!
టబు అసలు పేరు తబస్సుమ్ ఫాతిమా. స్కూల్ రోజుల్లో ఆమె 'ఫాతిమా'ను ఇంటిపేరుగా వాడేవారు. ఆమె చిన్నతనమంతా హైదరాబాద్లో అమ్మమ్మ, తాతయ్యల దగ్గరే గడిచింది. వాళ్ల అమ్మ టీచర్. అందుకే, ఆమె పెంపకంలో బలమైన మహిళల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
తబస్సుమ్ను 'టబు'గా మార్చింది ఆయనే!
తబస్సుమ్కు 'టబు' అని పేరు పెట్టింది దేవానంద్. ఓ బర్త్డే పార్టీలో టబును చూసిన దేవానంద్, తన 'హమ్ నౌజవాన్' సినిమాలో కూతురి పాత్రకు తీసుకున్నారు. ఆ సినిమాలోనే ఆమెకు 'టబు' అని క్రెడిట్స్ ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆ పేరే ఫేమస్ అయింది.
తండ్రితో టబు బంధం ఎలా ఉండేదంటే..
"నాకు ఆయనతో ఎలాంటి జ్ఞాపకాలు లేవు. మా అక్క అప్పుడప్పుడు ఆయన్ని కలిసేది, కానీ నాకు ఎప్పుడూ కలవాలనిపించలేదు. నా జీవితంతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను" అని టబు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. తల్లిదండ్రుల విడాకుల తర్వాత టబు తండ్రికి దూరంగానే ఉన్నారు. అందుకే ఆమెకు తండ్రితో ఎలాంటి ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఏర్పడలేదు.
ఇంటిపేరు వాడకపోవడానికి కారణమిదే!
"నేను ఎప్పుడూ మా నాన్న ఇంటిపేరు వాడలేదు. దాని అవసరం ఉందని నాకు అనిపించలేదు. నాకు తబస్సుమ్ ఫాతిమా అనే పేరే చాలు" అని అదే ఇంటర్వ్యూలో టబు వివరించారు. తండ్రితో కలిసి పెరగనందున, ఆయన ఇంటిపేరైన 'హష్మీ'ని స్వీకరించాల్సిన అవసరం తనకు ఎప్పుడూ కలగలేదని టబు తెలిపారు.
11 ఏళ్లకే సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ!
టబు కేవలం 11 ఏళ్ల వయసులో 'బజార్' సినిమాలో చిన్న పాత్ర చేశారు. దేవానంద్ 'హమ్ నౌజవాన్'తో ఆమెకు మొదటి గుర్తింపు లభించింది. హీరోయిన్గా ఆమె మొదటి సినిమా 1994లో వచ్చిన 'విజయ్ పథ్'. అజయ్ దేవగణ్ సరసన నటించిన ఈ సినిమాకు ఆమె ఫిలింఫేర్ బెస్ట్ డెబ్యూ అవార్డు గెలుచుకున్నారు. ఆ తర్వాత 'మాచిస్' (1996), 'చాందినీ బార్' (2001) చిత్రాలకు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నారు. 'సాజన్ చలే ససురాల్', 'బార్డర్', 'బీవీ నెం.1', 'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీ, 'క్రూ' ఆమె పాపులర్ చిత్రాలలో కొన్ని.
టబు నెక్స్ట్ సినిమా ఇదే!
టబు ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలోని అత్యంత ప్రతిభావంతులైన నటీమణులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'భూత్ బంగ్లా'లో కనిపిస్తున్నారు. ఆమె తదుపరి చిత్రం 'స్లమ్డాగ్ 33: టెంపుల్ రోడ్'. ఇది ఒక తెలుగు సినిమా. ఈ చిత్రానికి పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
